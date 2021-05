La réunion des amis déclenche la course alors que les producteurs ne choisissent aucun acteur noir parmi les stars invitées de célébrités

Le prochain spectacle de retrouvailles de FRIENDS a déjà suscité des réactions négatives après qu’aucun invité de célébrités noires n’ait été annoncé dans le cadre de la liste des étoiles.

L’émission de retrouvailles très attendue suscite l’enthousiasme des fans depuis l’annonce il y a plus d’un an – et bien que le coronavirus ait mis un terme aux plans de tournage initiaux, elle est maintenant prête à aller de l’avant.

Parallèlement à la date de sortie, HBO Max a également dévoilé la liste des étoiles rejoignant les six principaux membres de la distribution – Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matthew Perry et Matt LeBlanc – pour la spéciale.

Les invités musicaux et les mégafans célèbres incluent: David Beckham, Justin Bieber, BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Kit Harington, Mindy Kaling et Malala Youfsafzai.

En plus de cela, d’anciens membres de la distribution feront des apparitions, notamment Elliot Gould et Christina Pickles (qui jouaient les parents de Ross et Monica, Jack et Judy), Larry Hankin (voisin moany, M. Heckles) et Tom Selleck (l’ex de Monica, Richard).

James Michael Tyler (Gunther), Maggie Wheeler (ex de Chandler, Janice) et Reese Witherspoon (la sœur de Rachel, Jill), seront également de passage.

Aisha Taylor est le seul membre de la distribution noire à avoir des apparitions prolongées dans les 10 ans d’histoire de la série[/caption]

Mais alors que d’autres invités n’ont pas encore été annoncés, les téléspectateurs ont critiqué la série pour avoir une fois de plus omis d’impliquer les Noirs dans l’histoire de l’émission.

L’émission basée à New York a été fortement critiquée dans le passé pour son manque de diversité dans le casting – avec Aisha Taylor, qui a joué Charlie, l’une des petites amies de Ross, étant le seul membre de la distribution noire avec du temps d’antenne en vedette et un arc de personnage sur le série de 10 ans.

Une poignée d’autres acteurs noirs ont fait des apparitions pour des rôles ponctuels ou peu fréquents – tels que Rhonda, la collègue de Joey pendant sa courte période de travail au musée et l’avocat de divorce de Ross, qui est apparu dans un seul épisode.

Donc, quand même Aisha n’était pas dans la programmation, les téléspectateurs avaient quelque chose à dire à ce sujet.

@FriendsTV ça fait 17 ans et vous ne vous êtes toujours pas fait d’amis noirs? Lol smh. Je viens de regarder les invités pour le #FRIENDSREUNION et pas une seule personne noire. Je savais que tout ce discours sur la diversité était du bout des lèvres. Comptez pas sur moi @hbomax – Kurtis (@IAmTHREATacular) 14 mai 2021

#copains #FriendsReunion @hbomax Je n’ai pas pu trouver d’acteurs noirs pour la réunion non plus, tout comme le spectacle qu’ils ont à New York mais ils n’ont pas pu obtenir 1 ami noir – jtown (@ jtown51366052) 14 mai 2021

Je serai très malheureux si le #FriendsReunion n’a pas @aishatyler. – x – La fille noire Ruth (@ NotoriousVIC007) 14 mai 2021

Voici ce que j’ai commenté sur Facebook: «Oh, plus de Noirs? Mon, les temps n’ont pas changé. Comment mon émission préférée se trompe-t-elle encore? » #FriendsReunion @hbomax – Chimère L. Smith (@ chiluvs1) 13 mai 2021

Il n’y avait pratiquement pas de Noirs dans les Amis originaux, même si les personnages vivaient supposément à New York. Je ne peux pas dire que je suis surpris par cette dernière remarque. #Amis pic.twitter.com/uuaZ19kFfQ – Sam Kemp-Jackson (@ samkj27) 15 mai 2021

L’omission notable survient après que Marta Kauffman, showrunner et productrice de Friends, ait convenu qu’il y avait un problème de représentation diversifiée dans la série.

S’exprimant au festival de télévision ATX, elle a déclaré: «J’aurais aimé savoir alors ce que je sais aujourd’hui. Je prendrais des décisions très différentes.

«Nous avons toujours encouragé les personnes de diversité dans notre entreprise, mais je n’en ai pas fait assez.





«Maintenant, tout ce à quoi je peux penser, c’est que puis-je faire? Que puis-je faire différemment? Comment puis-je présenter mon émission d’une nouvelle manière? Et c’est quelque chose que non seulement j’aurais aimé savoir quand j’ai commencé le showrunning, mais j’aurais aimé savoir tout au long de l’année dernière.

Friends: The Reunion sera diffusé le 27 mai sur HBO Max aux États-Unis, et n’a pas encore obtenu de date de sortie au Royaume-Uni.