La revanche des squishs – POLITICO

Ainsi, lorsque le représentant Jim Jordan (Républicain de l’Ohio), parrain des conservateurs de la ligne dure, a remporté l’investiture républicaine pour être élu président la semaine dernière, vous seriez pardonné de vous attendre à ce qu’ils écrasent une fois de plus.

En tant qu’assistant du GOP mets-le sur NBC« Soit il comprend, soit les modérés ont pour la première fois une colonne vertébrale. »

Il s’avère que les modérés sont des vertébrés, après tout.

Parmi les 20 républicains qui se sont opposés à la candidature de Jordan pour le marteau mardi, il y avait quelques jeunes leaders avec peu à perdre, tels que les représentants Jen Kiggans (R-Va.), Mike Lawler (RN.Y.) et Lori Chavez-DeRemer (R. -Minerai.).

Mais ils étaient soutenus par un groupe de puissants vétérans de la Chambre – des gens comme la présidente du comité des crédits, Kay Granger (R-Texas) et les « cardinaux » du sous-comité Mario Diaz-Balart (R-Fla.), Mike Simpson (R-Idaho) et Steve. Womack (R-Ark.), qui a dit non à la Jordanie après des années passées à voir sa compétence sur les dépenses fédérales être attaquée par l’extrême droite.

« Les adultes en avaient assez », a déclaré l’un des principaux collaborateurs d’un membre opposé à Jordan. « Ils savaient qu’ils devaient agir maintenant ou jamais. »

L’improbable rébellion centriste a désormais poussé la Jordanie dans une impasse. Ses alliés s’attendaient à une campagne de pression médiatique conservatrice pour mater toute résistance. Au lieu de cela, cela s’est retourné contre nous, durcissant l’opposition.

Désormais, pour que sa candidature reste viable, il devra faire preuve de progrès significatifs mercredi lorsque la Chambre se réunira à nouveau pour le deuxième tour de scrutin à 11 heures.

Le fait que sa campagne pour le marteau se soit prolongée jusqu’à une deuxième journée sur le terrain est en soi un revers. Les alliés de la Jordanie s’attendaient à une poignée de votes de protestation, peut-être suffisant pour forcer un second scrutin. Mais ils ne comptaient pas sur 20 d’entre eux.

Jordan peut compter sur au moins un vote en sa faveur : le représentant Doug LaMalfa (Républicain de Californie) a déclaré mardi qu’il reviendrait sur le candidat après avoir exprimé son mécontentement face à l’éviction de Kevin McCarthy, un proche allié de la Californie.

Mais d’autres résistants semblent encore plus retranchés après avoir reçu des centaines d’appels et de messages de partisans jordaniens. Représentant Don Bacon (R-Neb.) messages texte partagés que sa femme avait reçu, essayant de le faire pression pour qu’il soutienne Jordan. Ils pensent qu’ils peuvent réellement augmenter leur nombre lors des scrutins ultérieurs, car il devient clair que la Jordanie n’a aucune voie à suivre.

Pourtant, un allié de Jordan a dit de s’installer. Jordan n’est pas connu pour reculer devant un combat, et il n’est pas sur le point de commencer maintenant, a prédit la personne. « Il a fallu 15 votes à McCarthy ; nous ne sommes qu’un », a déclaré cette personne. « Cela pourrait être un jeu d’attente. »

D’autres républicains de haut rang ne pensent pas que la Jordanie dispose de beaucoup de temps. McCarthy a passé des années à bâtir la bonne volonté de ses collègues en collectant des fonds pour leurs campagnes et en voyageant beaucoup dans leurs districts. Cela lui a valu de la patience en janvier, lui donnant le temps et l’espace nécessaires pour négocier avec ses propres récalcitrants.

Jordan n’a pas gagné ce niveau de bonne volonté. Et certains républicains de haut rang prédisent qu’après avoir lutté pendant encore un ou deux tours, il assistera à un jailbreak massif alors que les membres deviendront nerveux et voudront passer à autre chose. L’équipe Jordan a laissé entendre qu’elle en savait autant en reportant le deuxième vote, initialement prévu mardi à 18 heures.

Ce qui s’est passé depuis le premier vote n’a cependant pas semblé améliorer sa cause. En fait, la décision apparente de son camp de divulguer détails d’une réunion post-vote tendue avec le chef de la majorité Steve Scalise n’a fait qu’enflammer davantage les loyalistes de Scalise qui ont l’impression que Jordan a mis dans un sac de sable la propre offre de conférencier de Scalise. (Scalise, pour sa part, a nié l’allégation selon laquelle il aurait refusé de prononcer un discours pour la nomination de Jordan.)

L’offre de paix de la Jordanie, une publication en ligne appeler les Républicains « arrêter de s’attaquer les uns les autres et se rassembler », est venu plusieurs heures plus tard.

Cela n’a pas fait grand-chose pour atténuer l’avantage du House GOP. Au milieu du drame mardi, la représentante Debbie Lesko (R-Arizona) a annoncé elle prend sa retraite passer plus de temps avec sa famille – une décision qui a sûrement fait réfléchir ses collègues : Après ces dernières semaines, qui peut lui en vouloir ?

