La Réunion honore Margenthaler, les plus grandes équipes LP – Shaw Local

On peut être sûr que les entraînements plus qu’épuisants que Jack Margenthaler a fait subir à ses basketteurs du lycée La Salle-Pérou à l’époque ont causé plus de quelques larmes.

Samedi, les Cavs se sont vengés, mais d’une manière très différente.

Près de 100 anciens joueurs, pom-pom girls et fans de l’ère Margenthaler sont venus de tout le pays pour se rassembler à Senica’s Oak Ridge pour rendre hommage à Margenthaler, l’homme qui, de 1968 à 1974, a mené le programme à ses plus grands succès, tout en servant de mentor, motivateur et figure paternelle pour tout le monde.

Margenthaler, maintenant âgé de 79 ans et vivant à Naples, en Floride, a été étouffé plusieurs fois en s’adressant à la foule et à nouveau alors qu’il terminait ses remarques avant de partir sous une ovation debout.

“C’est phénoménal, vraiment l’une des plus grandes choses auxquelles j’ai jamais été associé”, a déclaré Margenthaler. « Je suis au Temple de la renommée de toutes les écoles où j’ai été, mais celle-ci les surpasse toutes. La participation est incroyable. Des choses comme ça n’arrivent nulle part. Étonnante.

“En regardant autour de moi, c’est l’une des raisons pour lesquelles ces équipes étaient si bonnes. Ils traînaient tous ensemble, ils connaissaient tous leur rôle et ils l’acceptaient tous. De nos jours, les jeunes n’acceptaient pas leur rôle et c’est ce qui m’a fait sortir du coaching. C’était trop difficile de les entraîner, mais c’est de cela (la camaraderie) qu’il s’agissait. C’est mieux que n’importe quelle victoire que nous ayons jamais eue.

Et il y en a eu plusieurs pendant son mandat. Margenthaler, un natif de Pinckneyville qui a joué pour les équipes de l’Université de Houston entraînées par Guy Lewis et a été un choix de repêchage de 14e ronde (98e au total) par les 76ers de Philadelphie en 1965, a servi un an comme assistant de Don Stanton avant de se voir offrir le poste. pour la saison 1968-69.

Cette saison-là, LP a affiché une fiche de 18-7 et est passé à des records de 29-3 en 1969-70, 22-6 en 1970-71, 27-2 en 1971-72, 20-5 en 1972-73 et 22- 5 en 1973-74, au cours des quatre dernières de ces saisons, remportant les régionales.

Le point culminant est survenu en 1969-70 lorsque les Cavs ont obtenu le classement n ° 2 dans les sondages à classe unique de l’Associated Press et son premier voyage à la finale d’État de l’IHSA, dirigé par le jeu de Gary Novak, Doug Pomatto, Al Jozwiak, Paul Kramarsic puis 6-10 étudiant en deuxième année Paul Mellen.

Margenthaler, qui a quitté LP avec une fiche de 138-28, a brièvement été assistant à l’Université Drake avant de devenir entraîneur-chef à l’Université Western Illinois. Au cours de ses 15 saisons là-bas, ses clubs ont amassé 221 victoires et remporté une fois trois titres consécutifs de la Conférence du milieu du continent.

Margenthaler aide maintenant occasionnellement ses fils dans leur carrière d’entraîneur. Son fils, Matt, en est à sa 23e année en tant qu’entraîneur-chef de basketball masculin à Mankato State dans le Minnesota, tandis que son fils cadet, Ty, ancien entraîneur masculin adjoint aux universités du Wisconsin et de Bradley, entraîne maintenant le basketball féminin à Vermilion, dans le Dakota du Sud.

“Ce que j’ai appris de mon passage chez LP, ce sont ces choses-là”, a-t-il déclaré. “Non. 1, si vous voulez être bon, vous devez être discipliné ; et n ° 2, vous devez pratiquer les fondamentaux, ce que les jeunes joueurs ne font plus… Les fondamentaux sont la clé et j’ai eu la chance d’avoir des athlètes prêts à accepter cela jusqu’au bout.

Mais alors que ses joueurs ont appris ces aspects du jeu au fil des ans, ils en sont également venus à le considérer comme quelqu’un toujours dans leur coin, pour leur apprendre le bien du mal et la valeur du travail acharné et du travail d’équipe.

“J’ai joué pas tout à fait 2 ans et demi à l’université, passant en deuxième année lorsque Gary Novak s’est blessé”, a déclaré Mellen, l’un des organisateurs de l’événement. « Donc je connais vraiment les gars de toutes ces équipes. Nous déjeunons chaque fois que nous le pouvons et nous nous suivons les uns les autres. Et bien sûr, j’ai eu beaucoup de chance d’avoir été entraîné non seulement par (Margenthaler), mais aussi par Jim Wilson, notre entraîneur JV, et Bob Alpert lorsque j’étais à Peru Washington.

“Ils nous ont appris à travailler dur, à jouer en équipe, à vivre pleinement et à nous aimer les uns les autres. Et 50 ans plus tard, ce lien est toujours fort, comme nous pouvons le voir par tous ceux qui sont présents ce soir.

Novak, qui a ensuite joué pour l’équipe de l’Université de Notre Dame qui a battu le record de 88 victoires consécutives de l’UCLA avant une carrière réussie en médecine, a fait écho à ces sentiments.

“C’est vraiment formidable de revoir tout le monde”, a déclaré Novak. « Nous sommes restés en contact, mais c’est la première fois que nous nous réunissons comme ça et ça a été amusant. À certains égards, certains n’ont pas beaucoup changé. Ce sont toujours les mêmes bonnes personnes qui sont honnêtes, directes et d’excellents coéquipiers.

« Nous avons eu la chance d’avoir une équipe aussi soudée et d’avoir un entraîneur. Il est formidable, une source d’inspiration et une figure paternelle pour beaucoup d’entre nous.