H eather Wilson se décrit comme une «libre-penseur». Issue d’une famille protestante du nord de Belfast, la jeune femme de 29 ans est devenue en 2017 la première femme d’origine unioniste à se présenter aux élections du SDLP, le parti nationaliste qui a joué un rôle déterminant dans la signature de l’Accord du Vendredi saint.

Elle n’est peut-être pas seule. Il y a une génération, les nationalistes protestants étaient presque inconnus, mais un sondage LucidTalk pour la Sunday Times en janvier suggère que quelques autres «libres penseurs» sont en train de percer.

Plus de 47% de tous les électeurs ont soutenu le statu quo, contre 42% qui soutiennent une Irlande unie et 11% qui sont indécis. Parmi les 18-44 ans, une limite qui étend le terme «jeune électeur», 47 pour cent ont soutenu la réunification, tandis que 46 pour cent sont restés au Royaume-Uni. Les 7% restants sont indécis.

«Il y a du changement à venir et c’est très excitant», dit Wilson. «Cela donne aux jeunes en particulier la chance de faire partie de quelque chose de plus grand.»

Heather Wilson pense que les problèmes entourant le Protocole d’Irlande du Nord ont engagé des personnes qui se considéreraient généralement apolitiques (Fourni)

Bien qu’une faible majorité ait déclaré vouloir un scrutin aux frontières, les marges sont serrées et la majorité en faveur de la réunification, qui aurait autrement besoin pour le secrétaire d’Irlande du Nord de déclencher un référendum, comme indiqué dans le Accord du Vendredi Saint, reste insaisissable.

Mais c’est une tendance encourageante pour les nationalistes comme Wilson. Et, alors que les dirigeants politiques traditionnels s’attaquent au coronavirus et aux retombées du Brexit, de nouveaux groupes civiques se mobilisent pour courtiser les hésitants.

Niall Murphy, le secrétaire de l’un de ces groupes civiques, Ireland’s Future, sait mieux que quiconque qu’à l’heure actuelle, l’Irlande du Nord est confrontée à des problèmes plus urgents. En mars, il a passé 16 jours sur un ventilateur avec un coronavirus et six mois supplémentaires de congé.

«Je ne veux pas d’un sondage aux frontières pendant le Brexit ou la pandémie», dit-il. «C’est irresponsable. Mais nous voulons que la planification commence maintenant. »

Le groupe fait avancer les conversations sur l’unité irlandaise, menées par des universitaires, des hommes d’affaires, des sénateurs, des journalistes, des historiens et des juristes comme Murphy, un avocat respecté de Belfast connu pour représenter les familles des victimes des troubles.

L’image professionnelle projette une compétence, renforcée par sa position en dehors de la scène politique tendue d’Irlande du Nord.

Lire la suite

Fondé en 2019, Ireland’s Future a organisé des événements de haut niveau à Belfast et ailleurs, tandis que Murphy a recueilli le soutien des Irlandais américains à New York. Forcées en ligne pendant la pandémie, leurs réunions vidéo, dont une avec de jeunes nationalistes protestants comme Wilson, ont attiré des «milliers» de partisans, dit Murphy.

Le plan est d’accélérer les progrès vers un scrutin aux frontières et de façonner les préparatifs. «Les mouvements civiques sont souvent en avance sur la politique», explique Murphy.

« Le Brexit nous a donné une impulsion »

Le mois dernier, Ireland’s Future a publié un document appelez le gouvernement irlandais à organiser des assemblées de citoyens, comme il l’avait fait avant les référendums sur le mariage homosexuel et l’avortement en 2015, et à mener des recherches sur une nouvelle Irlande unie.

Cela, dit Murphy, éviterait des situations comme la «bombe nucléaire constitutionnelle qu’est le Brexit». Plutôt que de se lancer dans un référendum sans savoir ce qu’impliquerait une Irlande unie, dit-il, «nous voulons que les modèles économiques commencent maintenant, nous voulons que les propositions soient façonnées dans cette direction dans une campagne référendaire.»

Pour l’opposition de tous les nationalistes au Brexit, «cela nous a donné l’impulsion pour encourager les conversations sur l’unité irlandaise», a déclaré un représentant de Think32, un groupe nationaliste civique en ligne.

Créé en 2015, Think32 a accueilli sur leurs blogs des orateurs et contributeurs unionistes qui, à la suite du Brexit et de l’effondrement de trois ans du parlement nord-irlandais Stormont, «considèrent désormais l’unité comme une option viable».

Des manifestants anti-Brexit au poste-frontière de Carrickcarnon en octobre 2019 (AFP via Getty)

En vertu du protocole nord-irlandais, le pays continue de suivre certaines règles de l’UE et les contrôles et contrôles des marchandises voyageant de la Grande-Bretagne vers le pays, ont contribué à vider les rayons des supermarchés en Irlande du Nord et alimenté des débats acrimonieux à Stormont.

Ces questions attirent des électeurs non politiques dans des discussions constitutionnelles. Wilson dit: «Mes amis normaux n’ont aucun intérêt, mais dès que le protocole a mis fin à la vie des gens et que vous ne pouvez pas recevoir votre colis Amazon à temps ou ma sœur ne peut pas ramener son chien à la maison pour Noël [from Great Britain], Je pense que cela engage les gens.

Les partis politiques restent à l’écart

Les problèmes culturels, quant à eux, détournent les électeurs du syndicalisme politique. «Le DUP, l’UUP et le TUV n’ont rien à offrir à moi ni à aucun jeune que je connais», a écrit un étudiant protestant de 22 ans sur Twitter cette semaine.

Dans le monde réel, Philip Smith, un conseiller de l’UUP, reconnaît le défi. «Le message syndicaliste traditionnel n’atteint pas ce groupe démographique. Nous devons passer des incendies au-dessus des images des falaises blanches de Douvres à quelque chose qui plaira à une jeune génération.

Smith a co-fondé son propre nouveau groupe civique, UnitingUK. Bien qu’il ne veuille pas de sondage, il dit que le syndicalisme ne peut pas «garder la tête dans le sable». Il veut cibler les «gens du terrain d’entente qui ne se sentent ni d’un côté ni de l’autre particulièrement plus forts.

Dans des groupes de discussion avec des femmes et des jeunes issus principalement de milieux syndicalistes, il a trouvé un «réconfort avec l’irlandais» et un rejet du syndicalisme politique.

«Il n’est pas nécessaire de mettre une étiquette sur vous-même», déclare Scarlett Reid, une étudiante de Belfast de 19 ans qui a participé début janvier. «Ma mère parlait de grandir dans les troubles et de la façon dont c’était étrange d’avoir cette position à l’époque, mais je ne suis qu’un Irlandais du Nord.





Vous ne pouvez pas créer une nouvelle Irlande avec une Irlande du Nord brisée. Ça ne marchera pas Heather Wilson

Si un référendum devait avoir lieu, Smith, autrefois conseiller libéral démocrate à Wokingham, pense que des électeurs comme Reid apprécieraient une vente «plus libérale et internationaliste» des valeurs britanniques.

Les personnes interrogées dans ses groupes de discussion ont salué la diversité de la Grande-Bretagne, son rôle dans la lutte contre le changement climatique, l’énergie des manifestations britanniques Black Lives Matter et son aide internationale en tant qu’arguments de vente britanniques, bien que cet atout final ait été dépouillé par les récentes coupes des conservateurs dans les affaires étrangères. aide.

Peu de membres de l’équipe de Smith sont actifs politiquement et leur style s’est bien passé. Un participant a déclaré: «Nous ne voulons pas que des hommes chauves d’âge moyen viennent nous parler. Nous voulons des personnes qui nous ressemblent, nous voulons voir des personnes plus jeunes et des personnes plus diversifiées s’impliquer.

Ancien premier ministre du DUP Peter Robinson a appelé les syndicalistes à se préparer à un sondage aux frontières et Smith est parmi les premiers à faire un pas, avec un autre groupe, WeMakeNI, lancé le 10 février.

Alors que les personnalités du DUP et de l’UUP l’ont félicité en privé, les personnalités politiques des partis ne s’engageront pas dans des conversations sur l’unité irlandaise pendant un certain temps. «Ils sont assez rusés pour se rendre compte que pour qu’une campagne comme celle-ci réussisse, la dernière chose dont ils ont besoin est que les députés unionistes de première ligne soient impliqués», dit Smith.

La « realpolitik » d’un référendum

Pour les deux côtés de l’argument, Wilson dit, «il est très important d’en retirer la politique». Ce sont plutôt des questions de «realpolitik» qui sont susceptibles d’influencer une campagne référendaire.

Elle demande: «Les gens seront-ils vraiment mieux dans une Irlande unie? Vaut-il mieux élever sa famille? En tant que jeune, à quoi ressemblera le fait de grandir dans une nouvelle Irlande avec les frais universitaires? Ils doivent répondre à toutes ces grandes choses, ce que Ireland’s Future commence à faire. »

Le NHS reste un atout pour les unionistes, malgré ses problèmes en Irlande du Nord. 1 Irlandais du Nord sur 6 est une liste d’attente mais la gratuité des soins de santé est susceptible de s’avérer plus attrayante que le système irlandais.

Lire la suite

Alors que Reid utilise des services gratuits à l’université de Glasgow, des amis qui étudient au Trinity College de Dublin ont payé 20 € pour une ordonnance pour une infection de l’oreille. Patients sans assurance – à propos 60 pour cent des personnes – payer régulièrement jusqu’à 60 € pour visiter leur médecin généraliste.

Bien que Ireland’s Future et d’autres souhaitent des soins de santé universels, gratuits au point de service, cela reste un «mythe», dit Smith. «Les gens avancent des propositions pour un NHS entièrement irlandais, mais ce n’est rien de plus qu’une proposition.»

Sur l’économie, les discussions pourraient s’avérer plus intéressantes. L’Irlande du Nord reçoit jusqu’à 10 milliards de livres sterling par an en subvention du Trésor, mais la croissance a pâli par rapport au succès du régime d’imposition bas de la République au cours des dernières décennies.

Conor Devine, un entrepreneur de Belfast qui soutient l’unification, affirme que le pays «devient très rapidement un marigot économique», incapable d’autonomie fiscale. En revanche, il fait référence à 2015 la modélisation par un cabinet de conseil canadien, qui a constaté que l’unification pourrait augmenter le PIB par habitant de l’Irlande du Nord à long terme de 4 à 7,5%.

Fixez d’abord l’Irlande du Nord

L’élan se développera derrière ces visions concurrentes. Pour l’instant, l’ambiance est presque collégiale et amicale.

Ireland’s Future et Think32 ont accueilli des voix unionistes pour participer à ses discussions. Smith loue Ireland’s Future comme une «organisation sérieuse», bien qu’il pense que certains nationalistes civiques «prêchent à la chorale».

En fin de compte, une approche logique plutôt qu’émotionnelle pourrait l’emporter. Reid dit: «J’aimerais voir un sondage et voir comment cela se passe et ce que les gens en pensent réellement. Je ne sais pas comment je voterais, je dois faire beaucoup plus de recherches.

Ce sondage, s’il se produit, pourrait être dans une décennie et, comme le dit Smith, l’Irlande du Nord a d’autres problèmes à résoudre: le développement économique, la réforme des services publics et l’amélioration des infrastructures.