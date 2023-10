« Les implications de la théorie de l’immunité illimitée de l’accusé sont surprenantes », ont soutenu le procureur James Pearce et d’autres avocats de l’équipe de Smith. « Cela accorderait une immunité absolue contre toute poursuite pénale à un président qui accepte un pot-de-vin en échange d’un contrat gouvernemental lucratif pour un membre de sa famille ; un président qui demande à son directeur du FBI de déposer des preuves incriminantes sur un ennemi politique ; un président qui ordonne à la Garde nationale d’assassiner ses plus éminents détracteurs ; ou un président qui vend des secrets nucléaires à un adversaire étranger.

Le différend est la première confrontation de fond sur le cadre juridique qui définira les poursuites contre Trump pour les complots qu’il aurait dirigés en tentant de renverser les élections de 2020.

Les avocats de Trump ont affirmé plus tôt ce mois-ci qu’il ne pouvait tout simplement pas être poursuivi pour ses efforts visant à renverser cette élection, car ces efforts étaient liés à sa responsabilité officielle en tant que président de sauvegarder les élections fédérales. Mais les procureurs ont déclaré que les efforts de Trump pour faire pression illégalement sur les responsables étatiques et fédéraux afin de renverser une élection légale étaient fondamentalement de nature politique et ne faisaient pas partie de son travail. Et dans tous les cas, ont ajouté les procureurs, une affirmation aussi radicale renverserait la Constitution – en particulier parce que le document fondateur envisage de poursuivre les anciens présidents pour des crimes pouvant survenir pendant leur mandat.

Alors que Trump est connu pour s’envelopper dans le drapeau, parfois littéralement, l’équipe de Smith a décrit sa position juridique comme étant essentiellement anti-américaine – commençant son mémoire en rejetant ses propres comparaisons avec Washington et Lincoln.

« Tout au long de l’histoire américaine, des poursuites pénales fédérales ont été engagées contre des hauts fonctionnaires des trois branches du gouvernement fédéral – y compris le vice-président, les membres du Cabinet, les sénateurs, les représentants et les juges – ainsi que contre les gouverneurs, les maires, des shérifs, et plus encore », ont écrit les procureurs. « Loin de dissuader les agents publics dans l’exercice de leurs fonctions, ces poursuites ont contribué à garantir que les fonctionnaires et les citoyens sachent que notre système est fondé sur l’État de droit, applicable sans crainte ni faveur, même aux agents publics les plus puissants. »

Très tôt dans leur mémoire, les procureurs de Smith ont cité une autorité que la juge chargée de l’affaire, Tanya Chutkan, connaît sans aucun doute : sa décision de 2021 rejetant la tentative de Trump de protéger ses papiers présidentiels du comité de la Chambre enquêtant sur l’insurrection du 6 janvier. « Les présidents ne sont pas des rois », a écrit Chutkan.

Bien qu’il s’agisse d’un litige civil, les procureurs affirment que le raisonnement qu’elle a cité il y a deux ans s’applique encore plus aux poursuites pénales.

« Le principe selon lequel personne n’est au-dessus des lois sous-tend le consensus universel selon lequel un président peut faire l’objet de poursuites pénales à un moment donné », indique le document.

Les procureurs ont également catégoriquement rejeté l’affirmation de Trump selon laquelle son acquittement lors d’un procès en destitution en 2021 – pour avoir prétendument incité à l’attaque du 6 janvier contre le Capitole – empêchait ses poursuites pénales sur cette affaire deux ans plus tard. En particulier, ont-ils déclaré, Trump a adopté la position exactement opposée au cours de ce procès, affirmant qu’il ne pouvait pas être jugé par le Sénat en tant qu’ancien président parce qu’il était désormais soumis à d’éventuelles poursuites pénales.

L’équipe de Smith a également cité les déclarations de plus de 30 sénateurs républicains – dont le chef du Parti républicain, Mitch McConnell – qui étaient à l’époque d’accord avec Trump, rejetant le procès au Sénat parce qu’ils considéraient le système de justice pénale comme le forum approprié pour rendre des comptes.

L’accusation de mise en accusation, ont ajouté les procureurs, concernait l’incitation à l’attaque du 6 janvier, tandis que ses accusations criminelles allèguent qu’il a monté trois complots pour renverser les processus électoraux étatiques et fédéraux pendant des mois avant les violences au Capitole.

Trump fait face à deux affaires pénales axées sur sa tentative de rester au pouvoir malgré les résultats des élections : l’affaire fédérale intentée par un grand jury à Washington début août et une autre intentée par un grand jury d’un tribunal d’État du comté de Fulton, en Géorgie, un couple des semaines plus tard.

La résolution de la question de l’immunité présidentielle dans l’affaire DC pourrait influencer le cas en Géorgie, en particulier si Trump fait appel avant le procès et que la question de l’immunité finit par se retrouver rapidement devant une cour d’appel ou la Cour suprême des États-Unis.

Trump défend également un argument agressif en matière d’immunité dans une série de poursuites civiles intentées contre lui par des personnes blessées ou terrorisées lors de l’assaut du Capitole le 6 janvier. Un juge fédéral de Washington a rejeté sa demande d’immunité absolue dans ces poursuites, mais Trump a fait appel devant la Cour d’appel du circuit de Washington.