La révélation du calendrier de la Premiership écossaise apporte trois anciennes entreprises

Le calendrier de la Premiership écossaise pour la campagne 2023/24 est désormais disponible. Comme c’est la norme pour l’élite en Écosse, il y a un certain nombre de matchs phares. Aucun de ceux-ci n’est plus grand que Old Firm entre les Rangers et le Celtic. Ces deux clubs ont plus de titres de Premiership écossais que tous les autres clubs réunis, et ce n’est pas trop proche.

Ils sont, sans surprise, les favoris pour remporter à nouveau le championnat. Aucune équipe en dehors de ces deux équipes n’a remporté la division depuis Aberdeen en 1984/85. C’était l’avant-dernière année de Sir Alex Ferguson à la tête de l’équipe écossaise. Avec Brendan Rodgers de retour au Celtic Park et Michael Beale qui entame sa première saison complète à Ibrox, leur bataille devrait à nouveau être divertissante.

Bien sûr, ce ne sont pas les seules équipes à surveiller en Premiership écossaise. Dundee fait son retour dans la division après une saison en deuxième division. Ironiquement, il remplace Dundee United dans l’élite. Dundee est le seul nouveau venu de la saison après que le comté de Ross ait remporté les éliminatoires de la Premiership à la fin de la saison dernière.

Chacun des jeux suivants, et le reste de la campagne, est disponible sur Paramount+. Des informations complètes sur la télévision et le streaming sur la saison sont disponibles sur le programme télévisé de la Premiership écossaise. Vous trouverez ci-dessous cinq matchs à encercler avant la campagne.

Premiers temps forts du calendrier de la Premiership écossaise

Dundee contre Motherwell (samedi 5 août)

La seule équipe promue de la saison accueille Motherwell pour son retour dans l’élite. C’est un match gagnable pour Dundee, qui a été un club de yo-yo ces derniers temps. Motherwell a participé à la compétition des «six derniers» à la fin de la saison dernière.

Aberdeen contre Celtic (samedi 12 août)

Si une équipe doit défier les Rangers ou le Celtic pour une place dans les deux premiers, Aberdeen serait un choix sûr. Aberdeen a eu un raté de 10e place en 2021/22. Pourtant, autour de cela, Aberdeen a terminé neuf fois parmi les quatre premiers au cours des 10 dernières saisons.

Rangers contre Celtic (dimanche 3 septembre)

Le premier Old Firm de la saison est dans la quatrième semaine. Il y a quelque chose dans les derbies de début de saison qui signifie un peu plus. Selon toute vraisemblance, ce match sera un marqueur rapide pour le reste de la campagne pour les deux clubs. Détenir un avantage précoce dans la table peut aller très loin.

Hearts vs Hibs (samedi 7 octobre)

Lors de la huitième journée, le derby d’Édimbourg dispute son premier match de la saison. Bien que ce ne soit pas un titre décisif comme Old Firm, ces deux équipes aimeraient terminer dans les sections européennes de qualification, comme elles l’ont chacune fait la saison dernière.

Rangers contre Celtic (samedi 6 avril)

Sautant du début de la saison à l’avant-dernier week-end avant la scission, il s’agit probablement d’un match crucial pour le titre de Premiership écossaise. Il s’agit du troisième et dernier match de la saison pour Old Firm dans le calendrier actuel de la Premiership, et l’espoir est que ce soit le plus important du groupe.

