La réunion de prière de Raju Srivastava se tiendra à Mumbai le 25 septembre ; sa femme Shikha s’envole pour la ville [Read Deets]

Le comédien populaire Raju Srivastava est décédé mercredi matin. Le comédien as s’était effondré en août alors qu’il s’entraînait et a été immédiatement transporté à l’hôpital AIIMS. L’humoriste avait immédiatement subi une angioplastie et avait été mis sous ventilateur. Le comédien-acteur a rendu son dernier souffle après s’être battu pendant plus de 40 jours. Sa famille, ses amis et ses fans étaient très inquiets pour lui et ont prié pour son rétablissement. Raju a été incinéré à Delhi et son fils a effectué les derniers rites du défunt comédien. Sunil Pal, Ahsaan Qureshi, le réalisateur Madhur Bhandarkar et d’autres célébrités ont assisté jeudi aux derniers rites au Nigambodh Ghat à Delhi.

La réunion de prière de Raju aura lieu à Mumbai le 25 septembre à ISCKON JUHU. Apparemment, la femme de Raju devrait s’envoler pour Mumbai demain, selon un reportage de TimesofIndia TV. Selon le rapport, la femme de Raju a estimé que puisque le comédien était opéré de Mumbai et qu’il était équipé pour tenir la réunion dans la même ville. De plus, le rapport indique qu’il y a eu une longue discussion à ce sujet dans leur famille et qu’il n’a pas été facile pour sa femme de faire le voyage, mais ils y sont allés. Plus de détails ont été annoncés par la famille du regretté comédien Raju. La fille de Raju, Antara, et son fils Ayushmaan, ainsi que leur mère et d’autres membres de la famille, ont été vus en train de tenir la réunion de prière.

Sur le plan professionnel, Raju a commencé sa carrière avec des films de Bollywood comme Maine Pyar Kiya, Baazigar, Bombay to Goa et Aamdani Atthanni Kharcha Rupaiya. Il a même participé au Great Indian Laughter Challenge.