La réunion des amis prouve le pouvoir de la nostalgie pour le streaming

Si la réunion des amis a prouvé une chose, c’est que la nostalgie se vend en matière de services de streaming.

En tant qu’aficionado de Friends, j’étais convaincu que l’émission spéciale de deux heures de HBO Max serait une déception. Cependant, le mélange d’interviews actuelles, de clips avec des moments emblématiques et d’extraits des coulisses avec les acteurs et l’équipe m’a rappelé tous les souvenirs que j’ai de ce classique de la comédie.

Il semble que les téléspectateurs étaient d’accord, l’émission attirant 29% des foyers de streaming américains lors de la soirée d’ouverture, un chiffre très proche de Wonder Woman 1984, sorti le jour de Noël (via Variety). Cela ne compte même pas la syndication internationale – comme au Royaume-Uni où la réunion a été diffusée sur Sky et Now.

L’approche du streaming d’abord pour la réunion des amis a beaucoup de sens. Forbes rapporte qu’en moyenne, 9 % de plus de millennials (téléspectateurs âgés d’environ 24 à 39 ans) diffusent des vidéos plutôt que de regarder la télévision par rapport à la population générale.

C’est la génération qui a grandi avec Friends, à la fois en la regardant en direct lorsqu’elle a été diffusée entre 1994 et 2004, ainsi qu’en la revivant à travers de nombreuses rediffusions alors qu’elles naviguaient dans l’âge adulte. Le présentateur de la réunion, James Corden, a souligné dans l’émission que Friends avait été revu plus de 100 milliards de fois dans le monde.

Friends a toujours été l’une des émissions les plus regardées sur Netflix. En 2019, c’était la deuxième émission la plus regardée au total, battant les poids lourds de Netflix Orange Is The New Black et Ozark – les deux seuls originaux Netflix de la programmation (via People).

Les amis sont arrivés en deuxième position derrière The Office US, qui a depuis été autorisé par le service de streaming NBCUniversal, Peacock. En fait, l’émission a été une si grande victoire pour Peacock que la société a basé l’intégralité de son prix d’abonnement Premium sur le nombre d’épisodes des téléspectateurs de la sitcom pouvant regarder.

Mais ce ne sont pas seulement les sitcoms qui attirent les téléspectateurs nostalgiques – les émissions d’animation ont également une part équitable. Disney Plus n’a peut-être pas Friends ou The Office, mais The Simpsons était la série la plus regardée sur la plate-forme en 2020 – surpassant la première série d’action en direct de Star Wars, The Mandalorian.

Mais pourquoi se fait-il que ces types d’émissions continuent d’être diffusés encore et encore ? Eh bien, ce n’est pas qu’ils attirent de nouveaux téléspectateurs à chaque fois – c’est le fait que ce sont des émissions faciles à diffuser quand rien d’autre ne vient à l’esprit, alias la télévision de confort.







Comfort TV est quelque chose qui nous fait nous sentir bien – c’est familier à regarder, et les téléspectateurs ne sont pas tenus en suspens par ce qui va arriver. Il est également facile à digérer, donc les comédies conviennent généralement mieux. Nous ne voyons pas les drames populaires des années 90 profiter de la même résurgence.

Des sitcoms et des animations faciles à regarder peuvent également servir de bruit de fond; une personne interrogée dans The Guardian a expliqué comment elle met Gilmore Girls en lecture automatique lorsqu’elle essaie de faire le ménage ou d’aller dormir. De plus, selon une étude de Deloitte, 90 % des participants effectuent plusieurs tâches en streaming TV.

Pour ma part, je peux admettre que je me suis assis avec des colocataires et des membres de la famille des centaines de fois et que j’ai mis nos épisodes préférés de Friends afin que nous puissions citer avec le spectacle, rire à l’avance d’une blague que nous avons vue auparavant et continuer à réfléchir sur la toxicité de la relation entre Ross et Rachel. Le spectacle est un plaisir garanti pour la foule.

La pandémie n’a fait qu’alimenter la popularité des sitcoms nostalgiques, les téléspectateurs ayant soif de quelque chose de léger dans une mer de mauvaises nouvelles. Selon Observer, The Office et Friends se sont vu attribuer des valeurs de licence de streaming de 500 millions de dollars et 450 millions de dollars respectivement, avec d’autres émissions telles que South Park, Seinfeld et The Big Bang Theory recevant des évaluations similaires.







Les exclusivités originales, en revanche, ne rentrent pas facilement dans le support du téléviseur confort. D’une part, ils sont nouveaux – ce qui signifie automatiquement que vous devez y prêter plus d’attention. Deuxièmement, la plupart des séries phares de Netflix, Amazon et Disney + ne sont pas des comédies faciles à vivre – ce sont des émissions fantastiques complexes comme The Witcher, ou des séries de super-héros à haute action comme The Falcon et The Winter Soldier.

Aucun de ceux-ci ne pourrait vraiment être décrit comme un bruit de fond. Ils attirent l’attention et demandent souvent au spectateur de lire entre les lignes et d’approfondir les théories et les traditions des fans pour créer un buzz. Ces spectacles répondent simplement à des besoins différents.

De plus en plus de services de streaming ont compris l’importance d’avoir des émissions syndiquées dans la bibliothèque. Lorsque Apple TV+ a été lancée, elle ne proposait que des émissions originales, ce qui signifiait que sa bibliothèque était une goutte d’eau par rapport à ses rivaux. Bloomberg rapporte que depuis lors, le service est en pourparlers avec les studios au sujet de la licence de contenu – un pivot énorme par rapport à la stratégie d’origine.

Bien sûr, Friends n’est pas la seule sitcom à avoir une réunion HBO Max. En 2020, le service de streaming en a également hébergé un pour The Fresh Prince of Bel Air – avec Will Smith réunissant les acteurs principaux et l’équipe de la sitcom des années 90 avec la chanson thème la plus accrocheuse de tous les temps (je ne répondrai à aucune question pour le moment ).







Ces deux émissions ont prouvé que vous n’avez pas nécessairement besoin d’un redémarrage complet de l’émission pour attirer les téléspectateurs nostalgiques (vous regardant, Disney Plus). Les rétrospectives de la réunion sont un excellent moyen de tirer parti de l’amour que les gens ont pour une émission existante, sans altérer le matériel d’origine et sans risquer de salir une émission qui n’avait pas besoin d’intrigues pour être démêlée.

Alors que la génération Y et la génération X constituent la majorité du public nostalgique, les habitudes de visionnage pourraient commencer à changer au cours des cinq à dix prochaines années, car de plus en plus de membres de la génération Z obtiendront leurs propres comptes de streaming et commenceront à diriger le marché. Mais cela signifie simplement que ce seront les favoris des années 2000 qui recevront le traitement de réunion à la place.

Ce que je regarde cette semaine

Si nous parlons de confort TV, alors je dois mentionner mon préféré qui me fera rire, quelle que soit la situation. À qui s’agit-il de toute façon ? est une comédie d’improvisation dans laquelle quatre acteurs composent tout ce que vous voyez en fonction des invites et des suggestions du public. Des numéros musicaux de groupe aux scènes compliquées et aux jeux rapides, ce spectacle a tout pour plaire.

Si vous êtes en Amérique, CW Seed a tous les épisodes de la version américaine à diffuser (vous pouvez regarder The CW au Royaume-Uni), tandis que les téléspectateurs britanniques peuvent regarder de nouveaux épisodes américains sur Dave, ainsi que d’anciens britanniques de l’arrière-pays. années 90 sur All 4.