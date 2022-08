La réunion de la commission du plan de Richmond concernant le dispensaire de pots a été transférée à l’école secondaire Richmond-Burton – Section locale de Shaw

Une réunion de la Commission du plan de Richmond prévue pour lundi soir, où les responsables devraient examiner une proposition de changement de zonage pour un dispensaire de pot légal proposé, a été déplacée vers un emplacement plus grand en prévision d’une grande foule.

La réunion de la commission prévue pour 18 heures lundi a été déplacée à la cafétéria de l’école secondaire communautaire de Richmond-Burton, 8311 Route 31, ont indiqué les responsables du village.

Selon un post sur le la page Facebook du village, le changement de lieu est “pour s’assurer qu’il y a suffisamment d’espace pour tous ceux qui souhaitent y assister”. L’ordre du jour complet est disponible sur le Site Internet du village de Richmond.

Zachary Zises, propriétaire de 280E LLC, présente les plans d’un dispensaire de cannabis proposé le jeudi 18 août 2022, à une foule debout uniquement assistant à une séance d’écoute au Richmond Village Hall. La proposition devrait être votée par la Commission du plan du village lors d’une réunion à 18 heures le lundi 22 août. La plupart des résidents présents à la séance d’écoute ont exprimé leur approbation du dispensaire, mais se sont opposés à l’emplacement proposé au 5500 Swallow Ridge Drive, juste à côté d’un tronçon très fréquenté de l’autoroute 12, juste au sud de l’embranchement de Burlington Road. (Gregory Shaver — gshaver@shawmedia.com/Gregory Shaver — gshaver@shawmedia.com)

Zachary Zises de 280E LLC, demande un permis d’utilisation spéciale pour un dispensaire et des modifications de la carte de zonage pour l’emplacement proposé au 5500 Swallow Ridge Drive.

La propriété non développée que Zises envisage pour un dispensaire se trouve au coin de Swallow Ridge Drive et de l’US Highway 12, à l’extrémité nord du village et à moins d’un mile de la frontière de l’état du Wisconsin.

Les résidents se sont rassemblés dans la salle du conseil du village jeudi soir dernier pour en savoir plus sur la proposition.

Plusieurs habitants s’exprimant jeudi soir ont déclaré qu’ils accueillaient favorablement un dispensaire mais n’aimaient pas l’emplacement proposé.

Même si la commission de zonage vote en faveur du changement proposé, elle aurait encore besoin d’une approbation supplémentaire avant d’obtenir le feu vert final.