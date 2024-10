La réunion de Van Halen a été annulée après que David Lee Roth a refusé de rendre hommage à feu Eddie Van Halen, selon son frère

Une tournée de retrouvailles pour le légendaire groupe de rock Van Halen a été interrompue parce que le chanteur du groupe, David Lee Roth, a refusé de rendre hommage au regretté Eddie Van Halen, a révélé son frère Alex Van Halen dans une nouvelle interview avec Pierre roulante.

Alex Van Halen, qui a fondé le groupe avec son frère, s’est confié au magazine pour la première fois depuis le décès de son frère et a mis en lumière les luttes intestines au sein du groupe qui ont conduit à l’échec de la dernière tournée prévue.

Eddie Van Halen, le guitariste virtuose et vénéré, est décédé en octobre 2020 des suites d’un cancer à l’âge de 65 ans.

Alex Van Halen a confirmé au magazine, dans un article publié mardi, que les rumeurs d’une tournée prévue après la mort d’Eddie Van Halen étaient vraies, et qu’il y avait même eu des premières répétitions le mettant en vedette à la batterie avec le chanteur original David Lee Roth. Cependant, les plans ont échoué à la suite d’une dispute explosive sur le fait de rendre hommage au défunt cofondateur du groupe.

« Ce qui a fait déborder le vase, et je peux être honnête à ce sujet maintenant », a révélé Alex Van Halen, « c’est que j’ai dit : ‘Dave, à un moment donné, nous devons avoir une déclaration très ouverte – pas une révérence – mais une reconnaissance d’Ed dans le concert. Si vous regardez comment Queen le fait, ils montrent d’anciennes images. Et au moment où j’ai dit que nous devions reconnaître Ed, Dave a fait sauter un fusible… Le vitriol qui en est sorti était incroyable.

Van Halen pose dans un studio photographique de Londres en mai 1978. De gauche à droite : Alex Van Halen, Michael Anthony, David Lee Roth, Eddie Van Halen. Dossier Fin Costello / Redferns

Alex Van Halen a déclaré qu’il avait eu plusieurs conversations téléphoniques avec Brian May de Queen’s sur la façon dont le groupe se produisait tout en honorant le défunt chanteur du groupe, Freddie Mercury. Mais il a ajouté que Roth aurait simplement refusé de rendre hommage à son frère. « C’est juste, mon Dieu. C’est comme si je ne le connaissais plus. Je n’ai que le plus grand respect pour son éthique de travail et tout ça. Mais, Dave, tu dois travailler en tant que communauté, mère—euh. Vous n’êtes plus seul », a déclaré Alex Van Halen. Le magazine a noté que Roth avait refusé de commenter la question.

En fin de compte, il a dit qu’il se sentait bien à propos de la tournée annulée et qu’il était toujours en contact avec Roth.

« C’est dommage d’un côté, mais ça va de l’autre », a-t-il déclaré. « Parce que maintenant, rétrospectivement, jouer les vieilles chansons ne rend vraiment hommage à personne. C’est comme un juke-box, à mon avis. … Pour trouver un remplaçant à Ed ? Ce n’est tout simplement pas pareil.

David Lee Roth en 2021. Angela Weiss / AFP via Getty Images

Alex Van Halen a déclaré que la mort de son frère l’avait laissé dans un « chagrin océanique » et qu’on lui avait diagnostiqué un trouble de stress post-traumatique. Il s’apprête à publier un mémoire le 22 octobre, intitulé « Brothers », retraçant son enfance avec Eddie Van Halen jusqu’à leur formation originale. «Il me manque», dit-il. « Les arguments me manquent. Je vis avec ça tous les jours. Et je ne peux pas le ramener. Je ne peux pas arranger les choses.

Il a dit qu’il ressentait parfois l’esprit de son frère.

« Ed est venu plusieurs fois », a-t-il déclaré à Rolling Stone. «Il était là ce matin. »

Il a dit qu’il pensait que lui et son frère avaient réalisé « ce pour quoi nous sommes venus ici ». En parlant de son frère, Alex Van Halen a déclaré : « Où qu’il soit, il va bien. »