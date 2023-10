Un ancien membre du Congrès républicain s’est réjoui de l’échec des efforts du représentant Jim Jordan pour obtenir le soutien nécessaire pour devenir président de la Chambre sur CNN vendredi.

Jordan n’a pas réussi à obtenir la majorité des voix nécessaire pour devenir président de la Chambre des représentants pour la troisième fois vendredi, 25 républicains ayant refusé de voter pour lui. La Conférence républicaine de la Chambre l’a ensuite démis de ses fonctions de président désigné par 112 voix contre 86.

« Ils ont été menacés. Ils ont été insultés. On s’est moqué d’eux. On leur a dit qu’ils n’avaient pas d’épines, ce sont des invertébrés », a déclaré sur CNN l’ancien représentant républicain Charlie Dent de Pennsylvanie. « Eh bien, il me semble que leur colonne vertébrale est sacrément raide. Ils en ont assez. C’est une revanche des RINO. C’est la riposte des squishs, et je suis fier d’être membre du caucus RINO sur les squish et les pipi au lit. (EN RELATION : « Vous n’avez pas les voix » : Ingraham presse Gaetz sur la façon dont il adoptera une législation clé après l’éviction de McCarthy)

MONTRE:



« C’est le combat qui doit avoir lieu », a ajouté Dent. «Les institutionnalistes, les pragmatiques contre les populistes de Trump qui n’ont aucune philosophie de gouvernement, ils veulent juste faire du bruit et provoquer des perturbations contre les gens qui veulent vraiment gouverner et qui veulent un gouvernement. programme politique.

La Jordanie a reçu le soutien de l’ancien président Donald Trump comme président le 5 octobre, mais a perdu lors d’un scrutin face au représentant républicain Steve Scalise de Louisiane, qui s’est retiré après avoir échoué à obtenir un soutien suffisant.

« S’ils ne parviennent pas à faire venir Patrick McHenry comme président par intérim, ils devront alors mettre en place cette coalition bipartite dont j’ai parlé », a déclaré Dent. « Je ne vois pas d’issue parce que les… les pro-Trump, vous savez, ils ne voteront pas pour quelqu’un comme Scalise ou un type d’establishment, et maintenant il semble que ces types d’establishment ne voteront pas pour quelqu’un comme Scalise ou un type d’establishment, et maintenant il semble que ces types d’establishment ne vont pas pour soutenir le type de lanceurs de bombes et de bruiteurs du type Jim Jordan.

Le secteur des services financiers serait favorable au représentant républicain Patrick McHenry de Caroline du Nord, actuellement président intérimaire par intérim de la Chambre des représentants, pour remplacer de façon permanente le représentant républicain Kevin McCarthy de Californie, qui a été évincé de son poste de président par un vote de 216 voix. 210, le 3 octobre. Les partisans de Jordan se sont opposés à l’extension des pouvoirs de McHenry pour qu’il serve de président temporaire.

« Ils sont donc vraiment dans une impasse et ils auront besoin de l’aide de Hakeem Jeffries pour les sortir de là, tout comme ils l’ont fait pour le plafond de la dette, tout comme ils l’ont fait pour la résolution continue », a poursuivi Dent.

