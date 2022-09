La réunion de l’ONU donne l’impression qu’une “nouvelle époque” arrive

NATIONS UNIES – La guerre en Ukraine et ses retombées mondiales ont bouleversé la réunion des dirigeants mondiaux à l’Assemblée générale des Nations Unies cette année. Quand ce n’était pas au premier plan, il se cachait à l’arrière-plan de pratiquement tous les discours. Il y a eu des appels quasi unanimes à la fin de la guerre de sept mois, les pays riches et pauvres décriant les retombées du conflit – pénuries généralisées et hausse des prix non seulement de la nourriture mais de l’énergie, inflation frappant le coût de la vie partout, et inégalités mondiales croissantes.

Les discours et les réunions parallèles n’ont produit aucune percée vers la paix, mais ils ont mis les meilleurs diplomates de Russie et d’Ukraine dans la même pièce pour la première fois depuis de nombreux mois, même brièvement. Et le chef de l’alimentation de l’ONU, David Beasley, a tiré la sonnette d’alarme sur le fait que la guerre, en plus de la pandémie de COVID-19 en cours, a laissé 50 millions de personnes dans 45 pays « frapper à la porte de la famine ». Il a mis en garde contre la famine, la déstabilisation des nations, les émeutes et la migration massive si l’aide n’arrive pas rapidement.

Dans son discours le plus fort et le plus sombre depuis qu’il a pris la tête des Nations Unies en 2017, le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a ouvert le rassemblement de six jours en disant aux dirigeants que la survie de l’humanité et de la planète est en jeu, et que les nations ne s’attaquent pas au problème. défis pour inverser le cours. “Nous sommes bloqués dans un dysfonctionnement mondial colossal”, a-t-il déclaré. “Notre monde est en péril – et paralysé.”

Le président de l’Assemblée générale, Csaba Kőrösi, a déclaré avoir entendu des dirigeants un message retentissant : que la guerre en Ukraine, dont les effets se font sentir dans le monde entier, doit cesser. “Pourtant, qu’elle soit la plus importante et la plus aiguë, la guerre en Ukraine est l’un des près de 30 conflits armés dans le monde”, a déclaré Kőrösi. “Et aucun d’entre eux ne s’améliore.”

Le diplomate hongrois a cité d’autres points à retenir de la réunion de haut niveau : le changement climatique nous détruit, les droits de l’homme doivent être améliorés et les Nations unies doivent être modernisées – en particulier son conseil de sécurité de 15 membres, qui doit, a-t-il dit, refléter « les réalités de ce siècle. »

La 77e Assemblée générale est revenue à un rassemblement en personne pour la première fois en trois ans. Il était entièrement virtuel en 2020 et hybride en 2021. Selon Kőrösi, 190 des 193 pays membres de l’ONU ont prononcé des discours, dont 126 dirigeants mondiaux, un nombre important mais inférieur aux près de 150 sur la dernière liste d’orateurs publiée plus tôt ce mois-ci.

L’assemblée a fait une exception à l’exigence en personne. Malgré les objections de la Russie et de quelques alliés, les membres ont voté à une écrasante majorité pour permettre au président ukrainien Volodymyr Zelenskyy de prononcer un discours préenregistré en raison de “l’invasion étrangère en cours”.

La réunion de six jours s’est tenue dans l’ombre de la première guerre majeure en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale, qui a commencé avec l’invasion de son petit voisin par la Russie le 24 février. Le conflit a déclenché une crise alimentaire mondiale et ouvert des fissures entre les grandes puissances d’une manière inédite depuis la guerre froide.

Au milieu des discours, le Conseil de sécurité de l’ONU a tenu jeudi une réunion publique convoquée par la France, l’actuel président du Conseil, pour garantir la responsabilité des actions russes. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a laissé un responsable de rang inférieur au siège de la Russie, arrivant juste avant son créneau de parole et repartant immédiatement après – au grand désarroi des autres ministres, dont celui de l’Ukraine, dont Lavrov a raté les discours.

Lavrov a répété les affirmations de son pays selon lesquelles Kyiv opprime depuis longtemps les russophones dans l’est de l’Ukraine – l’une des explications que Moscou a avancées pour l’invasion – et que le soutien occidental à l’Ukraine est une menace pour la Russie. Il n’a jamais mentionné la nouvelle mobilisation des troupes du président Vladimir Poutine.

Dans son discours à l’assemblée samedi, Lavrov a accusé l’Occident de viser à “détruire et fracturer la Russie”. Et il y a eu beaucoup de commentaires du côté adverse.

Le président français Emmanuel Macron a accusé les pays restés silencieux sur la guerre de “servir la cause d’un nouvel impérialisme, un cynisme contemporain qui détruit l’ordre mondial”, et a déclaré qu’il était temps pour tous les pays “d’agir pour forcer la Russie à renoncer à la choix de la guerre pour qu’il en réalise le coût pour lui-même et pour nous et mette fin à son agression.

Le président américain Joe Biden a appelé les démocraties et les autocraties à dénoncer la « guerre brutale et inutile » de la Russie et à renforcer les efforts de l’Ukraine pour se défendre. “Nous serons solidaires contre l’agression de la Russie, point final”, a-t-il déclaré, accusant la Russie de violer “sans vergogne” les principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies.

Au-delà de l’Ukraine, d’autres sujets ont percolé – du changement climatique à l’inégalité en passant par la sécurité. Le président sénégalais Macky Sall, président de l’Union africaine de 55 nations, a appelé à une plus grande concentration mondiale et de l’ONU sur le terrorisme, qui “n’est pas seulement une affaire africaine”.

Le président nigérian Muhhammadu Buhari a mis en garde contre de nouveaux types de guerre – “les conflits sont de plus en plus menés par des acteurs non étatiques, la prolifération des armes légères et de petit calibre, le terrorisme, l’extrémisme violent, l’utilisation malveillante de la technologie, le changement climatique, la migration irrégulière et les disparités des opportunités”. pour un meilleur niveau de vie. »

La fin de la guerre en Ukraine semble lointaine et la nation maintient la pression à l’ONU, appelant à une réunion du Conseil de sécurité mardi sur les référendums que la Russie a appelés en prélude à l’annexion probable d’une plus grande partie de son territoire.

Et ainsi de suite après l’Assemblée générale comme avant, les Nations Unies essayant d’aider à arrêter la guerre mais – en particulier au Conseil de sécurité – disposant d’un ensemble limité d’outils pour le faire. Pourtant, il reste des voies à suivre.

“L’équité et l’unité sont nécessaires pour apporter la paix, l’amour et la prospérité dans ce monde”, a déclaré Mia Mottley, Premier ministre de la Barbade. « Et ce n’est pas du romantisme. Ce sont de dures réalités qui nécessitent simplement des décisions.

Kőrösi a clôturé le rassemblement mondial annuel lundi après-midi en disant qu’il avait senti, dans les discours des dirigeants, une “prise de conscience croissante que l’humanité est entrée dans une nouvelle ère” de défis complexes, de crises à plusieurs niveaux et de priorités changeantes. Ce qui se passe, a-t-il dit, ne représente pas « seulement des modifications, mais « des transformations importantes en cours ».

Il n’y a pas encore de nom “pour la nouvelle époque”, a déclaré Kőrösi, “mais nous sentons qu’elle est arrivée”.