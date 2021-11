La réunion émotionnelle d’Adele avec un professeur d’anglais à mi-concert est le contenu pur dont nous ne savions pas que nous avions besoin

Beaucoup d’entre nous ont un professeur préféré de l’école qui nous a encouragés quoi qu’il arrive et nous a fait croire en nous même dans les moments les plus difficiles. Très probablement, nous aurions perdu le contact avec cette source d’inspiration et une opportunité de nous reconnecter sera un rêve devenu réalité. Les célébrités ont également leur part d’histoires inspirantes d’enseignants et Adele ne fait pas exception. Dans le cadre des promotions de son album « 30 », le concert spécial « An Audience With Adele » au milieu d’une foule de stars a été diffusé ce week-end au Royaume-Uni. Alors que des stars comme Dawn French et Samuel L. Jackson ont grillé Adele, une question particulièrement émouvante est venue de Dame Emma Thompson, qui a transformé l’événement musical en un sobfest. Mais d’une manière gentille et séveuse. Thompson a interrogé la chanteuse sur cette personne qui a protégé les épreuves de sa vie et l’a soutenue lorsqu’elle était enfant. Et c’était son professeur d’anglais, bien sûr. N’avons-nous pas tous les plus chers professeurs d’anglais ? Mlle McDonald avait enseigné à Adele à la Chestnut Grove School de Balham, à Londres. La chanteuse a attribué son amour pour la littérature qui a été déclenché par l’enseignement de McDonald’s, avec qui elle avait perdu contact après l’âge de 12 ans. Comme si j’avais toujours été obsédé par l’anglais et évidemment, maintenant j’écris des paroles. Elle a ensuite rappelé ses bons souvenirs du professeur d’anglais « cool ». «Elle était tellement cool, tellement attachante, et elle nous a vraiment fait nous soucier, et nous savions qu’elle se souciait de nous et des trucs comme ça. Elle avait tous ces bracelets et bagues en or. Elle était vraiment cool et si racontable et sympathique que j’attendais vraiment avec impatience mes cours d’anglais. Et imaginez sa stupeur lorsque McDonald est sorti de la foule, faisant fondre Adele en larmes. Non, nous ne pleurons pas, vous l’êtes. Et tout comme un vrai enseignant, McDonald a serré dans ses bras et fait l’éloge d’une Adele en sanglot, disant à quel point elle était fière et a remercié la chanteuse de se souvenir d’elle.

La douceur du foyer. J’ai toujours rêvé de faire An Audience With… Il y avait tellement d’amour dans la pièce l’un pour l’autre, c’était comme un concert ! Tout le monde était bruyant et s’est emballé! Et mon professeur Mme McDonald était là, c’était juste le paradis ️ pic.twitter.com/N1LpkQbeoh– Adèle (@Adèle) 21 novembre 2021

« Tu as vraiment changé ma vie », a poursuivi Adele et a interpellé sa mère avec enthousiasme sur la tournure incroyable des événements. Étant un gâchis de pleurs, elle a dû retoucher ses fondations, laissant le public divisé, et a invité le comédien Alan Carr pour un couverture de ‘Make You Feel My Love.’

Les retrouvailles émotionnelles ont également fait pleurer les fans.

Omg, c’est l’un des meilleurs moments à la télévision que j’ai vu au cours de mes 41 années sur cette planète, je suis un gâchis bouillonnant #AudienceAvecAdèle– Nickii sultan (@nickii5979) 21 novembre 2021

c’est un moment tellement précieux. JE PLEURE!!!! c’est une enseignante tellement fière et j’adore ça et le fait qu’adele l’ait mentionnée, wow !!! LARMES !!— fan d’adele »addy ³⁰ « (@queenadelesIays) 21 novembre 2021

J’ai toujours aimé Adele, maintenant je ne pense pas que je pourrais l’aimer plus. Quel impact ce professeur a dû avoir sur elle, la réaction d’Adele à la revoir vient de prouver à quel point ses sentiments pour elle sont sincères, et pas seulement un commentaire jetable pour la série. #Adèle30 #AudienceAvecAdèle— craig avis (@archie_bragge) 21 novembre 2021

Dans une récente interview révélatrice avec Oprah Winfrey, la chanteuse a révélé comment son corps a été objectivé tout au long de sa carrière, avant et après sa perte de poids. Même si elle vient de sortir une chanson percutante et personnelle intitulée « Easy On Me », tous les réseaux sociaux se sont concentrés sur son corps. Le dernier album d’Adele est sorti le 19 novembre.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici. Suivez-nous sur Facebook, Twitter et Télégramme.