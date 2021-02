La réunion d’affaires d’Anthea Turner avec un coiffeur, une masseuse et une esthéticienne

Anthea Turner a accueilli plusieurs femmes chez elle pour une soirée choyée contre le verrouillage, que l’une d’elles a décrite plus tard comme une « réunion d’affaires ».

Une esthéticienne et masseuse transportant des fournitures et au moins cinq invités ont été photographiés en arrivant dans son appartement de deux chambres à Kew vendredi après-midi et en repartant des heures plus tard.

L’ancien hôte de Blue Peter, Anthea, n’a pas répondu aux demandes de commentaires du Mirror, mais un invité a déclaré au Sun: « C’était une réunion d’affaires. »

Parmi les autres présents figuraient un ancien PDG de Bafta, des amis d’Anthea à la télévision et un responsable marketing.







(Image: PA)



Une source a déclaré au Sun qu’Anthea avait qualifié le rassemblement de quatre heures de « souper secret ».

On dit que les clients ont siroté des boissons tout en appréciant se faire couper et colorer les cheveux, ainsi que des manucures et des massages.

La source a déclaré: « Je ne peux pas croire qu’Anthea ait fait quelque chose d’aussi irresponsable que cela. »

Si cela est vrai, le parti enfreindrait les règles strictes de verrouillage de Covid qui interdisent à la fois les rassemblements sociaux et la coiffure et les soins de beauté mobiles.

L’événement est survenu quelques heures seulement après que le joueur de 60 ans ait été critiqué pour avoir publié un mème sur l’obésité et le coronavirus.







(Image: @ piersmorgan / Twitter)



Le mème controversé de vendredi, qu’Anthea a partagé avec la légende «Allez-y», montrait une femme en surpoids dans un fauteuil roulant, portant un masque et tenant un sac de McDonald’s.

Une femme sans masque passe avec la première femme qui pleure: « Mettez un masque! Vous mettez ma santé en danger! »

Anthea a plus tard qualifié son message de « maladroit » et a dit pardon.