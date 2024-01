La revendication de Pitroda sur la Constitution suscite des querelles, le BJP qualifie le Congrès d’« anti-Dalit » | Nouvelles de l’Inde

NEW DELHI : Le Bharatiya Janata Party (BJP) s’en est pris samedi au Congrès, le qualifiant de parti « anti-Dalit » après Sam Pitroda Indien d’outre-mer Congrès chef, a déclaré que Jawaharlal Nehru avait contribué à la rédaction de la Constitution plus que BR Ambedkar .Le BJP a accusé Pitroda d’avoir parlé “ Rahul Gandhi ” le langage de ” et a affirmé que le Congrès n’avait pas été capable de ” digérer ” le bien-être et l’amélioration des Dalits sous le gouvernement du Premier ministre Narendra Modi.Toute la controverse a éclaté après que Pitroda ait « approuvé » Sudheendra Kulkarni L’article de Nehru soutient que Nehru a joué un rôle plus important dans l’élaboration de la Constitution que Bheem Rao Ambedkar. Kulkarni serait un ancien proche collaborateur de LK Advani du BJP.Pitroda, dans son message, avait écrit : « Qui a le plus contribué à la Constitution et à son préambule ? Nehru, pas Ambedkar. »“Babasaheb ka diya hua Samvidhan – Le Dr Ambedkar est le père de la Constitution indienne est la plus grande falsification de l’histoire moderne de notre pays”, a affirmé Pitroda.Le chef du Congrès a supprimé le message peu de temps après que l’affaire ait commencé à prendre de l’ampleur.Les dirigeants du BJP ont partagé une capture d’écran du chef du Congrès indien d’outre-mer et ont demandé aux dirigeants du Congrès s’ils soutenaient les opinions « anti-Ambedkar ».Les dirigeants du BJP et les ministres de l’Union ont affirmé que la « haine » du Congrès envers les Dalits et Ambedkar n’est pas nouvelle et que le parti d’opposition tente toujours « d’effacer son héritage » en reconnaissant l’article « humiliant ».Le ministre de l’Union chargé du droit et de la justice, Arun Ram Meghal, a déclaré que Pitroda avait affirmé que c’était Nehru qui avait davantage contribué à l’élaboration de la Constitution qu’Ambedkar.“Nous le condamnons avec véhémence et demandons au Congrès s’il maintient ses remarques”, a déclaré Megwal.“Le monde entier croit que BR Ambedkar a joué le rôle principal dans l’élaboration de la Constitution et les remarques de Pitroda sur ses contributions reflètent la mentalité du Congrès qui consiste à insulter Baba Saheb”, a-t-il ajouté.Pitroda parle le « langage » de Rahul Gandhi parce que le Congrès et ses dirigeants ne sont pas capables de « digérer » le bien-être et l’amélioration des Dalits sous le gouvernement du Premier ministre Narendra Modi, a affirmé le ministre.Ministre syndical Kiren Rijiju qui a également été ministre du Droit et de la Justice, a déclaré : « J’avertis le parti du Congrès de s’abstenir d’insulter à nouveau Babasaheb Ambedkar ».“Le Congrès a détesté et insulté Ambedkar ji de son vivant et après qu’il ne soit plus. Les conseillers de Rahul Gandhi devraient savoir qu’Ambedkar ji est plus qu’un leader pour nous. L’Inde est allée bien au-delà d’un raj familial”, a ajouté Rijiju dans un article sur XPlus tard, Pitroda a déclaré que le Dr BR Ambedkar est généralement considéré comme le père de la Constitution, ce qui est “loin de la vérité” si l’on étudie les faits historiques.“Une étude a montré que la contribution de notre premier Premier ministre, Jawaharlal Nehru, était bien plus grande que celle du Dr Ambedkar. En fait, Ambedkar a lui-même déclaré que ce n’était pas sa Constitution”, a-t-il déclaré à l’agence de presse PTI.

(Avec entrées PTI)