La réunion de la Fed de cette semaine pourrait ne pas affecter les taux des prêts immobiliers. Voici pourquoi

Avant la réunion de juin de la Réserve fédérale, les taux des prêts sur valeur domiciliaire et des marges de crédit sur valeur domiciliaire, ou HELOC, ont légèrement augmenté. Mais cette semaine pourrait être une autre histoire.

Avec l’inflation à 4,0 % pour l’année en mai, les experts sont divisés quant à savoir si la Fed annoncera ou non une autre hausse de son taux des fonds fédéraux, un taux d’intérêt à court terme qui détermine ce que les banques se facturent pour emprunter de l’argent. Lors de sa réunion de juin, la Fed pourrait choisir entre deux options : augmenter les taux de 0,25 % ou les maintenir là où ils sont.

Cela est important pour les prêts sur valeur domiciliaire et les HELOC, dont les taux d’intérêt suivent l’évolution du taux des fonds fédéraux. Depuis mars dernier, la Fed a augmenté son taux des fonds fédéraux 10 fois – de zéro à 5,25 % – entraînant les taux des prêts sur valeur domiciliaire et des HELOC dans le processus.

Le taux moyen pour un HELOC de 30 000 $ était de 8,48 % au 7 juin, selon le site sœur de CNET Bankrate. C’est une augmentation de 18 points de base par rapport à la semaine précédente.

Mais la Fed a signalé qu’elle approchait de la fin du cycle actuel de hausse des taux. Pour s’assurer que l’inflation continue de baisser, la banque centrale maintiendra le taux des fonds fédéraux là où il se trouve pendant une période prolongée. Mais jusqu’à ce que la Fed réduise ses taux – ce que les experts ne prévoient pas avant la fin de l’année – les taux d’intérêt des prêts sur valeur domiciliaire et des HELOC resteront élevés.

« Les choses s’arrangent un peu. La Fed pourrait avoir une autre petite augmentation d’un quart de point, mais je ne serais pas surpris si elle maintenait ses taux », a déclaré Kevin Williams, fondateur de Full Life Financial Planning. « Indépendamment de ce que fait la Fed, je ne pense pas qu’il y aura un impact important sur le marché qui s’étende sur plus d’une semaine, donc les taux pour les emprunteurs devraient rester assez stables », a ajouté Williams.

Si vous envisagez de puiser dans la valeur nette de votre maison avec un prêt sur valeur domiciliaire ou un HELOC, voici comment la prochaine réunion de la Réserve fédérale pourrait affecter le taux d’intérêt de votre prêt.

Que sont les prêts sur valeur domiciliaire et les HELOC?

Les prêts sur valeur domiciliaire et les HELOC sont des prêts garantis, ce qui signifie que vous utilisez la différence entre la valeur de votre maison et ce que vous devez sur votre prêt hypothécaire en garantie. En cas de défaut de paiement, vous risquez de perdre votre logement. Cependant, comme le prêt est garanti par votre maison, vous pourrez probablement obtenir un taux inférieur à celui d’un prêt personnel.

Voici comment fonctionnent les deux produits :

Prêts sur valeur domiciliaire vous fournir un montant forfaitaire unique en espèces que vous rembourserez sur une période de temps déterminée. Étant donné que les prêts sur valeur domiciliaire ont généralement un taux d’intérêt fixe, vos paiements mensuels resteront les mêmes pendant toute la durée de vie de votre prêt.

HELOC, d’autre part, ont tendance à avoir des taux d’intérêt variables. Le taux d’intérêt de votre prêt – et le paiement mensuel – évolueront en tandem avec le taux des fonds fédéraux, qui pourrait ne pas changer après la réunion de juin de la Fed. Lorsque vous empruntez avec un HELOC, vous avez accès à une ligne de crédit renouvelable. C’est à vous de décider quand vous voulez l’exploiter, mais il y a des limites à ce que vous pouvez retirer à un moment donné.

Que signifient les mesures de taux de la Réserve fédérale pour les prêts sur valeur domiciliaire et les HELOC

Alors que les propriétaires sont assis sur une grande valeur nette de leur maison, la Réserve fédérale ne veut pas qu’ils y puisent. La vigueur des dépenses de consommation attise les flammes de l’inflation, qui s’élevait à 4,9 % pour l’année en avril.

La banque centrale a travaillé sans relâche pour ramener cette inflation à son objectif de 2 %. Il l’a fait en augmentant son taux de référence des fonds fédéraux. En rendant les emprunts plus coûteux, l’objectif est de réduire les dépenses de consommation et les prix en freinant la demande. En conséquence, emprunter avec un prêt sur valeur domiciliaire ou HELOC est devenu plus cher.

Cependant, la banque centrale a signalé que les hausses de taux en cours pourraient ne plus être nécessaires pour faire baisser l’inflation. Une pause dans les hausses de taux pourrait survenir dès cette semaine, mais il est possible que la Fed adopte une autre augmentation si elle estime que l’inflation n’est pas sous contrôle.

« La Fed pourrait augmenter ses taux de 25 points de base supplémentaires, mais dans l’ensemble, le marché a prévu que la Fed allait faire une pause », a déclaré Jason KopackPDG d’Altisource Asset Management.

Étant donné que les prêts sur valeur domiciliaire et les HELOC suivent directement les modifications du taux des fonds fédéraux, une pause aiderait au moins à stabiliser les taux d’intérêt pour ces produits. Mais les experts disent que la Fed ne réduira pas les taux de sitôt, ce qui signifie que vous pouvez vous attendre à ce que les taux des prêts sur valeur domiciliaire et des HELOC restent élevés pour le moment.

Comment obtenir un prêt sur valeur domiciliaire ou HELOC

Obtenir un financement sur valeur domiciliaire est un processus assez simple, mais qui mérite votre diligence raisonnable.

Considérez comment un paiement mensuel s’intégrera dans votre budget. L’argent peut déjà être serré en raison de l’inflation, vous voudrez donc vous assurer que vous serez en mesure d’équilibrer un autre paiement mensuel. Faites attention si vous avez affaire à un taux d’intérêt fixe ou variable. Demandez-vous si vous serez en mesure de payer le paiement mensuel si les taux baissent.

Avant de postuler, les experts recommandent de rechercher les prêteurs pour voir où vous pouvez obtenir le meilleur taux.

Jetez un œil aux exigences de la demande, que la plupart des banques auront en ligne, et comprenez les documents dont elles peuvent avoir besoin. Assurez-vous de poser des questions dès le départ pour comprendre quels types de taux et de frais sont associés à votre prêt. À partir de là, vous remplirez une demande par l’intermédiaire du prêteur de votre choix et terminerez le processus de vérification. Cela peut prendre quelques semaines avant que vous ayez accès à votre prêt ou à votre marge de crédit.

Comment utiliser la valeur nette de la maison

Tant que vous avez confiance en votre plan de remboursement, les utilisations potentielles des prêts sur valeur domiciliaire et des HELOC sont infinies. Dans l’ensemble, cependant, les propriétaires les utilisent pour améliorer leur maison ou consolider leurs dettes. L’intérêt sur votre prêt sur valeur domiciliaire ou HELOC est déductible d’impôts lorsqu’il est utilisé spécifiquement pour des améliorations domiciliaires.

Les experts recommandent de ne pas puiser dans la valeur nette de votre maison simplement parce que vous le pouvez. Avoir un but et un objectif clairs est crucial. Surtout dans l’environnement actuel, compter sur un prêt sur valeur domiciliaire ou HELOC pour réduire la dette est risqué. Si vous cherchez à réduire le montant de vos dettes, réglez d’abord vos habitudes de dépenses.

« Il est important d’être très clair sur la raison pour laquelle vous empruntez et ce que vous allez faire avec cet argent », a déclaré Williams.