La rétrospective Yayoi Kusama au M+ jette un nouvel éclairage sur l’artiste japonais

Écrit par Stéphy ChungKristie Lu StoutHong Kong

CNN International diffusera un aperçu de l’émission Yayoi Kusama dans le cadre de son émission spéciale du Nouvel An en direct le 31 décembre.

L’âge avancé et la pandémie n’ont pas fait grand-chose pour dissuader la Japonaise Yayoi Kusama. À 93 ans, l’artiste féminine vivante la plus vendue au monde peint toujours quotidiennement à l’hôpital psychiatrique où elle s’est volontairement rendue et où elle vit depuis les années 1970.

Certaines de ses dernières créations figurent aux côtés de ses premiers dessins dans une nouvelle exposition au musée M+ de Hong Kong. Réunissant plus de 200 œuvres, “Yayoi Kusama : 1945 à aujourd’hui” s’étend sur sept décennies comme la plus grande rétrospective de son art en Asie en dehors de son pays d’origine.

Mieux connue pour ses sculptures de citrouilles et ses peintures à pois emblématiques, qui peuvent coûter des millions de dollars aux enchères, le succès de Kusama a explosé au cours de la dernière décennie. Les parties les plus photogéniques de son œuvre – y compris ses installations immersives “Infinity Mirror Room”, dont les billets se vendent dans les musées du monde entier – ont acquis un attrait grand public à l’ère des médias sociaux.

Inutile de dire que sa nouvelle exposition à Hong Kong est remplie de moments conviviaux pour Instagram. Mais le directeur adjoint du musée, Doryun Chong, qui a coorganisé l’exposition, dit qu’il espère que les visiteurs profiteront de l’occasion pour plonger plus profondément.

“Kusama est bien plus que des sculptures de citrouilles et des motifs à pois”, a-t-il expliqué. “Elle est une penseuse de la philosophie profonde – une figure révolutionnaire qui a vraiment révélé tant de choses sur elle-même, sa vulnérabilité (et) ses luttes comme source d’inspiration pour son art.”

Exposition des autoportraits de l’artiste. Le crédit: Noemi Cassanelli/CNN

l’infini et au-delà

Organisée chronologiquement et thématiquement, l’émission explore des concepts que Kusama a revisités sur plusieurs supports au cours de sa carrière. La notion d’infini, par exemple, apparaît sous la forme de motifs répétitifs inspirés des hallucinations vives vécues dans l’enfance, quand elle verrait tout autour d’elle consommé par des motifs apparemment sans fin.

Les visiteurs ont une idée de l’évolution de ces formes, en commençant par une pièce remplie de ses peintures “Infinity Net” – y compris une œuvre révolutionnaire qu’elle a créée après avoir vu l’océan Pacifique pour la toute première fois depuis une fenêtre d’avion lorsqu’elle a déménagé au États-Unis du Japon en 1957.

Ces filets réapparaissent dans “Self-Obliteration”, une installation créée entre 1966 et 1974, une période après que Kusama se soit établie dans le monde de l’art à prédominance masculine de New York malgré la discrimination à laquelle elle était confrontée en tant que femme, et japonaise en plus. (Elle croyait que des pairs masculins comme Andy Warhol copiaient ses idées sans crédit). Composée de six mannequins autour d’une table à manger, chaque centimètre de la sculpture – des figures humaines aux meubles et couverts – est recouvert de petits coups de pinceau en boucle.

1/11 “Self-Obliteration” fait partie de la collection M+. Faites défiler pour voir plus d’œuvres exposées lors de la nouvelle rétrospective “Yayoi Kusama : 1945 à maintenant”. Le crédit: Noemi Cassanelli/CNN

Le motif réapparaît plus tard avec un effet audacieux et vibrant, remplissant les corps de formes ressemblant à des amibes dans des œuvres sélectionnées de “My Eternal Soul”, une série de centaines de peintures acryliques qu’elle a commencée en 2009 et achevée l’année dernière. Ils apparaissent dans la section colorée “Force of Life” de la rétrospective, qui suit immédiatement celle intitulée “Death”, un contraste qui parle à la fois des dichotomies du travail de Kusama et des luttes internes qui le sous-tendent.

“De nos jours, nous sommes très habitués à ce que (les gens) parlent de leurs problèmes de santé mentale, mais cela fait 60 à 70 ans qu’elle a commencé à le faire”, a déclaré Chong. “Cela court vraiment tout au long de sa vie et de sa carrière, mais cela ne reste jamais vraiment dans un endroit sombre. Elle prouve toujours qu’en parlant de la mort et même de ses pensées suicidaires et de sa maladie, elle réaffirme et régénère sa volonté de vivre.”

Ailleurs, l’exposition présente des pièces moins connues du répertoire de l’artiste, mettant en lumière ce qu’elle a créé à mi-carrière, lorsqu’elle est revenue au Japon déprimée et désabusée. Parmi eux se trouve une sculpture en tissu rembourré noir et blanc de 1976 intitulée “Death of a Nerve”.

Bien que moins connu, les commissaires de l’exposition considèrent “Death of a Nerve” comme une pièce maîtresse. Il a été réalisé en 1976, l’année avant qu’elle ne s’enregistre volontairement dans un hôpital psychiatrique. Le crédit: Noemi Cassanelli/CNN

Une version 2022 de l’œuvre, créée pour M+ et légèrement renommée “Death of Nerves”, est également exposée. Réalisé à une échelle beaucoup plus grande et rendu en couleur, il incarne un sentiment de résilience et même d’optimisme contrairement à l’original. Un poème d’accompagnement reconnaît qu’après une tentative de suicide, ses nerfs sont restés “morts et déchiquetés”. Après un certain temps, cependant, un “amour universel” a commencé à “courir dans tout mon corps”, écrit-elle; les nerfs ravivés “éclatent en couleurs magnifiquement vibrantes … s’étendant jusqu’à l’infinitude de l’éternité”.

“Death of Nerves” peut être vu depuis plusieurs niveaux du musée. Le crédit: Noemi Cassanelli/CNN

“C’est une pièce inhabituelle pour Kusama parce que la plupart des gens l’associent aux citrouilles, ou aux salles de miroirs, ou à des formes plus Pop, mais c’est une sculpture très douce sur laquelle elle a toujours travaillé, depuis le début”, a expliqué Mika Yoshitake. , un conservateur indépendant qui a travaillé sur l’exposition M+ avec Chong, ainsi que sur les expositions précédentes de Kusama au Hirshhorn Museum de Washington, DC et au New York Botanical Garden.

“Je pense qu’elle est incroyable de pouvoir maintenir sa force grâce à l’art”, a ajouté Yoshitake, qui a vu Kusama pour la dernière fois en 2018, avant la pandémie. “Elle est déterminée à ce que son histoire soit racontée.”

Petit en comparaison, un groupe de 11 peintures que l’artiste a commencé en 2021 et achevé cet été, intitulé “Every Day I Pray for Love”.

“Elle a toujours dit” aimer pour toujours “, a déclaré Yoshitake. Elle veut que les gens soient en paix, aient cette chaleur et prennent soin les uns des autres. Il y a tellement de conflits et de guerres, de terrorisme, beaucoup de choses qu’elle voit dans le monde , surtout à travers cette pandémie.”

Une image de Kusama portant une perruque rouge signature, présentée dans le matériel d’exposition. Le crédit: Noemi Cassanelli/CNN

Dans une courte interview par e-mail avec CNN, Kusama a expliqué son dévouement à son art.

“Je peins tous les jours”, a-t-elle déclaré. “Je vais continuer à créer un monde en admiration devant la vie, embrassant tous les messages d’amour, de paix et d’univers.”

Depuis son adolescence, Kusama lit des poèmes et de la littérature chinoise “avec un profond respect”, a-t-elle déclaré. En tant que telle, a-t-elle ajouté, elle est “heureuse” que son travail soit exposé à Hong Kong.

Selon M+, l’exposition a maintenant été décrite comme “la rétrospective la plus complète du travail de l’artiste à ce jour”, par le conservateur et critique Akira Tatehata, qui est directeur du musée Yayoi Kusama à Tokyo. Tatehata, qui a visité le musée en novembre, soutient l’artiste depuis longtemps et a été la commissaire de sa représentation solo du Japon à la Biennale de Venise en 1993.

Le pouvoir de guérison de l’art

La rétrospective a également une signification particulière pour M+, qui a profité de l’émission pour marquer son premier anniversaire.

Depuis sa conception il y a plus de dix ans, le musée a été présenté comme la réponse asiatique à la Tate Modern de Londres ou au Museum of Modern Art de New York. Lorsqu’il a finalement ouvert ses portes l’année dernière, il a été confronté à des défis uniques, allant de l’environnement politique changeant de Hong Kong, qui continue de soulever des problèmes de censure dans tous les secteurs, y compris les arts, aux restrictions pandémiques qui ont fermé le musée pendant trois mois et, jusqu’à récemment, interdit la plupart des visiteurs internationaux. de la ville. Mais Chong voit ce dernier, au moins, comme “une bénédiction déguisée”.

“Pour un musée mondial, ouvrir et être adopté par notre public local, d’abord et avant tout, au cours de sa première année n’aurait pas pu être une meilleure façon de démarrer le musée”, a-t-il déclaré.

Citrouilles à pois situées à l’entrée du musée. Le crédit: Noemi Cassanelli/CNN

Accueillant récemment son 2 millionième visiteur, M+ espère que l’assouplissement des restrictions de Covid permettra à davantage de personnes de l’étranger de voir sa vaste collection, qui comprend le plus grand trésor d’art contemporain chinois, et l’exposition Kusama, qui se déroule jusqu’en mai.

“(Kusama est) la preuve vivante que l’art est en effet une thérapie et a un puissant pouvoir de guérison”, a déclaré Chong. “Et c’est une leçon tellement importante, surtout pour nous pendant cette période post-pandémique.”