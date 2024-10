La révélation de Final Fantasy de Magic annonce de grands changements pour le JCC bien-aimé

Wizards of the Coast a levé le rideau sur son 2025 Magie : le rassemblement calendrier de sortie, y compris un aperçu des illustrations d’un crossover très attendu avec Final Fantasy. Mais l’éditeur a également révélé de gros changements à venir dans le jeu de cartes à collectionner. Une cascade d’annonces, faites en direct lors de la convention des fans de la MagicCon de Las Vegas, pourrait même changer la trajectoire du bien-aimé TCG pour toujours.

L’annonce de loin la plus importante est le fait qu’à partir de l’année prochaine, toutes les versions d’Universes Beyond produites à l’avenir seront légales dans tous les formats, y compris Standard. Introduit pour la première fois en 2021, Universes Beyond présente une propriété intellectuelle extérieure au cadre traditionnel. Magie Multivers, échangeant des personnages comme Jace Beleren et les Phyrexians contre Choses étranges‘ Onze, Hatsune Miku et les Space Marines de Warhammer 40,000. Dans le passé, ces crossovers étaient divisés en formats alternatifs. À partir de 2025, ils deviendront un élément essentiel de l’expérience de jeu de la franchise.

Pour faire de la place au cours de la prochaine année civile – et dans un avenir prévisible – il n’y aura que trois Magie Ensemble sur le thème du multivers sorti chaque année. Wizards a déclaré qu’il attendait le nouveau Fondations prêt à combler cette lacune éternelle, en fournissant les cartes nécessaires jusqu’en 2029 au moins. Sinon, les fans devraient s’attendre à ce que la cadence « trois et trois » se poursuive, avec trois Magie Offres multivers associées à trois ensembles Universes Beyond.

Ce n’est pas le seul changement à venir Magieet les fans sont encouragés à se renseigner à le fonctionnaire Magie site web. Attendez-vous à des analyses supplémentaires ici sur Polygon dans les jours et les semaines à venir.

En attendant, voici tous les nouveaux détails sur Magie : le rassemblementle calendrier de sortie 2025 de, plus les commentaires du Magie » l’équipe s’est exprimée lors d’un point de presse privé avant l’annonce d’aujourd’hui.

1 / 6 Image : Yuu Fujiki (藤木ゆう)/Les Sorciers de la Côte

La première facturation revient à Magie : Le Rassemblement – Final Fantasyun ensemble Universes Beyond qui sera lancé le 13 juin 2025. Wizards décrit l’ensemble comme la plus grande collection d’art Final Fantasy jamais publiée dans un seul jeu.

« En dessinant à travers toute la franchise », a déclaré le designer en chef Mark Rosewater, « vous verrez des œuvres d’art de Magie artistes ainsi que les illustrations classiques des artistes légendaires de Final Fantasy, ainsi que de toutes nouvelles pièces à couper le souffle créées spécifiquement pour cet ensemble.

Image : Les Sorciers de la Côte

Magie : le rassemblement – Innistrad remasterisé rassemble des cartes populaires de plusieurs ensembles de classiques de l’horreur gothique dans un produit nouveau et raffiné. Ce Magie L’ensemble Multivers, lancé le 24 janvier 2025, comprendra également 500 exemplaires sérialisés d’Edgar Markov.

L’ensemble est disponible pour précommande maintenant.

1 / 5 Image : Les Sorciers de la Côte

Magic : The Gathering – Dérive éthérée s’arrête le 14 février 2025. Le Magie L’ensemble multivers dépeint une course sauvage à travers trois plans d’existence différents. Il raconte également une histoire très personnelle sur la pyromancienne Chandra et sa quête pour rendre la mystique Spark que sa partenaire, Nissa, a récemment perdue.

1 / 3 Image : Les Sorciers de la Côte

« L’idée est que nous faisons juste quelque chose [where] il y a 10 équipes différentes pour les différentes combinaisons de couleurs », a déclaré Rosewater, « donc c’est juste une course vraiment amusante et excitante. »

1 / 3 Image : Les Sorciers de la Côte

Le 11 avril 2025, Magie : le rassemblement – Tarkir : Tempête de Dragonla deuxième Magie La sortie multivers de l’année ramène des decks tricolores et des dragons imposants et mortels dans un avion qui n’a pas été visité par les concepteurs depuis plus d’une décennie.

1 / 3 Image : Les Sorciers de la Côte

Après Finale Fantaisie en juin, Magic : The Gathering – Aux confins des éternités prend le Magie Multivers vers l’espace dans un tout nouveau décor.

« Au fil des années, Magie a exploré de nombreuses approches différentes de la fantasy et a vraiment élargi la définition de ce que peut être la fantasy », a déclaré Rosewater. « [We’re] je cherche à prendre beaucoup de tropes de la fantaisie spatiale – les planètes et les extraterrestres et tout ça – et à vraiment créer un tout nouveau film passionnant. Magie un monde différent de tout ce que vous avez vu auparavant.

Image : Les Sorciers de la Côte

Le deuxième Univers au-delà de 2025 sera celui annoncé précédemment Magie : Le Rassemblement – Marvel Spider-Manqui s’inspire de la riche histoire de bandes dessinées du webslinger basé à Brooklyn.

Sortie inopinée d’Universes Beyond