La réunion de Joe Biden Kevin McCarthy n’aboutit à aucun accord sur le plafond de la dette

WASHINGTON – Le président de la Chambre, Kevin McCarthy, a déclaré qu’il avait eu une “très bonne discussion” avec le président Joe Biden à la Maison Blanche mercredi au sujet du plafond de la dette imminente et des dépenses fédérales.

“Nous avons des perspectives différentes. Mais nous avons tous les deux exposé une partie de notre vision de l’endroit où nous voudrions arriver. Et je pense qu’après les avoir tous les deux exposés, je peux voir où nous pouvons trouver un terrain d’entente”, a déclaré McCarthy aux journalistes de la Maison Blanche après la réunion.

Le président démocrate et le républicain californien ont parlé pendant plus d’une heure, et bien qu’il n’y ait “pas d’accords” et “pas de promesses”, McCarthy a déclaré qu’ils poursuivraient leur conversation. La lecture de la réunion à la Maison Blanche reflétait les sentiments de McCarthy, déclarant que les deux avaient eu un “dialogue franc et direct” dans le cadre d’une conversation en cours.

L’administration Biden a répété une phrase familière selon laquelle le président est “impatient de continuer à travailler de l’autre côté de l’allée de bonne foi”, mais a souligné qu’il n’avait pas l’intention de négocier sur la levée du plafond de la dette.

“Il est de leur devoir commun de ne pas permettre un défaut sans précédent et économiquement catastrophique”, indique le communiqué de la Maison Blanche. “La Constitution des États-Unis est explicite à propos de cette obligation, et le peuple américain s’attend à ce que le Congrès la respecte de la même manière que tous ses prédécesseurs. Elle n’est ni négociable ni conditionnelle.”

Le président de la Chambre a déclaré plus tard que la réunion s’était mieux déroulée qu’il ne l’avait prévu. McCarthy a ajouté qu’il pensait que les investisseurs devraient se sentir mieux dans la perspective d’un accord pour éviter un tout premier défaut de paiement sur la dette américaine.

“Je me sentirais mieux si j’étais les marchés, d’après la réunion que j’ai eue aujourd’hui”, a-t-il déclaré, selon Punchbowl News.

Le département du Trésor a lancé une série de mesures extraordinaires pour continuer à payer les factures du gouvernement, et il s’attend à ce que ces mesures soient suffisantes pour éviter un défaut de paiement au moins jusqu’au début juin. Mais si le Congrès n’augmente pas ou ne suspend pas le plafond de la dette d’ici là, cela pourrait causer des ravages économiques dans le monde entier.

McCarthy a soutenu que les deux parties devaient s’entendre pour réduire les dépenses avant de lever le plafond de la dette. La Maison Blanche a déclaré que le président convenait que le traitement de la dette nationale était une priorité, mais que cela devrait faire l’objet d’une conversation distincte.

“Le président se félicite d’une discussion séparée avec les dirigeants du Congrès sur la manière de réduire le déficit et de contrôler la dette nationale tout en continuant à faire croître l’économie. Cette conversation devrait s’appuyer sur le leadership du président pour fournir un record de 1,7 billion de dollars de réduction du déficit au cours de ses deux premières années. en poste”, indique le communiqué de l’administration.

Ceci est une histoire en développement, veuillez vérifier les mises à jour.