“La réunion du comité exécutif de l’AIO pour organiser des élections ne peut avoir lieu qu’après le CWG”, déclare le secrétaire général Rajeev Mehta

Dans le contexte du Comité international olympique (CIO) demandant à l’Association olympique indienne (AIO) de tenir des élections le plus rapidement possible ou de risquer d’être suspendu, son secrétaire général Rajeev Mehta a déclaré que la réunion du comité exécutif devait prendre un appel sur le pressant question ne peut avoir lieu qu’après les Jeux du Commonwealth de Birmingham.

La pièce maîtresse quadriennale débutera le 28 juillet avec la cérémonie d’ouverture et se terminera le 8 août, et Mehta a déclaré que puisque plusieurs responsables de l’IOA seront à Birmingham, il serait possible de tenir la réunion du comité exécutif après les Jeux.

Le CIO avait récemment envoyé une lettre à l’AIO, demandant au Comité National Olympique (CNO) de tenir ses élections le plus rapidement possible.

Les élections de l’AIO, qui étaient prévues en décembre de l’année dernière, ont été reportées en raison d’une affaire en cours devant la Haute Cour de Delhi, où le CNO “a été accusé d’avoir violé le code national du sport”.

“La prochaine ordonnance du tribunal devrait intervenir entre le 26 juillet et le 3 août. Étant donné que certains d’entre nous se rendent à Birmingham, nous devrons attendre la fin des Jeux du Commonwealth pour voir quelle est la prochaine étape”, a déclaré Mehta, cité par insidethegames.com.

S’adressant à IANS mardi, Mehta a déclaré qu’il était actuellement à New Delhi mais qu’il irait à Birmingham au cours des Jeux du Commonwealth.

“Au cours des Jeux, je me rendrai à Birmingham”, a déclaré Mehta mardi.

Cependant, étant donné que le CIO ne souhaite plus de retard dans la confirmation de la date des élections de l’AIO conformément à la Charte du CIO et à la Constitution de l’AIO actuellement en vigueur et approuvées par le CIO, il reste à voir comment la décision de Mehta se déroulera avec le CIO, ajoute le rapport.

Narinder Batra a récemment démissionné de ses fonctions de chef de la fédération internationale de hockey (FIH) et de l’IOA avec effet immédiat, invoquant des “raisons personnelles”.

Anil Khanna, nommé chef par intérim de l’IOA après la démission de Batra, a déclaré que l’avertissement du CIO était “hors de propos”.

“Ce que je trouve cependant un peu déplacé, c’est un avertissement prématuré de suspension sans que le CIO/OCA (Conseil olympique d’Asie) ait donné une opportunité raisonnable à l’AIO”, a déclaré Khanna.

Le rapport, citant une lettre que Khanna a écrite à James Macleod, directeur de la Solidarité olympique et des relations avec les CNO, et Husain Al-Musallam, directeur général de l’OCA, a demandé une réunion avec le CIO, a déclaré : “le CNO ne sera en mesure de mener des élections une fois qu’il aura obtenu l’autorisation de la Haute Cour de Delhi ».

Rappelons que le CIO avait interdit l’AIO en 2012 pour non-respect de ses règles lors du processus électoral.

