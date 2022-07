La révélation de l’image du télescope spatial James Webb était un embarras

Nous l’avons enfin : Notre image infrarouge la plus haute résolution du cosmos. C’est beau.

Lundi, le président Joe Biden et la vice-présidente Kamala Harris ont eu l’honneur de dévoiler la “vue la plus profonde” de notre univers à ce jour. L’image, de l’amas de galaxies SMACS 0723, a été capturée par le télescope spatial James Webb, une machine de 10 milliards de dollars lancée le jour de Noël pour sonder la toute première époque de l’espace.

C’est une réalisation monumentale, le résultat final de décennies de planification, de développement, de recherche et d’ingénierie. Le premier champ profond de Webb, comme l’appelle l’image, inaugure une nouvelle ère pour l’astronomie. Les scientifiques spatiaux du monde sont absolument excités. Qu’ils soient intéressés par l’étude des premières étoiles, des atmosphères d’exoplanètes, des trous noirs ou des objets cosmiques que nous n’avons même pas encore découverts, la révélation était vraiment leur moment. Nous ressentirions sûrement cette excitation des astronomes dans la salle alors qu’ils parlaient de la première image… n’est-ce pas ?

Et bien non.

À l’origine, la NASA devait déposer le premier lot de cinq images (enfin quatre et un spectres) de Webb lors d’une conférence de presse le matin du 12 juillet. Cette conférence est toujours en cours. Mais 24 heures avant, l’horaire a été mis à jour. Le changement de dernière minute a reconfiguré le calendrier, la NASA déclarant qu’elle révélerait la première image de Webb avec l’aide du président américain Joe Biden tard le lundi 11 juillet.

La conférence de presse devait commencer à 14 h 00 PT. Il a officiellement débuté juste après 15 heures. Alors que les astronomes et les fans de l’espace attendaient la révélation, ils se sont disputés à propos de la “musique d’attente” de la NASA en ligne (pour ce que ça vaut, j’étais un fan) et ont bricolé des images du siège de la NASA qui ont révélé de manière inattendue l’image à l’avance.

C’était une attente amusante. C’était probablement plus amusant que la conférence de presse.

Kamala Harris a ouvert les débats avec des remarques sur le “pouvoir de l’innovation américaine et de la coopération internationale”, puis c’était au tour de Biden. Il a déclaré que les retards étaient dus à sa planification d’un voyage au Moyen-Orient. Le président a ensuite raconté le voyage de Webb de la Terre à sa maison, à un million de kilomètres de notre planète. “Tout d’abord, cela me coupe le souffle”, a-t-il dit, ajoutant un peu plus de perplexité.

C’est ici que je n’ai pas pu m’empêcher de penser à propos de cette scène dans Mean Girls où une jeune fille prononce un discours “inspirant” à l’école et un autre élève crie “elle ne va même pas ici!” avant qu’elle ne révèle qu’elle n’est même pas étudiante dans cette école.

Biden a ensuite passé le relais à Bill Nelson, administrateur de la NASA, qui a prononcé un bref discours un peu confus, trébuchant sur certaines spécificités de l’image. Ça a duré moins de trois minutes et puis… tout le monde est rentré chez soi. Toute la conférence de presse s’est terminée en 11 minutes, maximum. Certains ont dit que c’est parce que le briefing passait aux images sous embargo publiées demainmais… ce n’est pas une excuse pour l’événement que nous avons eu.

Pourquoi est-ce important? Qui se soucie de la façon dont il a été présenté, n’est-ce pas? Nous avons l’image !

Eh bien, certains astronomes n’étaient pas si enthousiastes à ce sujet.

Je sais que la grande majorité de ceux qui ont regardé ce briefing en direct n’avaient pas besoin d’explications sur ce qu’ils voyaient, mais j’espère sincèrement que nous commencerons à mieux choisir qui peut présenter ces types d’images et de découvertes au monde. Ce n’était pas ça. – Daniel Zayas (@roverengineer) 11 juillet 2022

Je suis désolé, c’était ça ?!? Wtf ??? Ne vont-ils pas en dire plus ??? #jwst – Dr Saavik Ford (@saavikford) 11 juillet 2022

C’est pourquoi vous laissez les communicateurs scientifiques montrer et décrire les premières images de votre nouveau télescope spatial, pas les politiciens de carrière. — Erin M. May, PhD (@_astronomay) 11 juillet 2022

Cela vaut la peine de comparer cela à une photo similaire révélée par Hubble en 2004. Lorsque le télescope spatial Hubble a capturé sa vue la plus profonde de l’univers, le Hubble Ultra Deep Field, les choses étaient différentes. Le Space Telescope Science Institute (STScI), qui gère le télescope (et Webb) a tenu une conférence de presse avec une foule d’experts en astronomie.

Ce fut un grand moment pour l’astronomie ; un grand moment pour la science, en général – et dans un grand moment pour la science, nous avons eu d’excellents communicateurs scientifiques expliquant les résultats. Bien sûr, nous avons eu un PowerPoint qui, malheureusement, utilisait Comic Sans, mais nous étions également au courant d’une vue de haut niveau de l’histoire de l’univers. Diagrammes. Explications … vous l’appelez, STScI l’avait.

Ce contexte supplémentaire est la façon dont nous pouvons nous assurer que les histoires qui sont racontées après la révélation présentent les faits correctement et intéressent vraiment les gens. Si je vous montrais une image de Hubble et une image de Webb, il pourrait être difficile de distinguer les deux sans que quelqu’un souligne les différences. Oui, la première photo de Webb, à elle seule, est remarquable – elle est époustouflante et immédiatement saisissante. Vous pouvez presque sentir le vide insondable quand vous le regardez, même si vous n’êtes pas si intéressé par l’espace. Mais les vrais détails incroyables ont tout simplement été ignorés lors de la conférence de presse de Webb.

Les participants à la Maison Blanche se sont assis en solo, à des bureaux socialement éloignés, ont prononcé des discours sur l’investissement dans la science et «l’esprit de l’ingéniosité américaine» même si le financement fédéral pour la recherche fondamentale n’a pas suivi l’augmentation du financement de la recherche et du développement provenant d’autres secteurs (le financement fédéral est passé de 31 % en 2010 à 20 % en 2019). C’était des relations publiques, pas de la communication scientifique. Je ne veux pas en faire une chose politique – ce n’est pas le cas. C’est une occasion manquée.

Où était la discussion sur la lentille gravitationnelle ? Que diriez-vous d’images agrandies des galaxies géniales qui remplissent l’image ? Pouvons-nous faire venir quelqu’un ici pour comparer cela avec les images Hubble de la même région de l’espace ?

Que Biden soit celui qui révèle l’image du champ profond, c’était comme si votre oncle annonçait l’arrivée de votre nouvelle petite fille. Sauf qu’il ne connaît pas le nom. Ou le poids. Ou à quelle heure il est arrivé. Bien sûr, il aime toujours le paquet de joie – il pourrait toujours être intéressé et curieux… mais ce n’est pas la bonne personne pour The Moment, non ?

Et malheureusement, nous ne récupérons pas The Moment. Il y a quelque chose de triste là-dedans. Quelque chose qui enlève l’éclat d’un moment qui a changé l’univers dans l’histoire humaine. L’image est ce un gros problème. C’est toujours un gros problème, même si la révélation ne l’était pas.

Heureusement, nous obtenons en quelque sorte une refonte. Demain, la NASA dévoilera quatre autres images de Webb à 7h30 PT. La diffusion en direct sera suivie d’un briefing en direct mettant en vedette de nombreux scientifiques du projet Webb de la NASA, de l’Agence spatiale européenne et de STScI.

Maintenant, c’est plus comme ça.