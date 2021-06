La réunion des investisseurs de GlaxoSmithKline pourrait mettre en place une baisse achetable

Depuis qu’elle est devenue PDG en avril 2017, les actions de GlaxoSmithKline ont baissé de plus de 7% à 39,08 $ à la clôture de mardi, ce qui lui confère une capitalisation boursière de 93 milliards de dollars.

« Si les rumeurs sont vraies et que GlaxoSmithKline prend vraiment une hache à viande pour son dividende, alors je pense que vous devez être prêt à ce que l’action soit critiquée alors que les investisseurs axés sur le revenu la jettent », a-t-il déclaré mardi sur « Mad Money ». « Mais après la vente, vous pourriez avoir une bonne opportunité d’achat. »

GlaxoSmithKline, l’un des plus grands fabricants de médicaments au monde, fait également face à une pression potentielle de la part de l’investisseur activiste Elliott Management.

« Soit Emma Walmsley raconte une belle histoire demain et donne aux gens plus de raisons de la posséder, soit elle raconte une histoire sous-optimale et Elliott Management fait pression pour un nouveau leadership », a déclaré Cramer. « Cela pourrait être gagnant-gagnant si Glaxo revient au milieu des 30 $. »

La réunion des investisseurs de deux jours de GlaxoSmithKline commence mercredi à 9 heures