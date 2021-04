La réunion annuelle de Berkshire est samedi avec Buffett et Munger à nouveau réunis

Warren Buffett (L), PDG de Berkshire Hathaway, et le vice-président Charlie Munger assistent à l’assemblée annuelle des actionnaires 2019 à Omaha, Nebraska, le 3 mai 2019. Johannes Eisele | AFP | Getty Images

Warren Buffett lancera ce samedi la réunion annuelle des actionnaires de Berkshire Hathaway, avec des actions du conglomérat à un record et sa myriade d’entreprises en exploitation et d’investissements en actions prêts à profiter de la réouverture de l’économie américaine après la pandémie. L’événement se déroulera pratiquement sans participants pour la deuxième fois à cause de Covid-19. Cette année, cependant, Buffett, âgé de 90 ans, emmène la réunion à Los Angeles afin de pouvoir être à nouveau aux côtés du vice-président du Berkshire, Charlie Munger, âgé de 97 ans. Munger réside à Los Angeles et a raté la dernière réunion annuelle en raison de restrictions de voyage. Ce sera la première fois que la réunion annuelle aura lieu en dehors d’Omaha, Nebraska. Alors que « Woodstock pour les capitalistes » manquera encore une fois les capitalistes, le ton de la réunion ressemblera probablement plus aux réunions d’autrefois avec des actionnaires réclamant les perspectives de Buffett sur le monde après une année sans précédent. «J’espère qu’il y aurait un contraste assez net dans le comportement général des gens de Berkshire», a déclaré Cathy Seifert, analyste de Berkshire chez CFRA Research. « L’année dernière, il y avait une certaine inquiétude juste parce que c’était un événement très difficile à évaluer. C’était un peu écrit sur son visage. Cette réunion annuelle, le ton d’un point de vue opérationnel sous-jacent devrait être plus détendu. « (Vous pouvez voir la réunion annuelle de l’année dernière et les autres au Archives de Warren Buffett.) Les autres vice-présidents de Berkshire, Ajit Jain et Greg Abel, seront également sur place pour répondre aux questions lors de l’événement de 3h30. Les actions B de Berkshire ont augmenté de plus de 1% sur la semaine, portant leur gain sur 12 mois à plus de 47%. Voici quelques-uns des grands sujets sur lesquels les actionnaires voudront des réponses: Compagnies aériennes: Ses réflexions sur l’industrie après avoir révélé lors de la réunion de l’année dernière qu’il avait vendu la totalité de sa participation (les actions ayant ensuite rugi)

Ses réflexions sur l’industrie après avoir révélé lors de la réunion de l’année dernière qu’il avait vendu la totalité de sa participation (les actions ayant ensuite rugi) Déploiement de la pile de 138 milliards de dollars: Pourquoi il a racheté une quantité record d’actions de Berkshire au lieu de faire une grande acquisition et quel est son plan pour l’avenir

Pourquoi il a racheté une quantité record d’actions de Berkshire au lieu de faire une grande acquisition et quel est son plan pour l’avenir Perspectives du marché: Ses réflexions sur la valorisation globale du marché boursier après le retour de la pandémie

Ses réflexions sur la valorisation globale du marché boursier après le retour de la pandémie Bulles?: Les crypto-monnaies et les autres manies de marché possibles qui ont surgi au milieu de l’énorme ruée des investisseurs de détail sur les marchés

Les crypto-monnaies et les autres manies de marché possibles qui ont surgi au milieu de l’énorme ruée des investisseurs de détail sur les marchés La vie après Buffett et Munger: Plan de succession de Berkshire

Compagnies aériennes sous-évaluées

Lors de la dernière réunion annuelle, Buffett a révélé Berkshire a vendu l’intégralité de sa participation dans l’industrie du transport aérien aux États-Unis. Cela comprenait des participations dans United, American, Southwest et Delta Air Lines, qui valaient au nord de 4 milliards de dollars combinés. « Le monde a changé pour les compagnies aériennes. Et je ne sais pas comment cela a changé et j’espère qu’il se corrigera de manière raisonnablement rapide », a déclaré Buffett à l’époque. « Je ne sais pas si les Américains ont maintenant changé leurs habitudes ou vont changer leurs habitudes en raison de la période prolongée. » La vente a véhiculé une vision pessimiste de l’industrie de la part du légendaire investisseur acheteur et conservateur. Cependant, de nombreux observateurs de Buffett ont été déçus, car les actions de ces transporteurs se sont rapidement lancées dans un rebond épique, rassemblant des chiffres à trois chiffres par rapport aux plus bas de 2020. Même l’ancien président Donald Trump a pesé sur le commerce à l’époque, affirmant que Buffett avait raison «toute sa vie» mais avait commis une erreur en vendant des compagnies aériennes.

« Il pourrait admettre que la vitesse de cette reprise était plus grande que prévu », a déclaré Seifert de CFRA. « La cession des compagnies aériennes a peut-être été fonction de leur conviction que ce qui se passe dans l’industrie du transport aérien peut être laïque et non cyclique. C’est la seule distinction que les investisseurs voudront peut-être qu’il fasse. » Alors que les actions des compagnies aériennes ont rebondi de manière drastique au cours de l’année écoulée, beaucoup affirment que le secteur a peut-être en effet fondamentalement changé en raison des retombées économiques et que la route vers une reprise complète reste cahoteuse. United Airlines a déclaré ce mois-ci que la reprise des voyages d’affaires et internationaux est encore loin, même si l’économie continue de rouvrir. « Il a peut-être encore raison à propos de l’industrie du transport aérien, les voyages revenant lentement et il y a trop d’avions », a déclaré James Shanahan, analyste chez Edward Jones. « On peut dire qu’il pourrait encore avoir raison à ce sujet, mais il se trompe certainement sur les actions. »

Nouveaux mouvements de stock

Berkshire a racheté un record de 24,7 milliards de dollars dans ses propres actions l’année dernière. Buffett a également fait une recherche d’aubaines au milieu du retour du marché, prenant des positions importantes dans les grands payeurs de dividendes Chevron et Verizon. Apple était toujours le plus gros investissement en actions ordinaires du conglomérat à la fin de 2020. Le conglomérat de Buffett a également semblé réduire son exposition aux financières. Berkshire a quitté ses positions JPMorgan Chase et PNC Financial à la fin de l’année dernière, tandis que la réduction de la participation de Wells Fargo a été réduite de près de 60%. «Quand vous pensez à l’héritage de Berkshire Hathaway et de toutes les entreprises d’exploitation, y compris les chemins de fer, la fabrication, la vente au détail, les services publics, ce sont toutes des entreprises de type vieille économie», a déclaré Shanahan. « La façon dont le portefeuille est composé maintenant après la vente des actions des compagnies aériennes et la vente des actions financières, ainsi que l’énorme performance d’Apple, semble beaucoup plus nouvelle. » Shanahan a estimé que Berkshire avait racheté 5 milliards de dollars supplémentaires de ses propres actions au premier trimestre, sur la base des dépôts de procuration.

Une offre «à la taille d’un éléphant»?

Le conglomérat était toujours assis sur un énorme trésor de guerre comptant avec plus de 138 milliards de dollars à la fin de 2020. Buffett n’a pas encore fait «l’acquisition de la taille d’un éléphant» qu’il vante depuis des années. Lors de la réunion de l’année dernière, l’investisseur légendaire a donné une raison simple à son inaction. « Nous n’avons rien fait parce que nous n’avons rien vu d’aussi attrayant « , a déclaré Buffett. » Nous ne faisons rien de grand, évidemment. Nous sommes prêts à faire quelque chose de très grand. Je veux dire que vous pourriez venir me voir lundi matin avec quelque chose qui impliquait 30, 40 ou 50 milliards de dollars. Et si nous aimons vraiment ce que nous voyons, nous le ferions. « L’environnement de négociation n’est devenu que plus compétitif au cours de l’année écoulée avec la montée fulgurante des SPAC ou des sociétés d’acquisition à vocation spéciale. Selon SPAC Research, plus de 500 transactions de chèques en blanc avec plus de 138 milliards de dollars de fonds recherchent actuellement leurs entreprises cibles. « Il s’agit d’une entreprise importante avec une position de trésorerie importante. Les investisseurs ont le droit de savoir ce qu’ils ont l’intention de déployer en espèces », a déclaré Seifert. « Ils ont le droit d’avoir plus qu’une simple excuse. Les investisseurs vont commencer à se lasser un peu si c’est la même vieille histoire. Mais le titre s’est bien rétabli, donc ils ne vont pas trop grogner. »

Succession