Les hommes d’affaires travaillant dans des emplois convoités à Whitehall se sont vus offrir une réunion avec David Cameron en récompense de s’être entretenus avec le financier Lex Greensill, a déclaré un important donateur conservateur.

L’offre est venue de Bill Crothers, l’ancien responsable des marchés publics qui travaillait pour Greensill Capital en même temps qu’il était fonctionnaire.

Mais, selon le représentant de la Couronne Daniel Green, qui dit qu’on lui a offert une réunion avec David Cameron, son interaction initiale avec le «vendeur à la robe brillante» Greensill l’a laissé perplexe et peu convaincu que les idées du financier étaient «une bonne idée pour tout gouvernement ou pour qui que ce soit d’autre. ».

Les représentants de la Couronne, un rôle également occupé par Greensill, sont des hommes d’affaires amenés au gouvernement dans le but d’aider à en avoir pour l’argent des contribuables.

La révélation menace d’aggraver le scandale qui a vu le gouvernement de Boris Johnson faire face à des allégations de retour des Tory Sleaze et «plus grand que jamais».

conseillé Tom Scholar dit au comité que David Cameron lui a fait pression sur Greensill Boris Johnson News – Live: Sturgeon dit « la puanteur écrasante de la sordide » alors que le Premier ministre jugeait « vide d’intégrité » Boris Johnson sous pression pour expliquer comment il a financé la rénovation de luxe de Downing Street

La dispute a éclaté après qu’il est apparu que l’ancien Premier ministre conservateur, M. Cameron, avait envoyé un texto au chancelier Rishi Sunak au nom de Greensill Capital.

L’ampleur du scandale du lobbying à Whitehall est devenue claire lorsqu’il est apparu que M. Crothers avait commencé à travailler pour Greensill alors qu’il était encore haut fonctionnaire.

M. Green, qui est actuellement le représentant de la Couronne pour le secteur de l’énergie et qui a donné aux conservateurs 135000 £ avant les élections générales de 2017, a déclaré qu’il avait rencontré M. Greensill peu de temps après le départ de M. Crothers du gouvernement fin 2015.

Il a dit L’indépendant qu’après que M. Crothers ait quitté la fonction publique «il est entré en contact avec moi et m’a demandé si je pouvais rencontrer Lex. Et m’a promis une rencontre avec David Cameron, comme récompense ».

M. Green a déclaré qu’il avait eu une réunion avec M. Greensill, mais qu’il n’avait pas été impressionné par le banquier et ses idées pour le gouvernement.

«Je pensais que lui, ce que j’ai dit à Bill à l’époque, qu’il était comme un vendeur en costume brillant. Et j’ai senti que je lui ai demandé le détail de ce qu’il cherchait à faire, et cela n’avait aucun sens pour moi.





Cela montre que la sleaze est si endémique sous les conservateurs que l’accès à des personnalités comme David Cameron est considéré comme une incitation Rachel Reeves, ministre du cabinet fantôme

«Et son espoir était que nous [Green and other crown representatives] serait en mesure, d’une manière ou d’une autre, je ne sais pas, de persuader le gouvernement, ou quoi que ce soit d’autre, que c’était une bonne idée. Mais en fait, je ne pensais pas que c’était une bonne idée pour aucun gouvernement ni pour qui que ce soit d’autre. Alors je l’ai expliqué à l’époque et je n’ai pas été contacté depuis.

Lorsqu’on lui a demandé si la réunion avec M. Cameron avait eu lieu, M. Green a répondu: «Non. J’ai essayé de comprendre ce qu’ils faisaient, mais cela n’avait aucun sens pour moi. C’était la fin de tout cela. »

Un porte-parole de David Cameron a déclaré: « David Cameron n’a aucune connaissance de cela. » Un porte-parole de M. Greensill a refusé de commenter.

M. Crothers a été contacté pour commenter.

La ministre du cabinet fantôme du Labour, Rachel Reeves, a déclaré: «Cela montre que la sordide est si endémique sous les conservateurs que l’accès à des personnalités comme David Cameron est considéré comme une incitation.

«Il y a de sérieuses questions sur le rôle des représentants de la Couronne, en particulier ceux qui ont des liens aussi étroits avec les conservateurs.

« Nous avons besoin d’une ouverture totale de la part du gouvernement sur la harcèlement qui engloutit leur parti, et de véritables mesures de leur part sur la façon dont ils vont commencer à s’y attaquer maintenant. »

Le parti travailliste a déclaré que l’affaire Greensill montrait que la sleaze des conservateurs était de retour et «plus grande que jamais».

Le scandale du lobbying s’est encore élargi, M. Johnson étant sous pression pour divulguer les détails du financement de la rénovation de son appartement de Downing Street, à la suite d’accusations explosives de son ancien allié clé Dominic Cummings.

M. Cummings avait été impliqué comme la source d’une fuite de textes entre M. Johnson et James Dyson, ce qu’il a nié dans un article de blog au vitriol vendredi.