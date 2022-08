La révélation multijoueur de Modern Warfare 2 se passe à Call of Duty: Next

Appel du Devoir Guerre Moderne 2 devrait être lancé le 28 octobre pour PC et consoles, et les fans enthousiasmés par le jeu auront un premier aperçu de sa version multijoueur le 15 septembre lors de l’événement Call of Duty: Next.

Infini Ward



Le développeur Infinity Ward présentera les modes multijoueurs de Modern Warfare 2, l’avenir de la franchise et les dernières nouveautés de son titre de bataille royale Call of Duty: Warzone ainsi que la version mobile du jeu. La société n’a pas fourni d’heure pour l’événement ni où il sera diffusé en direct.

Infinity Ward a également révélé dimanche la date de la bêta multijoueur de Modern Warfare 2. Les propriétaires de PS4 et PS5 auront leur première chance à la version bêta, ceux qui ont précommandé Modern Warfare 2 obtiendront un accès anticipé à partir du vendredi 16 septembre à 10 h 00 PT / 13 h HE. Tous les autres joueurs PlayStation peuvent accéder à la version bêta à partir du dimanche 18 septembre et le test durera jusqu’au mardi 20 septembre. Abonnement PS Plus n’est pas nécessaire pour faire partie de la version bêta.

Puis le jeudi 22 septembre, la deuxième vague de la bêta commence, sur Xbox One, Xbox Series X|S et PC pour ceux qui ont précommandé le jeu. Le jeu croisé sera activé pour permettre aux joueurs de différentes plateformes de faire équipe. Un Abonnement Xbox Live sera nécessaire pour les testeurs bêta Xbox. Ce deuxième week-end s’ouvrira ensuite aux joueurs PS4 et PS5 le samedi 24 septembre et durera jusqu’à la fin du test le lundi 26 septembre.

Modern Warfare 2 est la suite de La guerre moderne de 2019. Les deux jeux sont des redémarrages des jeux originaux Call of Duty: Modern Warfare sortis à la fin des années 2000. Le jeu coûtera 70 $ sur toutes les plateformes.