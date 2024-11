La rétrospective Gustave Caillebotte offre un portrait complet

Pendant environ un siècle, Gustave Caillebotte fut le plus discret des impressionnistes, ne revenant sur le devant de la scène qu’en 1994, lorsque le Grand Palais de Paris célébra le centenaire de sa mort en 1894 à travers une rétrospective mémorable. Depuis, le peintre français a fait l’objet de plusieurs expositions de Londres à Washington DC en passant par la Suisse.

Aujourd’hui, le musée d’Orsay à Paris, le musée J. Paul Getty de Los Angeles et l’Art Institute of Chicago ont uni leurs forces pour réexaminer Caillebotte, avec une vaste rétrospective « Painting Men », qui se déroule jusqu’en janvier à Paris. avant de partir pour Los Angeles au printemps prochain puis Chicago l’été prochain. Malgré les éloges que l’artiste a reçus au cours des trois dernières décennies, il reste encore un peu mystérieux, un thème majeur de l’exposition qui coïncide également avec le 130e anniversaire de la disparition de l’artiste.

« Face à cet homme séduisant, moderne et énigmatique – on ne sait toujours pas qui il est – j’ai réalisé que nous avions un bon point de départ », a déclaré Paul Perrin, commissaire d’Orsay, qui a organisé l’exposition avec Scott Allan du Getty et Gloria Groom de l’Art Institute, a déclaré ARTactualités dans une interview. Ce point de départ est la focalisation singulière de Caillebotte sur la figure masculine, le seul des impressionnistes à tourner systématiquement son regard vers les musculatures masculines et les espaces entièrement masculins de la bourgeoisie: des soldats impressionnants qu’il a repérés lorsqu’il était militaire, des membres de sa famille, passants élégamment vêtus, ouvriers torse nu, rameurs, etc. remplissent ses tableaux. (Sur les 76 œuvres présentées par l’artiste entre 1876 et 1888, 33 représentent des hommes contre 16 des femmes.)

Au début des années 1870, Caillebotte, issu d’une famille aristocratique qui se maintenait comme rentiers (propriétaires), quitte ses études de droit pour se former auprès de Léon Bonnat, artiste et professeur de premier plan qui a formé une génération d’artistes dans les traditions académiques françaises, puis entre à l’École des Beaux-Arts. Refusé par le jury du Salon de 1875, Caillebotte rejoint le groupe des impressionnistes, désireux de tourner le dos à la peinture académique et d’explorer la vie quotidienne de ses contemporains et la vie parisienne. La relation de Caillebotte avec ses deux frères (Martial, amateur de musique et de voile, et René, décédé à seulement 25 ans) l’a incité à toujours rechercher un sentiment de fraternité autour de lui, notamment entre ses confrères impressionnistes et au sein des communautés qu’il prévu de représenter.

Gustave Caillebotte, Portrait de MG [Portrait de Richard Gallo]1881. Photo Éric Frigière, Musée d’art Saint-Légier/Nelson-Atkins

Les parents et amis de Caillebotte et d’autres personnes autour de lui figurent dans la majorité de ses peintures, mais certains de ses modèles restent encore inconnus, comme celui de Partie de bateau (1878). «C’est la question qui a guidé certaines de nos recherches», a déclaré Perrin. « À la lumière de nouveaux documents, nous avons réussi à en identifier 15, ou à rectifier les hypothèses qui avaient été formulées à leur sujet. [who they were].» Parmi ces identifications positives figure Richard Gallo, qui figure dans Intérieur, femme lisant (1880), le montrant allongé pendant qu’il lit, et Portrait de M. Gallo (1881), dans lequel il est assis, les bras croisés, sur un canapé aux rayures orange et vertes aux motifs audacieux. Pendant des décennies, Gallo a été considéré comme un journaliste, mais il n’y a aucune trace de sa publication. De nouvelles recherches réalisées pour cette exposition ont révélé que Gallo était en fait le fils d’un banquier, qui étudiait également le droit et vivait comme un rentier comme Caillebotte.

Ensuite, il y a Monsieur R., qui, en raison de ses initiales et de son amitié avec Caillebotte, est historiquement soupçonné d’être l’homme d’affaires Antoine Patrice Reyre, qui aurait rencontré l’artiste soit à l’exposition impressionniste de 1876, soit socialement à l’Hôtel Drouot. le modèle pour Portrait de Monsieur R. (1877), tableau qui figure également en arrière-plan de Portrait de Madame X (1878), ou la mère de Reyre. Le canapé bleu et blanc sur lequel est assis Reyre est répertorié dans l’inventaire posthume de Mme Martial Caillebotte, ce qui signifie que Caillebotte a probablement peint son ami dans la maison familiale.

Et même si Perrin ne peut toujours pas dire avec certitude à qui s’adresse le modèle Partie de bateau Il ose une hypothèse : « Je crois que ce monsieur pourrait être le peintre Norbert Goeneutte qui apparaît dans [Renoir’s] Bal du moulin de la Galettemais Renoir est célèbre pour prendre quelques libertés avec le look de ses modèles », a-t-il déclaré. (Caillebotte a acheté Bal du moulin en 1879 et en fit don à l’État français à sa mort ; cette œuvre et quelque 70 autres de sa précieuse collection, réalisées par des artistes comme Paul Cézanne, Edgar Degas et Claude Monet, ont été organisées dans une présentation spéciale dans une galerie à l’étage d’Orsay pour le déroulement de l’exposition. Le musée vient également de répertorier minutieusement cette donation dans un catalogue récemment publié.)

Gustave Caillebotte, Raboteurs de parquet (Grattoirs à sol), 1875. Photo ©Musée d’Orsay, dist. RMN-Grand Palais / Patrice Schmidt ; Art : Musée d’Orsay, Paris

Cependant, l’identité de certains sujets de Caillebotte ne sera probablement jamais révélée, même s’ils constituaient toujours des éléments importants de la vie de l’artiste. « Il ne peint pas n’importe qui, mais des gens qui travaillent pour lui, ou qui aiment naviguer comme lui », ajoute Perrin. Les travailleurs musclés de Grattoirs à plancherle tableau de Caillebotte probablement rejeté du Salon de 1875 mais qui attira l’attention lors de l’exposition impressionniste de 1876, étaient en réalité des employés de la famille Caillebotte, préparant le terrain pour le futur atelier de l’artiste dans le 8e arrondissement à la mode, qui abrite également des boutiques de luxe. en tant qu’institutions culturelles et politiques. Le chef-d’œuvre côtoie des dessins, une étude peinte et une version rarement vue avec deux ouvriers (contre trois) peints de côté.

Ces œuvres, comme plusieurs autres au cours de l’exposition, proviennent de collections privées, qui sont associées à ses célèbres chefs-d’œuvre désormais détenus dans des musées. Le révélateur Autoportrait au chevalet (1879) n’est pas loin de l’Art Institute rue de Paris ; Jour de pluie (1877). L’itération parisienne de l’exposition sera la seule à présenter ses pastels, trop fragiles pour voyager, tandis que les arrêts de Los Angeles et Chicago comprendront Jeune homme jouant du piano (1876), du Artizon Museum de Tokyo, car il n’était pas disponible pour l’exposition parisienne.

Gustave Caillebotte, Rue de Paris, temps de pluie1877. Institut d’art de Chicago

Ailleurs, les scènes de Caillebotte montrent des jardiniers arrosant son potager ou un peintre en bâtiment suspendu à une échelle alors qu’il applique une couche fraîche sur la façade d’un magasin de vin. Plusieurs toiles montrent une vue plongeante sur les boulevards bondés de l’époque haussmannienne de Paris, composée depuis son balcon. La figure humaine dans son ensemble entre les mains de Caillebotte apparaît comme une porte d’entrée vers l’intimité de l’artiste.

Offrant un aperçu chronologique et thématique de la carrière de Caillebotte qui a de quoi plaire aux fans de longue date et aux nouveaux adeptes de l’artiste, « Painting Men » atteint son apogée dans la section consacrée aux très rares nus que Caillebotte a produits au début des années 1880, juste avant les paysages et les activités de loisir ont commencé à accaparer son attention. Nu sur un canapé (vers 1880), le seul nu féminin jamais peint par Caillebotte, n’a jamais été exposé de son vivant, ce qui, selon les conservateurs, fait allusion à son manque total d’intérêt pour les femmes. (Ses contemporains, en revanche, ont peint plusieurs nus féminins.) Certains chercheurs peuvent s’opposer à cette affirmation, étant donné la nature de sa relation avec Charlotte Berthier, avec qui il vivait hors mariage, même si ce qu’ils représentaient l’un pour l’autre reste un mystère. Quel genre de compagne était-elle pour lui ? Nous ne le saurons peut-être jamais.

Gustave Caillebotte, L’homme à son bain1884. Studio Photo II

Son nu le plus célèbre, L’homme à son bain (1884), a été inclus dans une exposition du groupe d’avant-garde Les XX, bien que conservé dans une arrière-salle. Cette œuvre, montrant un homme de dos en train de s’essuyer, était probablement trop subversive pour les Parisiens de la fin du XIXe siècle. Mais Perrin s’empresse de souligner que « ce n’est pas parce qu’on peint un bel homme qu’on éprouve forcément du désir pour lui ».

Certains critiques se demandent encore si Caillebotte aurait pu être gay ou bisexuel, et beaucoup ont interprété son travail comme le reflet de son homosexualité réprimée qui, parce qu’il ne l’a pas embrassée, l’a amené à déplacer lentement sa pratique vers le paysage. En examinant cet aspect de la biographie de Caillebotte, Perrin veut donner aux visiteurs tous les faits. L’exposition pose la question sans apporter de réponse ferme. « Ce n’est pas un tabou, nous avons donc dû en parler, mais nous n’en avons toujours aucune idée », a déclaré Perrin. « Le plus admirable [thing] Caillebotte a créé des images fortes et nouvelles qui échappaient aux conventions de son temps.

Gustave Caillebotte, Intérieur [Intérieur, femme lisant]1880. ©Caroline Coyner Photographie/Collection privée

La modernité de la peinture de Caillebotte réside dans sa démystification des stéréotypes de genre et sociaux. Il emprunte le sujet de la toilette à Edgar Degas, qu’il admire beaucoup, mais Caillebotte substitue dans la plupart des cas les femmes déshabillées de Degas aux modèles masculins déshabillés. Intérieur, femme lisanten revanche, montre Berthier, une femme de basse extraction, au premier plan, et Gallo, le fils du banquier, au fond. Elle lit le journal, comme le ferait un homme respectable ; il est allongé sur un canapé en train de lire un livre, comme le ferait une jeune femme. En inversant les rôles, Caillebotte véhicule une forme de fluidité de genre. « Ses peintures se veulent énigmatiques », a déclaré Perrin, « essayer d’y lire trop de choses n’est pas pertinent. »