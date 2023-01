La revendication de la Russie de s’emparer de Soledar en Ukraine révèle des divisions entre les forces

M. Gerasimov, le chef de l’état-major militaire, a été l’architecte de l’invasion qui a révélé au monde le dysfonctionnement au sein de l’armée russe tant vantée. Les nationalistes russes et les faucons de guerre ont de plus en plus critiqué sa direction des forces armées à la suite des défaites et des luttes russes.

Le général qu’il a remplacé, Sergei Surovikin, était largement considéré comme un commandant compétent : au cours de ses trois mois à superviser l’effort de guerre, il a ordonné une retraite de Kherson, une grande ville du sud de l’Ukraine, a redéployé les troupes russes pour renforcer les défenses et a concentré ses efforts sur Ukraine orientale. Mercredi, il a été nommé l’un des adjoints de M. Gerasimov.

Le bouleversement reflétait probablement des problèmes systémiques dans l’armée russe, Brig. Le général Patrick S. Ryder, porte-parole du Pentagone, a déclaré jeudi. Il a cité “des problèmes de logistique, des problèmes de commandement et de contrôle, des problèmes de maintien en puissance, de moral et le grand échec à atteindre les objectifs stratégiques qu’ils se sont fixés”.

Les responsables occidentaux disent que la Russie, Wagner et l’Ukraine ont tous subi de lourdes pertes dans la région, d’autant plus que la Russie et Wagner ont envoyé des vagues d’hommes au combat dans le but de submerger les troupes ukrainiennes.