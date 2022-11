La réunion américano-chinoise à Bali jette les bases d’un renforcement des liens économiques

Hong Kong

Les responsables participant au premier sommet américano-chinois sous la nouvelle administration Biden en mars 2021 ont échangé des propos peu diplomatiques, soulignant une relation tendue entre les deux plus grandes économies du monde aux prises avec une guerre commerciale qui couvait.

Depuis lors, les relations entre les États-Unis et la Chine se sont encore refroidies, en particulier après la visite de la présidente de la Chambre des représentants américaine, Nancy Pelosi, à Taiwan en août. Cela aide à expliquer pourquoi les attentes concernant la rencontre de lundi entre le président Joe Biden et le dirigeant chinois Xi Jinping en marge du sommet du G20 étaient si faibles.

Mais à la surprise de beaucoup, la réunion a présenté des images télévisées de responsables souriants, des poignées de main et un engagement à rouvrir les lignes de communication sur les problèmes mondiaux urgents. Le secrétaire d’État américain Antony Blinken, qui s’était battu avec ses homologues chinois lors du sommet de 2021 en Alaska, devrait désormais se rendre en Chine l’année prochaine.

Les analystes ont déclaré que la réunion pourrait jeter les bases de liens plus solides entre les principales puissances économiques mondiales. Les marchés boursiers de Chine continentale et de Hong Kong ont été soutenus en conséquence, avec des géants de la technologie tels qu’Alibaba (BABA) et Tencent (TCEHY) qui ont grimpé en flèche mardi.

S’exprimant après la réunion de trois heures, Biden a décrit comme une discussion “ouverte et franche”, affirmant qu’il prévoyait de gérer les relations avec la Chine “de manière responsable”.

“Nous allons concourir vigoureusement, mais je ne cherche pas de conflit”, a déclaré Biden aux journalistes.

Xi a déclaré dans un communiqué que les deux pays devraient empêcher “l’affrontement et le conflit”. Les deux parties poursuivront les discussions sur la base des accords communs déjà en place et “s’efforceront de parvenir à un accord rapide”, a-t-il ajouté.

Neil Thomas, analyste principal pour la Chine et l’Asie du Nord-Est chez Eurasia Group, a déclaré que l’objectif de la réunion était de “construire un plancher” sous les relations en déclin entre Pékin et Washington.

“La réunion a atteint ou dépassé les faibles attentes fixées par l’administration Biden et a été légèrement positive pour la stabilité mondiale”, a-t-il déclaré.

Dans une lecture officielle, le président Biden a déclaré que les États-Unis et la Chine devaient travailler ensemble pour relever les défis transnationaux, notamment le changement climatique et les problèmes macroéconomiques mondiaux, notamment l’allégement de la dette, la sécurité sanitaire et la sécurité alimentaire mondiale.

“Les deux dirigeants ont convenu de donner aux hauts responsables clés les moyens de maintenir la communication et d’approfondir les efforts constructifs sur ces questions et d’autres”, a-t-il déclaré.

Ken Cheung, stratège en chef des changes asiatiques à la Mizuho Bank, a déclaré que la réunion était un signe positif que les deux parties souhaitaient trouver un terrain d’entente.

“Malgré l’absence de résultats tangibles, la reprise du dialogue direct entre les hauts dirigeants sino-américains a signalé le refroidissement [of] Les tensions sino-américaines, de bon augure [for] les relations sino-américaines après le Congrès du Parti chinois et les élections américaines de mi-mandat », a-t-il déclaré.

La relation est à son point le plus bas depuis des décennies, les frictions sur le commerce, les droits de l’homme et Taïwan alimentant les craintes d’une guerre froide entre les deux puissances mondiales. Le mois dernier, l’administration Biden a imposé des contrôles à l’exportation sans précédent sur l’industrie chinoise des puces, menaçant de saper gravement les ambitions de haute technologie de la Chine.

Bien que Biden ait déclaré que Xi et lui étaient loin de résoudre la litanie de questions litigieuses, il n’y avait pas lieu de s’inquiéter d’une “nouvelle guerre froide”.

Le message a été bien accueilli par les investisseurs.

L’indice Hang Seng (HSI) de Hong Kong a rebondi de près de 4 % mardi, en voie d’enregistrer une troisième journée consécutive de gains. L’indice, stimulé par le dernier changement de politique de la Chine vers une réouverture progressive des frontières et un plan de sauvetage radical pour le secteur immobilier en difficulté, a grimpé de 14% depuis jeudi dernier.

Les actions technologiques chinoises, qui avaient été martelées par une répression réglementaire dans le pays et la montée des tensions géopolitiques à l’étranger, ont conduit les marchés à la hausse mardi. Les actions d’Alibaba ont bondi de 11% à Hong Kong, suivi de Tencent, qui a augmenté de 10 %.

L’indice composite de Shanghai en Chine a également augmenté de 1,6 %, tandis que l’indice des composants de Shenzhen, axé sur la technologie, a gagné 2,1 %.

Le “ton étonnamment constructif” de la réunion Biden-Xi a servi à dynamiser les marchés, ont déclaré les analystes du groupe ING dans un rapport de recherche.

La réitération par Biden de la position américaine sur Taïwan et sa politique “Une Chine” a été utile, ont-ils dit, tout comme Xi s’est prononcé contre l’utilisation d’armes nucléaires par la Russie..

Le développement le plus surprenant a été la visite de suivi prévue par Blinken en Chine.

“C’était bien plus de progrès que nous, ou en fait la plupart des commentateurs avaient prévu, et domine ce qui pourrait autrement s’avérer être un sommet du G20 assez hors de propos”, ont déclaré les analystes d’ING.

— Betsy Klein, Kevin Liptak et Jennifer Hansler de CNN ont contribué au reportage.