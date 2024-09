La revanche de Ruth Langsford ! Katie Hind raconte l’histoire complète de la rénovation de sa maison à 3,5 millions de livres sterling qui a empêché Eamonn Holmes de s’habiller pour ses vacances avec sa jeune amante

La présentatrice de télévision Ruth Langsford a été largement saluée pour sa dignité tranquille alors qu’elle regarde son ex-mari Eamonn Holmes sortir avec une femme beaucoup plus jeune.

Mais lorsque l’occasion d’une revanche malicieuse s’est présentée, les amis de la star de Loose Women disent qu’elle n’a tout simplement pas pu résister.

Après tout, Mme Langsford, 64 ans, a dû supporter les photos de la nouvelle petite amie de M. Holmes, Katie Alexander – de 22 ans sa cadette – arrivant dans sa nouvelle garçonnière à Kingston, dans le sud-ouest de Londres.

Ainsi, lorsque M. Holmes, également âgé de 64 ans et en fauteuil roulant, a demandé à sa femme de 14 ans – et partenaire de 26 ans – s’il pouvait retourner dans leur maison conjugale de 3,5 millions de livres sterling à Weybridge, dans le Surrey, pour acheter des vêtements de vacances afin de partir en croisière gratuite avec Mme Alexander, Mme Langsford a saisi sa chance.

Elle a effrontément retiré le monte-escalier de 2 000 £ qui avait été installé dans la maison pour aider M. Holmes, qui souffre d’une maladie invalidante du dos, à monter l’escalier courbe menant à son ancienne chambre.

Mme Langsford s’est fait oublier pour la visite, mais savait qu’à son arrivée, il aurait du mal à monter les escaliers pour aller chercher ce dont il avait besoin pour le voyage de sept nuits à travers l’Europe.

L’un d’eux a déclaré : « Ruth est restée calme et élégante. Même lorsque les gens évoquent les agissements d’Eamonn, elle reste silencieuse et sourit simplement. Elle pense que c’est la meilleure façon de faire. Elle a reçu beaucoup de soutien de la part de ses amis. »

« Mais une chose qu’elle voyait tous les jours était le monte-escalier qu’Eamonn avait installé. Ruth n’en avait pas besoin. Elle est en super forme et en bonne santé, mais elle savait qu’Eamonn aurait probablement du mal à se rendre à la maison pour récupérer les objets dont il avait besoin pour les vacances. Les chambres sont à l’étage et il devait y accéder.

« Cela peut paraître mesquin, mais les amis de Ruth trouvent cela absolument hilarant car ils pensent qu’il l’a vraiment menée en bateau. Vous pouvez imaginer à quel point Eamonn était furieux. Il s’attendait probablement à pouvoir utiliser le monte-escalier pour récupérer ses affaires et sortir rapidement et faire ses valises pour ses vacances.

« C’était humiliant pour elle de voir Eamonn et Katie ensemble – et c’était avant les photos embarrassantes alors qu’ils étaient en vacances. Elle doit être ravie de l’avoir fait après avoir vu ces photos. »

M. Holmes, 64 ans, était en vacances à Ibiza, en Espagne, avec sa nouvelle petite amie beaucoup plus jeune, Katie Alexander, 42 ans.

M. Holmes a installé le monte-escalier en janvier 2023 pour l’aider à se coucher alors qu’il souffrait de douleurs chroniques au dos dues à des hernies discales et à une luxation du bassin. Il avait subi une intervention chirurgicale quatre mois plus tôt, mais avait toujours besoin d’aide à la maison.

Peu de temps après, Rylan Clark, un ami de la famille et présentateur de télévision, a rendu visite au couple, désormais séparé, et a posté une vidéo de lui-même montant les escaliers.

Après la vengeance de Mme Langsford, M. Holmes et Mme Alexander ont été photographiés à Barcelone où ils ont embarqué sur un navire de croisière Virgin, The Scarlet Lady, pour faire une escale en Méditerranée. Ils ont également fait escale à Ibiza.

Le journal The Mail a révélé que ce séjour de luxe était un séjour gratuit dans le cadre de son accord avec la société Not Just Travel. En échange, il a filmé du contenu vidéo pour ses plateformes de médias sociaux.

M. Holmes et Mme Alexander ont échangé des messages pour la première fois sur Twitter, désormais X, en 2015. On ne sait pas exactement quand l’amitié a commencé à se développer, mais des rapports suggèrent que Mme Langsford a découvert que, dans l’année précédant leur séparation, M. Holmes avait comblé Mme Alexander de cadeaux.

Mme Langsford n’a pas évoqué la fin de son mariage dans Loose Women. Une amie déclare : « Ruth continue à vivre avec sa situation. Les actes parlent plus fort que les mots. »

Mme Langsford a refusé de commenter, mais des sources proches d’elle ont confirmé qu’elle avait démonté le monte-escalier.