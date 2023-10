Cette décision intervient après un mois de débats à huis clos entre de hauts évêques catholiques et des laïcs.

PUBLICITÉ

Le rassemblement du pape François réunissant des évêques et des laïcs catholiques ce week-end a déclaré qu’il était « urgent » de garantir une plus grande participation des femmes aux postes de gouvernance de l’Église et a appelé à la libération d’ici un an de recherches sur l’autorisation des femmes de devenir diacres.

La réunion elle-même n’a pas pris de mesures décisives sur cette question, mais a plutôt renoncé à tout appel spécifique à l’accueil des catholiques LGBTQ+, malgré les efforts répétés de François auprès de la communauté gay et sa volonté d’envisager de bénir les couples de même sexe.

Après un mois de débat à huis clos, la réunion de François sur l’avenir de l’Église catholique s’est terminée samedi soir avec l’approbation d’un texte de 42 pages sur une multitude de questions qui seront désormais examinées lors d’une deuxième session l’année prochaine. Aucune des propositions n’est contraignante et elles sont simplement proposées à l’appréciation de François.

Chaque paragraphe a été adopté avec la majorité nécessaire des deux tiers, mais ceux impliquant les femmes et remettant en question la nécessité du célibat sacerdotal ont obtenu le plus grand nombre de « non ».

François a convoqué le synode il y a plus de deux ans dans le cadre de ses efforts de réforme globale visant à faire de l’Église un lieu plus accueillant, où les laïcs ont davantage leur mot à dire dans la vie de l’Église. Le processus et les deux années de sondage auprès des catholiques de base qui l’ont précédé ont suscité à la fois des espoirs et des craintes quant à un véritable changement en cours.

Les progressistes espéraient que le rassemblement enverrait le message que l’Église serait plus accueillante envers les personnes LGBTQ+ et offrirait aux femmes davantage de rôles de leadership dans une hiérarchie où elles ne peuvent pas être ordonnées. Les conservateurs ont souligné la nécessité de rester fidèles à la tradition bimillénaire de l’Église et ont averti que l’ouverture d’un débat sur de telles questions constituait une « boîte de Pandore » qui risquait de provoquer un schisme.

François a permis aux femmes et aux laïcs de voter aux côtés des évêques, mettant ainsi en pratique sa conviction selon laquelle le « peuple de Dieu » sur les bancs est plus important que les prédicateurs. Son appel à la « coresponsabilité » a inspiré en particulier les femmes cherchant à restaurer les femmes diacres, un ministère qui existait dans l’Église primitive.

Au final, le rassemblement a fait ses propositions les plus fortes concernant les femmes mais aucune n’est définitive. Le texte final indiquait qu’il était “urgent de garantir que les femmes puissent participer aux processus de prise de décision et assumer des rôles de responsabilité dans la pastorale et le ministère”.

Il a noté que François avait considérablement augmenté le nombre de femmes occupant des postes de haut rang au Vatican et a déclaré que la même chose devrait se produire dans les églises locales.

Une proposition de suivi a reçu le plus grand nombre de votes « non » : 279-67.

Dans ce document, les délégués ont appelé à la poursuite des recherches théologiques et pastorales sur l’autorisation des femmes à devenir diacres, et ont demandé que les résultats des deux groupes d’étude que François a commandés soient publiés avant l’ouverture de la deuxième session du synode en octobre 2024.

Les délégués ont convenu qu’il restait des questions sur l’identité de genre et l’orientation sexuelle dans l’Église, les classant comme des « problèmes ». L’éthique de l’intelligence artificielle et des soins de fin de vie fait également l’objet de débats au sein de l’Église ainsi que dans la société en général.

L’absence même d’une mention de l’homosexualité était décevante mais pas surprenante, compte tenu du niveau d’opposition au cours du débat, a déclaré le révérend James Martin, un jésuite qui dirige un programme de sensibilisation auprès des catholiques LGBTQ+ et a été nommé par François comme délégué au synode. .

« Que vous souhaitiez ou non utiliser ce terme, les personnes LGBTQ font partie de l’Église et méritent d’être vues, valorisées et, par-dessus tout, aimées », a déclaré Martin dans un courriel adressé à l’AP.

Sur d’autres questions, les délégués ont également abordé la question des abus sexuels du clergé et la manière dont les abus de l’autorité incontrôlée des évêques ont porté préjudice aux enfants, aux religieuses et aux laïcs.

Les délégués ont convenu que les cas de maltraitance envers les adultes nécessitent « une intervention décisive et appropriée ». Il a également déclaré que des délibérations supplémentaires étaient nécessaires pour déterminer si les évêques devraient même enquêter et rendre un jugement contre les prêtres accusés, compte tenu du conflit d’intérêts inhérent.

“De nombreux évêques ont du mal à concilier leur rôle de père et de juge dans la délicate question du traitement des cas d’abus”, peut-on lire dans le texte, suggérant la possibilité de réviser le droit canonique pour externaliser cette tâche.

La simple inclusion de laïcs comme membres votants à la réunion avait incité certains à remettre en question la légitimité du rassemblement lui-même. Ils ont souligné que le « Synode des évêques » a été créé pour fournir au pontife la réflexion des évêques, successeurs des apôtres, et non des laïcs.

PUBLICITÉ

Le révérend Timothy Radcliffe, un dominicain britannique à qui François a demandé de fournir périodiquement des réflexions spirituelles au cours de la réunion, a salué l’inclusion de laïcs comme reflétant véritablement l’esprit d’un synode. Mais même Radcliffe a prévenu que la réunion n’avait jamais envisagé un changement radical.

« C’est un synode qui se réunit pour voir comment nous pouvons être une Église d’une nouvelle manière, plutôt que pour déterminer quelles décisions doivent être prises », a-t-il déclaré aux journalistes. « Et c’est pour cela qu’il y aura des bosses. Il y aura des erreurs. Et c’est très bien, car nous sommes en route.»