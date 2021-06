La réunion de l’OPEP+ est au centre des préoccupations concernant l’approvisionnement en pétrole iranien

L’Iran est en pourparlers avec six puissances mondiales pour relancer son accord nucléaire de 2015. La restauration d’un accord pourrait conduire à plus de pétrole sur le marché mondial dans les prochains mois.

Le secrétaire général de l’OPEP Mohammad Barkindo dit lundi qu’il ne croyait pas que l’augmentation de l’offre iranienne serait une source de préoccupation.

« Nous prévoyons que le retour attendu de la production et des exportations iraniennes sur le marché mondial se produira de manière ordonnée et transparente », a déclaré Barkindo dans un communiqué.

Les contrats à terme sur le brut de référence international Brent s’échangeaient à 71,15 $ le baril mardi matin, en hausse d’environ 2,7 %, tandis que les contrats à terme sur le brut West Texas Intermediate s’établissaient à 68,61 $, pour un gain de plus de 3 % et le plus haut niveau du contrat en plus de deux ans.

Les prix du pétrole ont grimpé de plus de 30% cette année.