La réunion entre Biden et Xi est prévue la semaine prochaine alors que les États-Unis espèrent mettre un terme à la spirale descendante des relations

La rencontre très attendue du président Biden avec le président chinois Xi Jinping est prévue mercredi prochain dans la région de la baie de San Francisco, ont déclaré de hauts responsables de l’administration américaine, mettant en place un test pour déterminer si les deux hommes peuvent ralentir la spirale descendante de leurs relations à un moment de forte crise mondiale. turbulence.

Il est peu probable que les négociations entraînent un dégel majeur dans la relation bilatérale la plus importante au monde. Au lieu de cela, le fait que la réunion ait lieu est considéré par les collaborateurs de la Maison Blanche comme un signe positif après des mois de frictions. Les responsables américains ont déclaré que les dirigeants espéraient développer un « cadre » pour gérer des relations compétitives fructueuses entre les deux puissances, dans le but de dissiper les idées fausses et d’éviter les surprises.

Néanmoins, les responsables ont déclaré que les collaborateurs de Biden entamaient le sommet avec des attentes réalistes et ne prévoyaient pas une longue liste de résultats par la suite.

Confronté à un conflit en cascade au Moyen-Orient et à une guerre acharnée en Ukraine, Biden est impatient d’empêcher qu’une autre crise mondiale n’éclate sous sa direction. Restaurer un certain degré de stabilité dans les relations entre Washington et Pékin figure parmi ses principales priorités en matière de politique étrangère, alors même que les tensions mondiales éclatent.

La liste des questions susceptibles de se poser lors des négociations est longue. Cela inclut le rétablissement de la communication entre militaires entre les deux pays, un objectif principal de Biden, qui prévoit de faire pression sur Xi sur cette question. Sont également sur la table les conflits en Israël et en Ukraine ; les domaines de coopération potentielle comme le changement climatique et la lutte contre le trafic de stupéfiants ; et de profonds désaccords sur les questions de droits de l’homme et l’escalade militaire en mer de Chine méridionale et autour de Taiwan.

La réunion, qui aura lieu au milieu d’un grand rassemblement de dirigeants du Pacifique en Californie, a duré des mois et a nécessité des préparatifs intensifs de la part des deux parties. Les responsables américains s’attendaient à ce que la Chine annonce officiellement la participation de Xi vendredi matin, heure de l’Est. Les responsables américains ont déclaré que les pourparlers seraient approfondis et s’étaleraient sur plusieurs séances de travail.

Malgré les relations personnelles profondes et apparemment chaleureuses cultivées au cours de leur mandat de vice-présidents, Biden et Xi ont supervisé une détérioration des relations entre les États-Unis et la Chine jusqu’à leur plus bas niveau depuis des décennies.

Les points de friction incluent Taiwan, l’île autonome que le Parti communiste chinois revendique comme sienne et qu’il s’est engagé à prendre par la force si nécessaire. L’île organisera des élections en janvier, attisant les sensibilités autour de son statut.

Les relations ont également été tendues par les nouvelles limites imposées par Biden aux technologies de pointe exportées vers la Chine au nom de la protection de la sécurité nationale des États-Unis. Et les États-Unis ont fait pression sur la Chine pour qu’elle joue un rôle plus constructif dans le conflit entre Israël et le Hamas et dans la guerre entre la Russie et l’Ukraine, encourageant le pays à accroître son rôle sur la scène mondiale.

« À l’heure actuelle, ni les États-Unis ni la Chine n’entrent dans la réunion entre le président Biden et le président Xi dans l’espoir d’améliorer ou de réinitialiser de manière significative leurs relations », a déclaré Bonny Lin, directrice du China Power Project et chercheur principal au Center for Strategic and International. Études. “La réunion portera plutôt sur la gestion et la stabilisation des relations bilatérales, l’amélioration de la communication et la réduction des malentendus avant qu’ils ne surviennent.”

Le sommet de mercredi ne sera que la deuxième fois que Biden et Xi se rencontreront en personne au cours des trois dernières années. Ils se sont rencontrés pour la dernière fois il y a un an, en marge du sommet du G20 à Bali. Cette réunion visait à établir une base pour les relations dans un contexte de tensions économiques et militaires accrues.

En quittant l’île indonésienne, les deux parties semblaient en passe d’engager des pourparlers plus réguliers. Mais des mois plus tard, une impasse au sujet d’un ballon espion chinois présumé a anéanti les espoirs de normalisation des relations.

À la suite d’une visite à Taiwan l’été dernier de Nancy Pelosi, alors présidente de la Chambre des représentants, Pékin a brusquement interrompu toute communication avec l’armée américaine, suscitant l’inquiétude des responsables américains quant à la possibilité de problèmes de communication ou d’erreurs de calcul dans les zones tendues de la mer de Chine méridionale ou autour de Taiwan. .

Les tentatives visant à rétablir les canaux militaires ont été interrompues, même si un flux constant de responsables de l’administration Biden se sont rendus à Pékin, notamment le secrétaire d’État Antony Blinken, la secrétaire au Trésor Janet Yellen et la secrétaire au Commerce Gina Raimondo.

Mais des signes d’amélioration sont apparus ces dernières semaines et les responsables américains espèrent que le sommet débouchera sur la réouverture des communications militaires.

Le mois dernier, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi s’est rendu à Washington et a rencontré le conseiller américain à la sécurité nationale Jake Sullivan, le secrétaire d’État Antony Blinken et le président Biden à la Maison Blanche.

Avant la réunion de la semaine prochaine, la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a invité le vice-premier ministre chinois He Lifeng, connu comme le « tsar économique » du pays, à une réunion de deux jours à partir de jeudi.

Et cette semaine, un haut responsable chinois a déclaré que Pékin était prêt à améliorer ses relations avec Washington. Les récentes réunions de haut niveau ont envoyé « des signaux positifs et accru les attentes de la communauté internationale quant à l’amélioration des relations sino-américaines », a déclaré le vice-président Han Zheng lors d’un forum Bloomberg à Singapour.

“Nous sommes prêts à renforcer la communication et le dialogue avec les Etats-Unis à tous les niveaux, à promouvoir une coopération mutuellement bénéfique, à gérer correctement les différends et à relever conjointement les défis mondiaux”, a déclaré Han.