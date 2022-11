La retraite russe révèle les signes d’une atrocité dans un village ukrainien

Kherson et les villages environnants du sud de l’Ukraine ont été libérés après huit mois d’occupation brutale, lorsque les forces russes assiégées se sont brusquement retirées il y a plus de deux semaines. Les habitants ont afflué dans les rues, agitant des drapeaux, serrant dans leurs bras des soldats et faisant tinter des verres de cognac.

Mais au fil des jours, cette joie a cédé la place à des preuves croissantes d’atrocités et à la triste réalité de communautés battues et à peine vivables dont la plupart des civils ont fui il y a des mois et qui pourraient ne pas revenir de si tôt. En partant, les Russes ont fait sauter des centrales électriques, coupant l’électricité, l’eau courante, le chauffage et le téléphone et repoussant les habitants plus d’un siècle en arrière.

Et bien que les Russes soient partis, ils continuent de tuer des gens dans et autour de Kherson, une ville qui abritait quelque 280 000 personnes avant la guerre. Presque tous les matins, des obus d’artillerie russes tirés à des kilomètres de là, de l’autre côté du fleuve Dnipro, secouent la ville. Plus d’une douzaine de civils ont été tués la semaine dernière, dont quatre hommes dont l’erreur fatale, selon les habitants, a été de se tenir ensemble à l’extérieur et de partager un café.