La revanche de Floyd Mayweather et Conor McGregor serait en préparation

Des rumeurs ont fait surface selon lesquelles Conor McGregor et Floyd Mayweather monteront une fois de plus sur le ring, les termes étant apparemment en cours de finalisation.

En 2017, nous avons assisté à une extravagance sportive à Las Vegas lorsque la vache à lait de l’UFC, Conor Mcgregor, est montée sur le ring avec la vache à lait et la légende de la boxe Floyd Mayweather. C’était un événement qui, des mois auparavant, était considéré comme quelque chose qui n’arriverait jamais. Floyd a conclu l’accord des mois avant le combat proprement dit, donnant à Conor un temps limité pour se préparer. L’événement a dépassé les attentes financières et le spectacle qui l’a précédé a fait salle comble aux conférences de presse dans tout le pays.

Au cours des cinq années qui ont suivi le combat, Floyd Mayweather a organisé des combats d’exhibition avec des gens comme Logan Paul. Alors que Conor a lutté pour retrouver la domination dans l’octogone qui a fait tomber le monde amoureux de lui. Son dernier match s’est terminé avec lui se casser la cheville avec un retour encore à venir. Selon Miroir irlandais une revanche entre les deux est en préparation mais se heurte à un barrage routier alors que Conor veut que Floyd affiche son record invaincu.

«Conor ne prendra le combat que si Floyd est prêt à mettre son record professionnel en jeu – donc le combat ne sera pas une exposition, ce sera un combat officiel. Ce sera à 155 livres. C’est ce que nous savons jusqu’à présent.

«Ce sera la dernière fois que Floyd montera sur le ring, donc ce n’est pas à manquer. L’affaire est très proche d’être conclue. Des conditions personnelles ont été convenues entre les deux parties. Ce sera une ultime confrontation. Et oui des records seront en jeu. Floyd y voit la fin de l’ère Mayweather et le début de l’ère Gervonta Davis.

“Il pense que ce sera la plus grande boxe nocturne qu’il n’aura jamais vue et il a dit:” Les gens feraient mieux d’être prêts car ce sera quelque chose de spectaculaire. Il y a des disputes sur les rounds en ce moment avec l’équipe de Conor qui veut 10 rounds. Mais l’accord et les droits y arrivent certainement.