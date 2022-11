La réunion de Biden Xi pourrait ralentir mais n’arrêtera pas d’effilocher les liens économiques et commerciaux pour les États-Unis et la Chine

Commentez cette histoire Commentaire

JIMBARAN, Indonésie – La rencontre en face à face de cette semaine entre le président Biden et le président chinois Xi Jinping peut représenter un apaisement bienvenu des tensions, mais il est peu probable qu’elle arrête une lente érosion des liens financiers et économiques entre les États-Unis et la Chine. Les cinq dernières années d’acrimonie américano-chinoise sur le commerce, la technologie et Taïwan ont déclenché un réalignement qui se joue sur les marchés financiers et les conseils d’administration des entreprises du monde entier.

En octobre, les investisseurs ont retiré 8,8 milliards de dollars des actions et obligations chinoises, poursuivant un exode qui a commencé après que les États-Unis et l’Europe ont imposé des sanctions à la Russie pour son invasion de l’Ukraine, selon l’Institute of International Finance (IIF). Dans le même temps, les fabricants qui tentent de renforcer les chaînes d’approvisionnement vulnérables se tournent vers le Vietnam ou l’Inde plutôt que vers la Chine.

“Il y a un énorme changement en cours”, a déclaré Andrew Collier, économiste chez GlobalSource Partners à Hong Kong.

Divisé sur la guerre en Ukraine, le G-20 se débat avec son agenda économique

Les groupes d’affaires ont applaudi Biden et Xi pour s’être retirés de la confrontation ouverte et ont déclaré que les réunions de suivi prévues entre de hauts responsables américains et chinois pourraient annoncer une nouvelle amélioration. Mais, du moins pour l’instant, la relation entre les deux plus grandes économies mondiales semble coincée à mi-chemin entre rupture et rapprochement.

La réunion de trois heures sur l’île balnéaire indonésienne de Bali différait des sommets de l’ère Trump, qui étaient dominés par le commerce et les tarifs. Cette fois, la lecture américaine des pourparlers a mentionné Taiwan et les droits de l’homme au Xinjiang, au Tibet et à Hong Kong avant de faire référence aux “préoccupations persistantes concernant les pratiques économiques non marchandes de la Chine, qui nuisent aux travailleurs et aux familles américains”.

Pour sa part, le gouvernement chinois a rejeté les notions d’un affrontement inévitable. Biden, qui a interdit le mois dernier à la Chine d’acquérir des puces informatiques américaines avancées et des équipements connexes, a assuré à Xi que les États-Unis ne cherchaient pas à se “dissocier” de la Chine ou à limiter son développement économique, selon le ministère chinois des Affaires étrangères.

«Déclencher une guerre commerciale ou une guerre technologique, construire des murs et des barrières, et pousser au découplage et à la rupture des chaînes d’approvisionnement vont à l’encontre des principes de l’économie de marché et sapent les règles du commerce international. De telles tentatives ne servent les intérêts de personne », a déclaré le compte rendu chinois de la réunion.

La session, cependant, n’a pas fait grand-chose pour dissiper les nuages ​​qui ont enseveli les liens financiers entre les géants. Cette année, de nombreux fonds d’investissement, y compris des régimes de retraite des employés publics en Floride et au Texas, ont réduit ou éliminé leurs avoirs chinois.

Mardi, S&P Global Ratings a mis en garde les investisseurs contre les conséquences si les États-Unis devaient imposer des sanctions de type ukrainien à la Chine. Avec une économie chinoise plusieurs fois plus importante que celle de la Russie, les retombées économiques seraient énormes.

Empêcher les institutions financières chinoises d’utiliser le dollar américain – peut-être en réponse à une future attaque contre Taïwan – pourrait les empêcher d’effectuer les paiements d’intérêts requis sur leurs obligations, a déclaré S&P. Sur 170 émissions d’obligations par des banques, des sociétés d’investissement et des compagnies d’assurance chinoises au cours des trois dernières années, aucune n’autorise le remboursement dans une devise autre que le dollar, a indiqué l’agence de notation.

Les alarmes de sécurité nationale croissantes ont déjà jeté un froid sur ce qui était autrefois des investissements de routine.

BlackRock, qui gère plus de 10 billions de dollars d’actifs, a abandonné son projet de commercialiser un nouveau fonds qui investirait dans des obligations d’État chinoises, craignant qu’il ne se heurte à une humeur anti-chinoise bipartite à Washington, selon le Financial Times.

Il est facile de comprendre pourquoi l’entreprise a hésité : cette semaine, la commission des services financiers de la Chambre a tenu une audience sur les risques potentiels pour la sécurité nationale associés à l’autorisation du financement américain de « rivaux et adversaires étrangers ».

Si certains investisseurs craignent la réaction de Washington, d’autres s’inquiètent tout autant de l’évolution politique en Chine. Tiger Global Management, une société d’investissement américaine, a réduit ses avoirs en actions chinoises après que Xi a rompu le mois dernier avec les normes récentes et a commencé un troisième mandat en tant que président de la Chine – laissant certains analystes convaincus qu’il envisage de gouverner indéfiniment.

L’entreprise s’est dégradée sur les investissements chinois en raison de la montée des tensions géopolitiques et des retombées économiques de la politique rigide zéro-covid de Xi, selon une personne familière avec la décision qui s’est exprimée sous couvert d’anonymat pour discuter des délibérations internes de l’entreprise.

À la suite du récent 20e Congrès du Parti communiste chinois, les investisseurs craignent que le développement économique axé sur le marché ne soit plus la priorité du gouvernement. Au lieu de cela, Xi augmente le rôle de l’État dans l’économie et cimente le règne d’un seul homme.

“La plus grande question ouverte est de savoir si la Chine est un environnement sûr pour les investisseurs étrangers”, a écrit mardi Carl Weinberg, économiste en chef pour High Frequency Economics, dans une note client.

La rivalité américano-chinoise risque de faire éclater l’économie mondiale, prévient le chef du FMI

À partir de 2019, les investisseurs étrangers ont afflué sur le marché obligataire chinois pour profiter de rendements supérieurs à ceux qu’ils pourraient gagner aux États-Unis. Mais ces derniers mois, ces flux se sont inversés.

Les investisseurs étrangers ont vendu environ 70 milliards de dollars d’obligations chinoises sur une période de quatre mois à partir de mars, selon l’IIF.

L’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février et le début de la hausse des taux d’intérêt de la Réserve fédérale en mars ont amené les investisseurs à repenser leurs positions, a déclaré David Loevinger, directeur général du groupe des marchés émergents pour TCW, une société de gestion d’actifs basée à Los Angeles.

“Au [Winter] Jeux olympiques [in Beijing], Xi a fait un gros câlin à Poutine et deux semaines plus tard, les chars ont roulé », a déclaré Loevinger, un ancien responsable du département du Trésor américain. « Les gens demandaient si la Chine ferait l’objet de sanctions. Certainement, c’était une préoccupation.

Des sorties de capitaux supplémentaires seraient un frein pour les marchés financiers chinois. Mais le plus gros problème est de savoir comment les entreprises réorganisent leurs chaînes d’approvisionnement.

Pendant des décennies, les fabricants américains et autres ont été attirés par la Chine en raison de sa main-d’œuvre bon marché. Mais les interruptions de production récurrentes pendant la pandémie les ont convaincus d’établir plusieurs lignes d’approvisionnement, malgré le coût supplémentaire.

Les entreprises recherchent des sites alternatifs en dehors de la Chine pour plusieurs raisons. La relation globale entre les États-Unis et la Chine s’est régulièrement détériorée. Les fermetures répétées de covid ont rendu les usines chinoises moins fiables. Et une hostilité bipartite de Washington envers la Chine fait que les dirigeants hésitent à parier trop lourdement sur un pays qui n’est pas en faveur.

Parmi les entreprises qui renforcent leur production ailleurs figure Apple, qui s’appuiera sur l’Inde pour une part croissante de la production de smartphones.

L’administration Biden encourage également les efforts visant à réduire la dépendance des États-Unis vis-à-vis de la Chine pour les principaux minéraux, produits pharmaceutiques et batteries de véhicules électriques.

Les importations américaines en provenance de Chine sont aujourd’hui inférieures à leur tendance d’avant la guerre commerciale, selon une analyse récente de l’économiste Chad Bown du Peterson Institute for International Economics. Les États-Unis achètent désormais des produits tels que des vêtements et des chaussures au Vietnam qu’ils achetaient autrefois à des fournisseurs chinois.

Alors que les données commerciales ne montrent aucun découplage de gros, les investissements directs à travers le Pacifique s’évaporent. Les investissements chinois dans la construction ou l’acquisition d’usines américaines ont culminé en 2016 à près de 49 milliards de dollars, avant de chuter à moins de 6 milliards de dollars l’an dernier, selon Rhodium Group, un cabinet de conseil basé à New York. Les investissements directs américains en Chine sont passés de leur sommet de près de 21 milliards de dollars en 2008 à environ 8 milliards de dollars en 2021.

Pour l’instant, l’abandon de la Chine semble être une réorientation du développement futur plutôt qu’un large retrait d’une empreinte existante.

Un tiers des entreprises américaines en Chine ont déclaré avoir orienté de nouveaux investissements vers d’autres pays au cours de l’année écoulée, soit près du double du pourcentage qui l’avait fait en 2021, selon une récente enquête de l’Américain à Shanghai. Seulement 1 entreprise sur 6 envisage de déplacer ses opérations existantes en Chine ailleurs.

“Les signaux clairs de Xi Jinping sur les contours des politiques économiques de son administration, qui seront moins favorables à l’entreprise privée, sont susceptibles de décourager les investissements américains en Chine et de conduire à la poursuite d’un découplage économique et financier progressif”, a déclaré l’ancien responsable du FMI, Eswar Prasad. maintenant professeur d’économie à l’Université Cornell.

Les partenaires du sommet asiatique de Biden touchés par la hausse des taux américains et le ralentissement chinois

Certes, après quatre décennies d’intégration croissante entre les États-Unis et la Chine, il y a peu de chances d’un divorce complet. Environ 700 milliards de dollars de marchandises circuleront entre les deux pays cette année, une augmentation par rapport au niveau de l’an dernier et plus de six fois plus qu’en 2000, selon les statistiques du Census Bureau.

Les consommateurs chinois de plus en plus aisés sont essentiels aux espoirs de profit des entreprises américaines telles que General Motors et Microsoft.

Les entreprises ne peuvent pas non plus facilement dupliquer ailleurs leurs accords de production chinois. Les ports, les routes et les réseaux ferroviaires en Chine sont parmi les meilleurs au monde, ce qui complique tout projet d’abandon du pays.

« À moins qu’il n’y ait une réelle pression politique, je ne la vois pas », a déclaré Michael Pettis, professeur de finance à la Guanghua School of Management de l’Université Tsinghua à Pékin. “Une fois que le covid est derrière nous, tout ce qui compte vraiment, c’est que si vous déplacez la fabrication hors de Chine, vous devenez immédiatement moins compétitif.”

Pourtant, les considérations de sécurité nationale éclipsent l’économie pure dans les deux pays. À Washington, l’administration Biden travaille sur de nouvelles réglementations pour limiter les investissements sortants vers la Chine. Xi souhaite que la Chine produise davantage de technologies de pointe nécessaires à la suprématie militaire et commerciale.

Étendre les relations commerciales entre les États-Unis et la Chine dans ces conditions ne sera pas facile.