La révélation choquante du petit ami de Rakhi Sawant, Adil Durrani, “elle n’est pas en sécurité, continue de douter de moi”

Rakhi Sawant est connue pour être la reine des controverses. Elle et son copain Adil Durani se fixent des objectifs relationnels depuis qu’ils ont annoncé qu’ils se voyaient. Le couple est connu pour peindre la ville en lisant avec leurs jolies photos et vidéos et pose toujours adorablement devant les papas, quand ils sont en ville. L’actrice tient beaucoup à se marier avec Adil, mais il a reporté la même chose car l’actrice n’est pas sûre d’elle.

Oui, vous l’avez lu correctement. Lors d’une interview avec TellyChakkar, Adil a révélé que Rakhi n’était pas en sécurité car elle sentait qu’il était en contact avec son ex-petite amie. Selon les rapports de TellyChakkar, il a rompu son silence sur son mariage avec la reine des objets. Il a dit que tant que l’actrice n’était pas sûre de lui, il ne pouvait pas se marier avec elle. Il a révélé que Rakhi continue de douter de lui et pense qu’il est en contact avec son ex-petite amie. Chaque fois qu’il se rend à Mysore dans sa ville natale, elle envoie des gens pour le surveiller. Il a également dit qu’elle était si précaire maintenant qu’après le mariage, les choses seraient laides car les familles seraient impliquées. C’est la raison pour laquelle il reporte son mariage. Il ne peut pas l’épouser tant qu’elle n’est pas en sécurité.

Regardez la vidéo de Rakhi Sawant avec son petit ami Adil Durrani :

Il est intéressant de noter que c’est sur les plateaux de Bigg Boss 16 que Rakhi a exprimé son souhait de se marier avec Adil. Elle considère Salman Khan comme son frère, elle veut donc qu’il persuade les parents d’Adil de leur shadi. Pour les non-initiés, Rakhi a été vue avec son ex-mari Ritesh Singh lors de la dernière étape de Bigg Boss. Ils ont séparé le courrier sortant de la maison de Bigg Boss. Son nouvel amour est Adil, dont elle avait rejeté la proposition à plusieurs reprises.