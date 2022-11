La retraite russe de la ville de Kherson prépare le terrain pour des combats plus durs

Commentez cette histoire Commentaire

Le retrait militaire attendu de la Russie de la ville méridionale de Kherson ouvre la porte à davantage d’avancées ukrainiennes sur le champ de bataille, ont déclaré des responsables américains et ukrainiens, mais il est peu probable que des gains significatifs au-delà de cela se produisent bientôt alors que l’hiver s’abat et que les deux parties renforcent les unités de combat avec des armes et des munitions supplémentaires. et personnels. Les évaluations sont intervenues au milieu de signes indiquant que les forces de Moscou donnaient suite à l’ordre du ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, mardi, de se replier vers le sud-est de l’autre côté du Dniepr dans le but de préserver leurs forces. La décision laissait ouverte la possibilité que les troupes ukrainiennes puissent entrer dans la ville – qui abritait près de 300 000 personnes avant l’invasion russe en février – en quelques jours, a déclaré Roman Kostenko, colonel de l’armée ukrainienne et député.

“Nous voyons tous ces signes – des ponts détruits, quittant les villages, se dirigeant vers le Dniepr”, a déclaré Kostenko. “Nous voyons qu’ils reculent.”

Les mouvements ont mélangé une image de champ de bataille qui était déjà chaotique après neuf mois de combats. Certains responsables à Kyiv se sont demandé si l’annonce de la Russie n’était pas un piège destiné à attirer les forces ukrainiennes. On ne savait pas non plus mercredi si certaines forces russes pourraient être bloquées du côté ouest du fleuve, en fonction de la rapidité avec laquelle les troupes ukrainiennes avancent.

“Bien plus” de 100 000 soldats russes tués ou blessés en Ukraine, selon les États-Unis

Les responsables américains ont estimé que Moscou avait pris la décision d’éviter une répétition de leur échec chaotique et sanglant dans la région de Kharkiv, au cours duquel les forces ukrainiennes ont franchi les lignes de front russes en septembre, saisissant des centaines de kilomètres carrés et de vastes quantités d’équipements militaires russes abandonnés à la hâte. Cette fois, il semble que la retraite russe soit stratégique – se replier de manière proactive vers des positions plus sûres et se préparer à de futurs combats.

“La Russie a réalisé qu’il valait mieux se retirer rapidement que d’être envahie par les Ukrainiens et de subir des pertes massives”, a déclaré Jim Stavridis, amiral à la retraite de la marine américaine et ancien commandant suprême allié de l’OTAN. “Les Ukrainiens ne s’arrêteront pas tant qu’ils n’auront pas complètement repris la ville – et ils ne devraient pas non plus. Il a une valeur géographique, militaire et psychologique énorme.

La reprise de Kherson, avec l’Ukraine hissant son drapeau bleu et jaune sur une ville dont les forces russes se sont emparées en mars, marquerait le dernier revers majeur sur le champ de bataille pour le Kremlin en Ukraine. Les blogueurs militaires russes faucons ont déploré la retraite, la qualifiant de trahison.

Stavridis a prédit que l’Ukraine pourrait saisir une “manne” d’équipements militaires russes laissés pour compte et peut-être découvrir des preuves supplémentaires de crimes de guerre russes, “y compris ce qui est devenu leur mode opératoire de viol, de torture, de détention et de meurtre de masse”.

Dans la région de Mykolaïv, au nord-ouest de Kherson, un médecin ukrainien, Ivan Malenkyi, a déclaré mercredi que son unité nettoyait déjà les mines posées par les forces russes, dans un aperçu potentiel de ce qui pourrait attendre les troupes ukrainiennes à Kherson.

“Maintenant, nous ne comprenons pas nous-mêmes quelle est la première ligne, la deuxième ligne ou quoi que ce soit”, a déclaré Malenkyi. «Nous savons juste qu’ils sont partis. Où ils sont allés et ce qu’ils ont laissé derrière eux n’est pas clair.

Ce qu’il faut savoir sur le retrait de la Russie de la ville de Kherson

Le général de l’armée américaine Mark A. Milley, président des chefs d’état-major interarmées, a déclaré mardi soir que 20 000 à 30 000 soldats russes restaient sur la rive ouest du fleuve et qu’il leur faudrait du temps pour se retirer. Mais lui aussi a vu “les premiers indicateurs” que la retraite était en cours, a-t-il dit.

“Cela ne leur prendra pas un jour ou deux”, a déclaré Milley, s’exprimant lors d’un événement au Economic Club de New York. “Cela va leur prendre des jours et peut-être même des semaines pour tirer ces forces au sud de cette rivière.”

Les forces ukrainiennes avancent lentement vers Kherson depuis des semaines, ciblant des centres de munitions, des postes de commandement et des installations d’approvisionnement dans la région et faisant pression sur les forces russes, a déclaré Yuriy Sak, conseiller du ministère ukrainien de la Défense.

« Littéralement, il ne leur est plus possible de rester à Kherson parce qu’ils sont incapables de fournir des munitions à leur armée, de fournir des provisions », a déclaré Sak dans une interview. “Ce n’est plus possible pour eux de continuer à se battre.”

Bien que des troupes exubérantes publient des vidéos sur les réseaux sociaux et des selfies de villages repris, les commandants militaires ukrainiens hésitent à diffuser leurs prochains mouvements.

“L’hiver sera un facteur”, a déclaré Sak. «Cela pourrait être plus lent, cela pourrait être plus rapide en fonction des conditions météorologiques. Mais nous n’allons pas nous arrêter. Nous allons continuer notre contre-offensive mètre par mètre, village par village.

Les forces russes qui partent posent des mines et font sauter des ponts alors qu’elles se retirent de la ville de Kherson, et on craint que certaines troupes ne se cachent dans la ville, attendant de tendre un piège, ont déclaré des responsables ukrainiens. Les soldats ukrainiens en progression seront également à portée de l’artillerie russe sur la rive opposée du fleuve.

Mais un retrait complet de la ville de Kherson est désormais considéré comme inévitable. Les forces ukrainiennes ont ciblé les lignes d’approvisionnement russes et étouffé la capacité de Moscou à soutenir les troupes de première ligne.

“Les Russes peuvent certainement encore organiser des pièges à Kherson, mais ils n’ont jamais eu assez de troupes ou de logistique pour garder ces positions de la rive droite”, a déclaré un autre conseiller du gouvernement ukrainien qui n’était pas autorisé à parler à la presse et a commenté la condition. de l’anonymat.

Avant l’annonce de Choïgou, un responsable de l’OTAN a déclaré que les troupes russes se trouvaient dans une “situation désastreuse” à Kherson, avec une seule ligne de ravitaillement à l’est.

Le responsable, s’exprimant sous couvert d’anonymat pour partager une analyse de l’évolution de la situation, a déclaré que si les responsables russes avaient appelé à l’évacuation des civils de la ville et tiré des troupes plus expérimentées vers l’est de l’autre côté du fleuve, les troupes mobilisées plus récemment avaient été envoyé dans la ville, laissant le nombre total de forces russes là-bas inchangé. Les responsables de l’OTAN ne comprennent pas pourquoi l’armée russe a pris cette décision, a déclaré le responsable.

Mais tout comme le fleuve Dniepr constituait un obstacle pour les Russes au ravitaillement des troupes, l’Ukraine ne devrait pas pouvoir facilement pousser vers l’est et le sud jusqu’à la Crimée à partir de là. Au lieu de cela, des observateurs extérieurs et des responsables ukrainiens ont déclaré que Kyiv se concentrerait probablement sur l’interdiction des lignes d’approvisionnement russes restantes depuis la péninsule de Crimée, que la Russie a saisie de l’Ukraine en 2014, puis déplacerait ses forces pour contester d’autres territoires occupés.

“Nous n’avons aucune opportunité géographique de libérer la Crimée prochainement”, a déclaré le deuxième conseiller ukrainien. « Nous devons d’abord libérer tout le sud de l’Ukraine et nous n’allons pas le faire depuis la rive droite du fleuve. Nous avons maintenant un théâtre rive gauche, et toute l’activité se fera sur la rive gauche.

Mick Ryan, un général australien à la retraite qui a suivi de près la guerre, a déclaré que les forces ukrainiennes traversant le Dniepr seraient une opération majeure et que l’armée russe leur infligerait des pertes importantes si elles le faisaient.

“Je ne le vois pas à court terme”, a déclaré Ryan, qui a rendu visite à des responsables ukrainiens à Kyiv le mois dernier. “Les Ukrainiens vont probablement chercher d’autres axes d’avancée pour dégager le sud.”

Ryan a déclaré que la reprise de la ville de Kherson par l’Ukraine “ne change pas la donne” dans son objectif de reprendre la Crimée, mais est un “pas de plus”. S’emparer d’autres parties de la région de Kherson et de Zaporizhzhia, à l’est, doit venir en premier, a-t-il déclaré.

“Ce sera une séquence méthodique et délibérée de batailles et de campagnes dans le sud qui devrait aboutir à une campagne pour la Crimée”, a déclaré Ryan.

Ben Hodges, un ancien commandant de l’armée américaine en Europe, a également prédit que les commandants ukrainiens pourraient bientôt faire une poussée sur Zaporizhzhia, qui abrite une centrale nucléaire saisie par les troupes russes. Saboter l’accès à l’électricité avant le rude hiver a été une stratégie clé pour Moscou, a déclaré Hodges, et reprendre le contrôle pourrait être une priorité.

Hodges a déclaré que des commandants russes auraient échangé des troupes aguerries contre des soldats fraîchement mobilisés dans le sud alors que Moscou renforce ses lignes de défense au-delà du fleuve. Bien qu’il soit tactiquement logique de forcer l’Ukraine à traverser le fleuve pour avancer, des conscrits mal entraînés et mal équipés pourraient avoir du mal à le faire, a-t-il déclaré.

Hodges a prédit que l’Ukraine pourrait être en mesure de reprendre la Crimée d’ici la fin de l’été prochain. Mais cette mission serait plus facile avec l’artillerie à longue portée que les États-Unis ont jusqu’à présent refusée à l’Ukraine, a-t-il déclaré.

Les États-Unis ont fourni des fusées d’artillerie d’une portée d’environ 80 kilomètres, ce qui place la Crimée toujours hors de portée de Kherson, a déclaré Hodges. Pendant des mois, Kyiv a demandé des roquettes américaines d’une portée de près de 200 miles, connues sous le nom de Army Tactical Missile System, qui pourraient atteindre des cibles militaires russes sur la péninsule, mais l’administration Biden a refusé de les envoyer, y voyant une escalade. qui pourrait provoquer Moscou.

Les mois d’hiver pourraient venir avec des difficultés supplémentaires sur le champ de bataille.

Au fur et à mesure que la température baisse et que la guerre devient plus un test d’endurance et de volonté, les unités ayant des problèmes de personnel et de moral peuvent voir ces problèmes s’aggraver.

“Je détesterais être un soldat russe assis dans une tranchée dans le sud de l’Ukraine”, a déclaré Hodges. “C’est un autre exemple d’eux qui échangent des corps contre du temps.”

Les soldats peu disciplinés peuvent avoir du mal à supporter le gel des sentinelles, laissant des lacunes dans la sécurité que les forces ukrainiennes peuvent exploiter, a déclaré Rob Lee, expert de l’armée russe et chercheur principal au Foreign Policy Research Institute.

Un autre défi pour les deux camps sera de limiter à quel point le froid révèle leurs positions. Les véhicules et les personnes produisent de l’énergie thermique détectable avec des lunettes infrarouges portées à la main par des soldats et montées sur certains drones et véhicules.

L’hiver réduira également la quantité de dissimulation aérienne, les arbres sans feuilles offrant peu de couverture. Même un générateur dissimulé dans une tranchée émettra de la chaleur qui aidera à identifier les cibles d’une frappe d’artillerie, a déclaré Lee.

Pendant ce temps, les forces mercenaires russes ont construit des lignes de tranchées élaborées dans le sud de l’Ukraine, parsemées d’obstacles pyramidaux antichars en béton surnommés “dents de dragon”. Cette décision pourrait être une cascade de relations publiques, a déclaré Lee, ou une dure leçon tirée de Kharkiv, où les forces ukrainiennes ont écrasé les lignes russes non fortifiées.

Quoi qu’il en soit, les lignes de front risquent de se durcir à nouveau au bord de la rivière alors que les forces russes et ukrainiennes se lancent des artilleries et des mortiers dans un hiver glacial de souffrance humaine.