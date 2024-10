La réunion publique de Trump devient bizarre

À trois semaines du cycle électoral, Kamala Harris se concentre de plus en plus sur la stabilité de Donald Trump – ou son absence. En fait, lors du dernier rassemblement du vice-président démocrate, elle a spécifiquement qualifié l’ancien président républicain de «instable« , une semaine après la publication du New York Times un rapport en première page notant que le candidat du GOP « a semblé confus, oublieux, incohérent » [and] déconnecté de la réalité ces derniers temps.

Si Trump espérait qu’un événement de type assemblée publique juste au nord de Philadelphie contribuerait à mettre fin à de tels bavardages, il serait probablement déçu une fois l’événement terminé. NBC News a rapporté:

L’ancien président Donald Trump a transformé un événement à la mairie devant des partisans à Oaks, en Pennsylvanie, en une soirée d’écoute impromptue lundi soir, jouant une sélection improbable de morceaux pendant plus de 30 minutes après que l’événement ait été interrompu pour des urgences médicales. Trump est célèbre pour ses meetings politiques longs et peu orthodoxes, mais aucun n’a suivi un format aussi inhabituel, mettant en vedette le candidat républicain se balançant et frappant occasionnellement l’air sur des chansons.

Certes, il y avait quelques Questions et réponses pendant l’événement. Quelqu’un a interrogé Trump sur son projet de réduire les prix des produits alimentaires, par exemple, et sa réponse étrange comprenait des références à Hannibal Lecter – qui reste un personnage fictif dont l’ancien président parle fréquemment pour des raisons inconnues – et aux immigrants occupant des emplois noirs.

Lors d’un autre échange, Trump a encouragé ses partisans à voter sur «5 janvier», bousculant la date du jour du scrutin.

Mais il y a apparemment eu quelques urgences médicales dans le public, ce qui a incité le candidat à rester là pendant plus d’une demi-heure, ne sachant pas trop quoi dire ou faire, pendant que diverses chansons étaient diffusées dans le haut-parleur.

Le Washington Post a publié un titre qui disait : « Trump se balance et sautille au son de la musique pendant 39 minutes dans un épisode bizarre de la mairie », ce qui résumait bien les choses.

Je peux comprendre la gêne des circonstances. Alors que les premiers intervenants se sont occupés de quelques participants, il est probable que Trump ne voulait pas simplement procéder à la réunion publique comme si de rien n’était. Mais il aurait pu parler à ses partisans ou peut-être avoir des échanges avec la gouverneure de South Dakoka, Kristi Noem, qui modérait le rassemblement.

Au lieu de cela, il y avait beaucoup de ceci :

À un moment donné au cours de l’événement – ​​qui était censé se concentrer sur la vision politique de Trump – l’ancien président a déclaré à ses partisans : « Ne posons plus de questions. Écoutons simplement de la musique. Faisons-en notre musique. Qui diable veut entendre des questions ? Droite? »

Bien sûr, le but de la réunion publique était de permettre aux participants de poser des questions, ce qui rendait d’autant plus étrange d’entendre Trump demander : « Qui diable veut entendre des questions ?

Sans surprise, un certain nombre de personnes sont parties avant que le républicain ne quitte lui-même la scène.

Le rapport du Post ajoute que Trump « a transformé l’événement en une séance d’écoute dans un salon de ses chansons préférées de sa liste de lecture de rallye qu’il avait lui-même créée », ajoutant : « Alors que Trump se tenait sur scène dans son costume surdimensionné et sa cravate rouge vif, se balançant en arrière et C’était presque comme s’il faisait un voyage dans le passé. La décision de Trump d’interrompre la partie questions-réponses de l’assemblée publique et de laisser la foule rester pour écouter ses chansons préférées était une décision quelque peu bizarre, étant donné que les élections n’étaient que dans 22 jours.»

Si l’ancien président veut que les questions sur sa santé mentale et ses capacités cognitives disparaissent, il devra faire mieux que cela.

En effet, le sénateur démocrate Brian Schatz d’Hawaï écrit en ligne le lendemain de l’événement : « Ce que Trump a fait hier soir n’est pas explicable et n’est pas minime. Cela montre qu’il est de plus en plus détaché de la réalité. Tout le monde sait que si Biden ou Harris faisaient cela, ce serait un chaos médiatique. Il ne va pas bien et vous ne pouvez plus l’ignorer.

