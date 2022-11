La réunion saine de deux femmes âgées après des décennies donne des objectifs d’amitié sur Internet

Vous pouvez faire fonctionner n’importe quelle relation tant que vous la cultivez bien. Une vidéo le prouvant a conquis le cœur des internautes. Le clip qui met en scène deux femmes âgées, amies depuis plus de quatre-vingts ans, se réunissant et échangeant de bons souvenirs, a placé la barre de l’amitié extrêmement haut.

La vidéo saine a été publiée sur Instagram il y a quelque temps. Il a été partagé par Mukil Menon et il mettait en vedette sa grand-mère et son amie. Il a présenté une réunion écrasante de deux femmes âgées. On peut les voir se tenir la main, bavarder et rattraper de vieux souvenirs. Ils ont également posé pour faire cliquer leurs photos. En disant adieu, la grand-mère de Mukil a touché les pieds de son amie.

Parallèlement à la vidéo, Mukil Menon, photographe et créateur de contenu, a déclaré : « Une amitié de plus de 80 ans. Ma grand-mère me disait toujours qu’elle voulait voir sa meilleure amie et j’ai donc fait se rencontrer les deux copains. Voici comment ils se sont rencontrés et ont échangé la nostalgie des décennies.

La vidéo a suscité un engagement massif. Il a obtenu plus de soixante-quatorze mille vues et a été aimé par plus de neuf mille personnes. Les Instagrammers ont envahi la section des commentaires pour exprimer leur point de vue sur la pureté de leur lien. Un utilisateur d’Instagram a commenté : « Ces mignons muthashi sont des anges vivants. Mukil Menon Vous êtes béni d’être témoin de leurs âmes pures remplies d’amour innocent et de 80 ans d’amitié !! Un autre utilisateur a écrit : « Aww c’est précieux ! Je ne peux qu’imaginer ce qu’ils doivent ressentir. Un troisième utilisateur a écrit: «Tellement adorable. Que Dieu les bénisse et vous.

Il y a quelque temps, une autre vidéo réconfortante d’un homme âgé rencontrant des enfants tous les jours pendant deux ans consécutifs a fait fondre le cœur des internautes. L’homme avait une sorte de trouble mental à cause duquel chaque fois qu’il rencontrait les enfants, il pensait qu’il les rencontrait pour la première fois.

