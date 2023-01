La revendication d’os de mammouth amène les chasseurs de trésors sur la rivière de New York

NEW YORK (AP) – Demandez aux gens ce que vous pourriez trouver enfoui dans la boue au fond de l’East River à New York et ils répondraient probablement “chef de la mafia” avant de penser aux os de mammouth.

Mais plusieurs groupes de chasseurs de trésors se sont rendus sur la voie navigable ces dernières semaines après avoir entendu un invité du podcast du comédien Joe Rogan affirmer qu’un wagon couvert d’os de mammouths préhistoriques potentiellement précieux avait été jeté dans la rivière dans les années 1940.

Malgré le manque de preuves pour étayer l’histoire, des chercheurs de trésors utilisant des bateaux, des appareils de plongée et des technologies telles que des caméras télécommandées sont partis à la recherche, dans l’espoir que les eaux troubles cachent des défenses de mammouth laineux.

“Je pense que les chances sont aussi bonnes qu’à la loterie. Et les gens achètent ces billets tous les jours », a déclaré Don Gann, 35 ans, de North Arlington, New Jersey, un plongeur commercial qui est sur l’eau depuis le début de la semaine dernière avec son frère et deux ouvriers.

Tout a commencé lorsque John Reeves, un mineur d’or de l’Alaska passionné de fossiles, est venu sur “The Joe Rogan Experience” pour un épisode diffusé le 30 décembre pour parler de sa terre, où il a personnellement découvert de nombreux os séculaires et défenses. Dans la première moitié du 20e siècle, sous la propriété précédente, la recherche d’or a mis au jour un trésor de restes de mammifères préhistoriques.

Une partie de ce matériel a été apportée à New York il y a des décennies pour être remise au Musée américain d’histoire naturelle. Reeves a cité un brouillon d’un rapport rédigé par trois hommes, dont un qui travaillait au musée, qui comprenait une référence à certains fossiles et ossements jugés inappropriés pour le musée qui ont été jetés dans la rivière.

«Je vais commencer une ruée vers les os», a déclaré Reeves à Rogan, avant de lire le brouillon et de donner un emplacement: East River Drive, qui est maintenant connu sous le nom de FDR Drive, aux environs de la 65e rue.

“Nous verrons si quelqu’un a le sens de l’aventure”, a-t-il déclaré, ajoutant plus tard : “Laissez-moi vous dire quelque chose sur les os de mammouth, les défenses de mammouth – ils sont extrêmement précieux.”

Après la diffusion de l’épisode, le Musée américain d’histoire naturelle a jeté de l’eau aussi froide que l’East River sur le conte.

“Nous n’avons aucune trace de l’élimination de ces fossiles dans l’East River, et nous n’avons pu trouver aucune trace de ce rapport dans les archives du musée ou d’autres sources scientifiques”, a-t-il déclaré dans un communiqué.

Lorsqu’il a été joint par l’Associated Press par téléphone, Reeves a refusé de parler et a plutôt dit à un journaliste de lire les pages du brouillon qu’il avait publié sur les réseaux sociaux avant de raccrocher. Il n’a pas répondu aux autres appels et e-mails.

Les pages publiées sur les réseaux sociaux identifient trois hommes comme auteurs : Richard Osborne, un anthropologue ; Robert Evander, qui travaillait auparavant au département de paléontologie du Musée américain d’histoire naturelle ; et Robert Sattler, un archéologue d’un consortium de tribus autochtones de l’Alaska.

Atteint par l’Associated Press, Sattler a déclaré que l’histoire des os jetés provenait d’Osborne, décédé en 2005.

Le document cité par Reeves était réel, a-t-il dit, et écrit au milieu des années 1990. Mais ce n’était pas quelque chose destiné à un journal académique. C’était un point de départ pour quelque chose – peut-être un livre – basé sur la connaissance d’Osborne d’une période en Alaska où des restes de mammouths étaient découverts en abondance. Le père d’Osborne travaillait dans une entreprise impliquée dans le creusement.

Sattler a déclaré qu’Osborne avait passé du temps autour de l’opération en tant que jeune homme et avait probablement entendu l’histoire d’os excédentaires jetés dans la rivière. Sattler a déclaré qu’il n’avait aucun détail au-delà des souvenirs d’Osborne.

“Il aurait été informé par quelqu’un qui lui aurait dit qu’ils avaient déversé du matériel excédentaire dans l’East River”, a-t-il déclaré.

Des restes de mammouths découverts en Alaska se sont retrouvés au Musée américain d’histoire naturelle, dont certains sont encore exposés aujourd’hui.

La section du rivage de Manhattan où Reeves a affirmé que les os avaient été jetés a subi des changements majeurs dans les années 1930 et 1940, alors que l’East River Drive, rebaptisée plus tard pour le président Franklin D. Roosevelt, a été construite sur du remblai et des pilotis. L’autoroute a été entièrement ouverte aux conducteurs en 1942, soulevant des questions sur la façon dont quelqu’un aurait jeté un énorme trésor d’os sans perturber la circulation.

Gann a déclaré avoir vu environ deux douzaines d’autres groupes de chasseurs de fossiles pendant le temps qu’il a passé à chercher des restes de mammouths sur l’East River.

La visibilité dans l’East River est extrêmement mauvaise, a-t-il déclaré. Dans un bon jour, vous pouvez voir peut-être un pied devant vous. Le courant au fond est fort.

Mais le plongeur passionné, qui est apparu dans “Sewer Divers” de Discovery, a un faible pour rechercher des découvertes inhabituelles – bien que les os de mammouth soient certes à une échelle différente de celle de trouver une cuillère Paul Revere lors d’une vente immobilière.

“J’ai chassé des artefacts étranges toute ma vie, donc celui-ci, il s’inscrit en quelque sorte dans mon répertoire”, a déclaré Gann.

Lui et son équipe n’ont rien trouvé, ce qu’il admet être décevant, mais cela l’a incité à creuser lui-même dans l’histoire. Il s’est tourné vers un endroit au sud de Brooklyn, affirmant que cela aurait été un site plus probable pour le déchargement de marchandises que l’East River au large de Manhattan.

« Si je ne trouve rien, alors je ne trouve rien. Je lui ai donné un coup honnête », a déclaré Gann.

Deepti Hajela, Associated Press