La réunion privée de Jim Ratcliffe avec Thomas Tuchel dit tout sur Erik ten Hag à Man Utd

Le manager de Manchester United, Erik ten Hag, n’a pas encore appris avec certitude s’il sera à Old Trafford la saison prochaine, l’ancien patron de Chelsea, Thomas Tuchel, étant un prétendant à la relève.

Sir Jim Ratcliffe a eu une réunion privée avec le manager Thomas Tuchel, lié à Manchester United, a-t-on affirmé, dans une démarche qui pourrait bien inquiéter le président sortant Erik ten Hag.

Les hauts responsables de United ont procédé à un bilan de fin de saison, l’avenir de Ten Hag étant toujours incertain. L’ancien manager de l’Ajax a pris des vacances après avoir scellé la qualification européenne avec une victoire en finale de la FA Cup, mais une huitième place en Premier League signifie que des questions demeurent.









Tuchel, qui a dirigé Chelsea vers la gloire en Ligue des champions en 2021, est agent libre après avoir quitté le Bayern Munich. Il y avait eu des suggestions selon lesquelles l’Allemand pourrait revenir sur son accord de quitter le Bayern Munich après l’avoir emmené quelques minutes après la finale de la Ligue des champions cette saison, mais il a confirmé en mai qu’il partirait effectivement.

Malgré la victoire de United en finale de la Coupe, on pense que Tuchel est resté confiant dans sa capacité à prendre le relais à Old Trafford. Qu’il prenne ou non la relève de manière imminente, le simple fait que le copropriétaire Ratcliffe ait eu des discussions avec le quinquagénaire pourrait bien inquiéter Ten Hag.

Selon Image, Ratcliffe et Tuchel ont tenu une réunion secrète à Monaco la semaine dernière. Parmi les sujets de discussion, affirme la publication allemande, figuraient les projets du manager pour tirer le meilleur parti de Jadon Sancho et Mason Mount.

L’ancien milieu de terrain de Chelsea, Mount, était un élément clé de l’équipe gagnante de Tuchel en Ligue des champions et un habitué de la Premier League sous la direction de l’ancien patron du Paris Saint-Germain. Cependant, il a souffert de blessures lors de sa première saison à Manchester United après avoir déménagé pour beaucoup d’argent l’été dernier.

Sancho, une autre recrue coûteuse, s’est brouillé avec Ten Hag au début de la saison 2023-24 et a terminé la campagne en prêt dans l’ancien club du Borussia Dortmund. Plutôt que de vendre l’ailier de 73 millions de livres sterling, United pourrait encore chercher à le réintégrer sous la direction d’un nouveau manager.

« C’est ma dernière conférence de presse depuis la Sabener Strasse », a déclaré Tuchel en confirmant son départ du Bayern. « Notre accord de février est toujours valable. Nous en avons reparlé récemment, mais nous ne sommes pas parvenus à un accord. »

Tuchel a remporté le titre de Bundesliga lors de sa première saison, devançant le Borussia Dortmund lors de la dernière journée. Cette saison, cependant, son équipe n’a pas réussi à égaler le Bayer Leverkusen invaincu de Xabi Alonso et a vu ses espoirs européens anéantis par le Real Madrid lors d’une demi-finale dramatique de Ligue des Champions.

L’Allemand n’est pas le seul homme à être lié à United alors que les spéculations se poursuivent sur l’avenir de Ten Hag. L’ancien entraîneur de United, Kieran McKenna, a mis fin aux spéculations sur son propre avenir en acceptant une prolongation avec Ipswich Town, mais d’autres – dont l’ancien patron de Chelsea, Mauricio Pochettino – continuent d’être liés à ce poste.





