La rétrospective du MoMA de Thomas Schütte est l’exposition la plus étrange de l’année

Quelques années seulement après la réunification de l’Allemagne, Thomas Schütte a commencé à réaliser ses sculptures « United Enemies » (1993-1994), chacune composée de deux personnages noués ensemble par une ficelle et enfermés dans une cloche en verre. Leurs visages grumeleux et noueux semblent se déformer, comme s’ils étaient faits de pâte Play-Doh écrasée ; leurs corps sont en grande partie absents, représentés uniquement sous forme de pattes et de poitrines enveloppées de tissu. Ce sont des gens difformes qui sont si étroitement liés qu’ils sont inséparables – des couples étranges, peut-être, pour la nation nouvellement réorganisée par Schütte.

Inévitablement, les sculptures « United Enemies » ont été interprétées comme emblématiques de l’ambiance de l’Allemagne d’après 1990. Le critique Alexander Alberro, par exemple, une fois remarqué en 1998, ils constituaient « clairement un commentaire sur le ressentiment croissant ressenti les uns envers les autres par les Allemands de l’Est et de l’Ouest ».

Mais rien n’est jamais aussi clair chez Schütte, un artiste qui s’adonne à une douce évasion et qui a déclaré sans ambages qu’il n’était pas d’accord avec ces analyses. « Quelqu’un m’a dit qu’il s’agissait de la réunification allemande, mais je ne pouvais pas vraiment suivre cela », a déclaré Schütte la même année.

Qu’est-ce que cela signifie, alors, que les sculptures « United Enemies » sont les plus intéressantes en tant qu’allégories, et qu’une grande partie du reste de l’œuvre de Schütte est plus fascinante lorsqu’elle est considérée comme un commentaire sur les spectres du fascisme plutôt que comme des objets formalistes ? Peut-être ne devrions-nous pas nécessairement croire Schütte sur parole, si sa nouvelle rétrospective au Musée d’art moderne en est la preuve. Cette étrange exposition le positionne avant tout comme un artiste politique, même si sa sensibilité n’est pas toujours visible dans son art.

Thomas Schütte, Ennemis unis1994. ©2024 Thomas Schütte/Artists Rights Society (ARS), New York/VG Bild-Kunst, Bonn/Photo Peter Cox/De Pont Museum, Tilburg, Pays-Bas

L’exposition, organisée par Paulina Pobocha, pourrait bien recadrer la façon dont vous voyez son travail. En tout cas, ça l’a fait pour moi. En tant qu’artistes méritant des rétrospectives au MoMA, Schütte ne figurait pas en tête de ma liste auparavant. Il a toute la bonne foi nécessaire pour recevoir un tel honneur, notamment un Lion d’or pour sa participation à la Biennale de Venise 2005, mais son travail m’a toujours paru ambigu jusqu’à l’excès, parfois même carrément ringard.

Toutes les œuvres de cette série ne sont pas un succès. Son installation sculpturale très appréciée Mélancolie (1986), une version en bois surdimensionnée d’un melon tranché, reste une expérience monotone dont les préoccupations formelles concernant l’échelle ne peuvent justifier l’esthétique mièvre de l’œuvre. Trois sculptures en aluminium datant d’environ une décennie plus tard ressemblent à des êtres flasques qui se tordent au-dessus de la tête des spectateurs. Ils ressemblent chacun au Bonhomme Michelin, quoique plus grand et moins sympathique. Aucun d’entre eux ne semblerait déplacé sur un stand de foire d’art aujourd’hui.

La rétrospective MoMA de Schütte présente des œuvres telles que Mélancolie (1986, au centre). Photo Jonathan Dorado/Musée d’Art Moderne

Pourtant, ce sont des exceptions frappantes parmi la centaine d’œuvres du MoMA, dont beaucoup sont belles et conceptuellement durables – et bien installées également.

La rétrospective, qui occupe actuellement un étage entier du musée, est organisée de manière non chronologique, de sorte que les premières subversions du minimalisme et du conceptualisme de Schütte, remontant aux années 1970, sont entrecoupées de ses créations les plus récentes. Il est donc difficile de suivre l’évolution de la carrière de Schütte, et encore plus difficile de donner un sens à certaines de ses œuvres les plus séduisantes, notamment une peinture représentant un projet de monument à Alain Colas, un marin perdu en mer qui devait ressembler à une tête gigantesque qui aurait flotté à la surface de l’océan près de la ville française de Clamecy. (La proposition de Schütte pour ce travail a été rejetée, mais il a rendu hommage à Colas sous la forme d’un morceau d’argile de 110 livres recouvert de peinture goutte à goutte et monté sur deux palettes empilées.)

Schütte Espace de protection (Shelter), de 1986, est l’une des œuvres les plus fortes de l’exposition et apparaît vers sa fin. Photo Jonathan Dorado/Musée d’art moderne de New York

Puis-je suggérer de commencer par la fin, alors ? Là, dans la dernière galerie, vous trouverez une œuvre qui clarifie la pratique de Schütte au sens large : sa sculpture de 1986. Espace de protection (Abri), une structure en béton qui pourrait presque fonctionner comme une demeure apocalyptique si elle n’était pas conçue comme de l’art. Espace de protection semble témoigner de la possibilité d’une annihilation totale, mais il offre peu de sanctuaire, car il est rocheux, froid et pas assez grand pour être utilisable. Une bande sonore d’un chien woofant et d’une sirène lointaine retentit quelque part à l’intérieur, bien qu’il soit difficile de trouver le haut-parleur émettant ces bruits. Peut-être que cet orateur se trouve quelque part derrière la porte fermée de l’œuvre, enfermé avec toutes les déclarations politiques simples que l’on pourrait souhaiter que cette pièce fasse.

La sensibilité de Schütte doit beaucoup à l’éthos amorti et déprimé de l’Allemagne d’après-guerre. Selon un récent New York Times profil de l’artiste, pendant la Seconde Guerre mondiale, le père de Schütte était lieutenant dans l’armée hitlérienne ; il a fini par être condamné à cinq ans de travaux forcés à l’étranger. Mais lorsque Schütte est né en 1954 à Oldenbourg, son père était devenu ingénieur. Schutte père il n’a jamais beaucoup parlé de ce qui s’est passé pendant les années de guerre ; ce n’était pas inhabituel dans un pays où les discussions sur les crimes des nazis étaient parfois tenues hors de vue, hors de l’esprit.

C’est peut-être pour cette raison que l’art de Schütte présente une sorte de mutisme. Une autre explication pourrait être la montée du minimalisme. Adolescent, en 1972, Schütte visita à deux reprises la Documenta IX, la vaste exposition de Harald Szeemann à Kassel qui présentait, parmi de nombreuses autres œuvres, une sculpture de Richard Serra composée de quatre plaques d’acier de 24 pieds de longchacun s’étendant en diagonale vers le centre d’une pièce à partir de ses murs. Cette œuvre et des pièces similaires, à l’esthétique insensible, semblent avoir inspiré Schütte, qui poursuivra ses études à la Kunstakademie Düsseldorf, alors lieu d’une mini-renaissance artistique.

Amérique (1975), l’une des pièces réalisées par Schütte alors qu’il y était étudiant, est la première grande œuvre de lui dans la rétrospective du MoMA. Il s’agit d’un carré géant et inhospitalier de traits de crayon sombres, rendus avec une telle répétition et une telle force que le papier situé en dessous s’est gonflé sous le poids de ses gribouillages au graphite. La pièce accueille le regard du spectateur avec beaucoup de rien, comme si elle retenait quelque chose – mais quoi ? L’article ne donne aucune réponse, même si son titre peut offrir un indice. Schütte a donné à l’œuvre le nom de la marque qui fabriquait les crayons qu’il utilisait ; il prévoyait de vendre l’œuvre, puis d’affecter les fonds gagnés à un voyage aux États-Unis, qu’il n’a finalement jamais fait. Amérique Cela témoigne d’un sentiment de promesse non tenue, quelque chose que de nombreux Allemands connaissaient à l’époque.

Thomas Schütte, Autoportrait. 30/31.5.75 (Autoportrait : 30/05–31/75)1975. ©2024 Thomas Schütte/Artists Rights Society (ARS), New York/VG Bild-Kunst, Bonn/Photo Luise Heuter/Collection de l’artiste, Düsseldorf

Dans les années suivantes, Schütte étudie avec Gerhard Richter jusqu’en 1981, année où Schütte obtient son master et ses expériences avec la peinture s’approfondissent. Il a produit des œuvres telles que Grosse Mauer (Large Wall, 1977), un truc étonnamment étrange ressemblant à un mur de briques, dont chaque élément est en fait une peinture abstraite maculée et marron qui ne ressemble pas à celle produite par son mentor. Pour réaliser ce travail, Schütte a passé des mois à étudier la maçonnerie dans une résidence pour personnes âgées près de Düsseldorf, mais toutes les connaissances acquises semblent avoir été complètement effacées dans le résultat final. De même, toute admiration pour le minimalisme, dont Schütte subvertit l’obsession des grilles et de la précision en accrochant ces tableaux légèrement de travers.

C’est ici que les choses deviennent intéressantes. Les comparaisons entre cette œuvre et le mur de Berlin étaient inévitables. Moins inévitables sont celles des efforts de reconstruction d’après-guerre signalées par l’historien de l’art Benjamin HD Buchloh, qui a écrit sur la « dimension répressive de l’architecture allemande ». Si Grosse Mauer ressemble à un mur de briques qui ne pourra jamais être utilisé comme tel, c’était le but. Schütte a trouvé un moyen de saper les structures mêmes que l’on pouvait voir partout dans son pays, comme pour dire que leur suppression était le seul moyen de commencer à se souvenir de ce qui avait conduit à leur destruction en premier lieu.

Là encore, Schütte a affirmé que l’œuvre n’avait alors rien à voir avec le mur de Berlin. S’agit-il d’une obstruction délibérée, ou Schütte n’est-il en réalité qu’un formaliste dans l’âme ? Ce qui est frustrant – et parfois passionnant – dans sa rétrospective au MoMA, c’est qu’elle reste floue.

Modèle pour un musée (1982, au dos) fait partie des œuvres qui ressemblent à un modèle architectural. Photo Jonathan Dorado/Musée d’Art Moderne

Les différents travaux de Schütte sur les monuments restent particulièrement gênants. Certains, comme ceux de 1994 Grand respect (Large Respect), dans lequel de minuscules personnages en acier se rassemblent autour d’une statue miniature posée sur un socle surélevé, coupent de manière convaincante ces sculptures publiques, exposant les œuvres d’art civiques comme de minuscules vaisseaux politiques.

Mais ce qui prête à confusion, c’est que parfois les faux monuments de Schütte sont en réalité monumentaux, comme dans le cas de État de Vater (Father State), 2010, une sculpture de 12 pieds de haut représentant un homme sans bras portant un trench-coat noué à la taille. La sculpture de Schütte semble menaçante, peut-être même vaguement maléfique, mais c’était également le cas de nombreux monuments de l’ère soviétique qui proliféraient autrefois en Europe.

Il y a un cœur d’obscurité qui guide l’art de Schütte, mais il est plus réussi lorsqu’il est placé au premier plan, comme c’est le cas dans son installation de 1982. Modèle pour un musée (Modèle pour un musée) qui, comme son nom l’indique, est un modèle pour une institution proposée. Il est composé d’un gigantesque triangle gris avec deux formes en forme de cheminée dépassant de son sommet aplati. (Schütte a son propre muséela Skulpturenhalle à Neuss, en Allemagne, mais cela ne ressemble en rien à cela.) La structure ressemble plus à un fourneau interdit qu’à un espace d’art, ce qui est bien sûr le point important. Schütte semble apprécier la possibilité que certains puissent contempler ce modèle et voir un musée et non un crématorium. Les fantômes de la guerre hantent cette pièce, mais ils ne sont visibles que par ceux qui plissent les yeux. L’œil voit ce qu’il veut voir.