La réunion de printemps de l’ACC est-elle déjà en ruine ?

La réunion de printemps de l’ACC pourrait être plus dramatique que Jimbo Fisher contre Nick Saban à Destin.

Les choses se sont améliorées dans l’ACC, comme l’illustre la réunion de printemps incroyablement tendue à Amelia Island, en Floride.

La dernière fois que nous avons vu quelque chose devenir aussi intense lors d’une réunion de printemps en Floride, cela s’est produit sur l’autre côte lors d’une autre conférence. Que ce soit Jimbo Fisher, Nick Saban ou Sliced ​​Bread, oh, ça s’est réchauffé à Destin en mai dernier, d’accord. En ce qui concerne ce qui se passe dans l’immaculé Ritz-Carlton, disons simplement que ce sera si gênant lorsque Boo Corrigan représentera à nouveau le comité de sélection.

Le directeur sportif de l’État de Caroline du Nord s’est associé au directeur sportif du programme rival Wake Forest, John Currie, à tel point que Dan Radakovich a dû intervenir pour séparer ses deux collègues.

Au bar du hall du Ritz-Carlton Amelia Island, Wake Forest AD John Currie vient d’être vu en train de crier à NC State AD Boo Corrigan. Clemson AD Dan Radakovich est intervenu pour séparer les deux. La réunion de printemps de l’ACC s’échauffe. – Justin Cohen (@BadBoyOfScoops) 16 mai 2023

Radakovich est un homme de l’ACC de bout en bout, ayant précédemment été directeur sportif à Georgia Tech, Clemson et maintenant à son alma mater de Miami. Il est le Johnny Cash des administrateurs de l’ACC ; il a été partout, mec.

Oublié Radakovich était à Miami maintenant… Tant de pièces mobiles. – Justin Cohen (@BadBoyOfScoops) 16 mai 2023

Ce kerfuffle a tout avec les Magnificent Seven de l’ACC traçant une ligne dans le sable de l’océan Atlantique, disant que nous sommes bons et que vous ne l’êtes pas. On pense que les Magnificent Seven sont Clemson, Florida State, Miami, North Carolina, North Carolina State, Virginia et Virginia Tech.

Les directeurs sportifs de l’ACC sont sortis d’une réunion de 4 heures avec Jim Phillips tout à l’heure à Amelia Island et ont déclaré qu’ils n’étaient pas autorisés à parler aux médias aujourd’hui 👀 https://t.co/omBOwgaTKk – Brett McMurphy (@Brett_McMurphy) 15 mai 2023

Naturellement, le commissaire de l’ACC, Jim Phillips, a déclaré que les 14 directeurs sportifs n’allaient pas parler aux médias après ce qui semble être une réunion de quatre heures exténuante et très éprouvante.

La réunion de printemps de l’ACC se déroule avec un accroc, alors attachez votre ceinture pour une balade cahoteuse, vous tous !

À l’intérieur du baseball, cet emplacement du Ritz-Carlton est génial. J’y suis allé, et j’ai peut-être eu la pire crise de panique de ma vie il y a plusieurs lunes. Mais tu sais quoi? J’ai survécu. Je ne suis tout simplement pas sûr de l’état de l’ACC, pour être tout à fait honnête… Les Magnificent Seven pourraient potentiellement être braconnés par d’autres ligues, à savoir la SEC et les Big Ten, donc c’est quelque chose.

Cela a tout à voir avec l’octroi de droits de plus en plus horrible de la conférence. Ils ne peuvent pas sortir de cet accord sur les droits des médias avant 2036. Cela signifie que les quatre autres ligues Power Five pourront se mettre à la table des négociations deux fois, peut-être même trois fois dans certains cas, avant que l’ACC ne revienne. Si vous ne comprenez pas pourquoi il s’agit d’un énorme problème, vous ne devriez pas diriger une entreprise…

Le fait que les Magnificent Seven soient en grande partie des écoles publiques, plus Miami, leur donne un effet de levier considérable pour, espérons-le, renverser la situation. Je ne sais pas comment vous le dire, mais les contrats d’une durée d’au moins dix ans sont la quintessence de la stupidité. Vous misez sur un faux sentiment de stabilité, tandis que l’inflation ronge votre argent et que vous n’avez pratiquement aucune capacité à réinitialiser le marché.

Dans l’ensemble, je veux que l’ACC comprenne cela avant qu’il ne soit trop tard. Le football peut être aléatoire, mais Clemson reste fort, l’État de Floride est presque redevenu ce qu’il devrait être et Miami ne peut pas être éternellement. Tenez compte de la force de cette ligue sur le bois dur et sur le diamant, et il n’y a aucune raison de la laisser mourir, car l’accord ESPN est la pire chose qui existe.

La seule chose regrettable dans tout cela est qu’ESPN a pu diffuser en direct cette réunion de quatre heures pour nous tous.