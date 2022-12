La revendication de 800 milliards de livres sterling des accords commerciaux post-Brexit des conservateurs condamnée par un chien de garde

Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit sur le Brexit et au-delà pour les derniers titres sur ce que le Brexit signifie pour le Royaume-Uni Inscrivez-vous à notre e-mail Brexit pour les dernières informations

Les conservateurs ont été condamnés par l’organisme de surveillance des statistiques officielles du Royaume-Uni pour avoir affirmé que 800 milliards de livres sterling de « nouveaux » accords de libre-échange avaient été conclus depuis le Brexit.

L’Autorité britannique des statistiques (UKSA) a déclaré qu’il était “trompeur” pour les conservateurs d’avoir déclaré que le chiffre de 800 milliards de livres sterling faisait référence au nouveau commerce mondial, car il comprend des accords de reconduction qui maintiennent les accords commerciaux antérieurs au Brexit.

Drew Hendry, le porte-parole commercial du SNP, a écrit à UKSA pour se plaindre du graphique conservateur, qui déclarait : « Nous avons conclu de nouveaux accords de libre-échange avec plus de 70 pays depuis 2016. Cela représente plus de 800 milliards de livres sterling de nouveau libre-échange.

Dans une lettre de réponse, le président de l’UKSA, Sir Robert Chote, a déclaré qu’il supposait que le chiffre de 800 milliards de livres sterling faisait référence à 559 milliards de livres sterling de commerce net avec les pays de l’UE l’année dernière et à environ 245 milliards de livres sterling dans les accords post-2016 avec environ 70 pays non membres de l’UE.

Mais Sir Robert a souligné que l’infographie – partagée par Michael Gove sur Twitter – “est trompeuse de décrire le chiffre de 800 milliards de livres sterling comme une mesure du” nouveau commerce mondial “résultant des récents accords”.

Il a ajouté: “Cela impliquerait qu’il n’y avait pas eu de commerce avec ces pays avant les récents accords et qu’il n’y en aurait plus maintenant sans eux.”

Le chef de l’UKSA – qui s’est également plaint qu’il n’y avait pas de source pour le chiffre “afin que le public puisse vérifier ses chiffres” – a déclaré que le chien de garde avait contacté le parti conservateur à ce sujet.

“Nous avons parlé au parti conservateur et demandé que toute communication future inclue un lien ou une référence à la source des statistiques”, a déclaré Sir Robert.

Il a ajouté: “Nous avons également demandé que le parti soit plus transparent sur le contexte et les hypothèses qui ont été faites pour construire de telles déclarations et infographies.”

M. Hendry a déclaré que l’infographie partagée par M. Gove montrait que les conservateurs avaient “diffusé des statistiques trompeuses et complètement inexactes sur les réseaux sociaux”.

Un porte-parole du parti conservateur a déclaré: “Depuis le Brexit, le Royaume-Uni a signé des accords avec 71 pays plus l’UE, représentant plus de 800 milliards de livres sterling de commerce l’année dernière.”

La dispute survient alors que le secrétaire au commerce international Kemi Badenoch arrive en Inde lundi pour le dernier cycle de pourparlers alors que le Royaume-Uni cherche à raviver les espoirs d’un accord de libre-échange.

Le gouvernement est toujours en train de négocier un accord de libre-échange avec l’Inde après que l’objectif d’obtenir un accord par Diwali en octobre ait glissé.

Les négociations, qui devraient se concentrer sur un accord visant à réduire les tarifs et à ouvrir des opportunités pour les services financiers et juridiques britanniques, sont le premier cycle de négociations officiel depuis juillet.

Mme Badenoch a signalé que la question potentiellement difficile des visas étudiants ne ferait pas partie de ses négociations lors d’un entretien avec Le télégraphe.

En octobre, la secrétaire d’État à l’Intérieur, Suella Braverman, a été accusée d’avoir nui aux négociations commerciales après avoir déclaré que le plus grand groupe de personnes qui dépassent les conditions de visa au Royaume-Uni sont les migrants indiens.

Mme Badenoch a déclaré: «Les visas étudiants sont une responsabilité distincte du ministère de l’Intérieur. Souvent, les ALE sont entraînés dans des choses qui n’ont rien à voir avec le commerce… S’assurer que nous ne laissons pas les discussions commerciales se transformer en discussions avec le ministère de l’Intérieur est très important pour moi.

Les quelques accords de libre-échange post-Brexit qui ne sont pas des accords de reconduction ont fait l’objet d’un examen minutieux après que l’ancien secrétaire à l’environnement George Eustice a affirmé que l’accord australien “n’était en fait pas une très bonne affaire” car le Royaume-Uni “avait beaucoup trop donné”.

M. Eustice a également critiqué l’approche adoptée par la secrétaire au commerce de l’époque, Liz Truss, dans la poursuite des accords, ce qui a incité Rishi Sunak à promettre de ne pas « sacrifier la qualité à la vitesse en matière d’accords commerciaux ».

Joe Biden a précédemment exprimé son malaise face à la querelle actuelle du Royaume-Uni avec l’UE au sujet du protocole d’Irlande du Nord, et la perspective d’un accord commercial avec les États-Unis n’a pas été évoquée lors des entretiens individuels avec M. Sunak lors du sommet du G20 du mois dernier à Bali.