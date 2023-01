La réunion de la mère et du fils après 3 ans laisse Internet émotif

De nombreuses personnes déménagent loin de leur famille pour réaliser leurs rêves et leurs ambitions. Vivre loin de vos proches est difficile, mais les retrouver après une longue période est tout aussi spécial. Une telle vidéo incroyablement émouvante d’une réunion mère-fils a laissé Internet ému. La vidéo capture le moment réconfortant d’une mère réunissant son fils après 3 longues années.

Dans la vidéo, la mère rend une visite surprise à son fils, qui est bouleversé après l’avoir vue devant lui. Dès qu’il aperçoit sa maman, le garçon court vers elle pour la serrer dans ses bras. La vidéo a été postée sur Instagram il y a quelques jours. La légende de la vidéo se lit comme suit : “Mère surprend son fils au travail après ne pas avoir pu se voir pendant 3 ans. Magnifique!!” La vidéo affiche également le texte, “Mère surprend son fils au travail après ne pas s’être vu pendant 3 ans.”

Regardez la vidéo virale ci-dessous :

Jusqu’à présent, la vidéo a recueilli plus de 2,2 millions de vues et plus de 167 000 likes sur Instagram. Peu de temps après la diffusion de la vidéo sur les réseaux sociaux, plusieurs utilisateurs ont afflué vers la section des commentaires du message pour couvrir le duo mère-fils d’un immense amour. Un utilisateur des médias sociaux a écrit : « Sa maman lui a manqué !!! Il s’est transformé en son petit garçon à ce moment-là. Les mamans sont les meilleures. Un autre a commenté: “Bruh c’est moi après ne pas avoir vu ma mère pendant 3 jours.” “Ce câlin de maman frappe différemment”, a fait remarquer un troisième utilisateur.

Quelle a été votre réaction à cette vidéo touchante ?

