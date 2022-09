HRAKOVE, Ukraine (AP) – Il ne reste plus grand-chose de Hrakove. Ses maisons et ses boutiques sont en ruines, son école est une coque bombardée. L’église est marquée par des roquettes et des obus, mais le dôme doré au-dessus de son clocher maudit brille encore dans la lumière d’automne qui s’estompe.

Il ne reste qu’une trentaine de personnes, vivant dans des sous-sols et des bâtiments éventrés dans ce petit village au sud-est de la deuxième plus grande ville d’Ukraine, Kharkiv, selon un résident Anatolii Klyzhen. Environ 1 000 personnes vivaient ici lorsque les troupes russes ont franchi la frontière en février, occupant le village peu de temps après.

Ces forces ont abandonné Hrakove vers le 9 septembre alors que les soldats ukrainiens avançaient dans une contre-offensive ultra-rapide. Ce blitz pourrait être un tournant, ouvrant la voie à de nouveaux gains à l’est et ailleurs – mais il pourrait également déclencher une réponse violente de Moscou, conduisant à une nouvelle et dangereuse escalade de la guerre.

Rien n’indiquait que les soldats russes étaient sur le point de partir. « Personne ne savait rien. Ils sont partis très discrètement », a déclaré Viacheslav Myronenko, 71 ans, qui vit dans le sous-sol de son immeuble bombardé avec trois voisins depuis plus de quatre mois.

Les détritus d’une armée en fuite jonchent encore le village : des paquets de rations alimentaires vides de l’armée russe, des caisses abandonnées avec des instructions pour utiliser des grenades, un masque à gaz suspendu à un arbre, une veste militaire piétinée dans la boue. Juste à l’extérieur du village, près de l’arrêt de bus, un char russe gît rouillé sur une route criblée de cratères d’obus, sa tourelle et son canon arrachés de son corps.

Des chiens sauvages errent dans les rues boueuses et les autorités mettent en garde contre les mines et les pièges dans les mauvaises herbes.

“Avant, le village était vraiment magnifique”, a déclaré Klyzhen, qui a passé 45 jours à vivre dans le sous-sol de son immeuble tandis que les soldats russes occupaient son appartement maintenant saccagé au deuxième étage. Il a finalement réussi à fuir, décidant de tenter sa chance aux points de contrôle.

Les soldats russes étaient à la fois effrayés et paranoïaques, a-t-il dit, et vérifiaient les téléphones portables des résidents pour tout ce qui était anti-russe ou tout ce qui, selon eux, pourrait trahir leurs positions. Certaines personnes ont été emmenées et il ne les a jamais revues.

“Je me suis dit que je pouvais mourir chez moi ou mourir au point de contrôle”, a déclaré mardi l’homme de 45 ans. Mais il a réussi et est revenu après la libération de Hrakove.

Après avoir repris le village, les autorités ukrainiennes ont retiré des véhicules militaires russes abandonnés et exhumé les corps de deux hommes qui avaient été enterrés au bord d’une route après avoir reçu une balle dans la tête, a déclaré Klyzhen. Il pense qu’il s’agissait de soldats ukrainiens, mais il n’en est pas sûr.

“Ils tuaient des habitants, leur tiraient dessus”, a-t-il dit. “Il n’y avait rien de bon ici.”

Serhii Lobodenko, chef du district de Chuhuiv qui comprend Hrakove, a déclaré que la région avait connu de féroces batailles pendant les six mois d’occupation.

“Il y avait beaucoup de routes détruites, de maisons privées, beaucoup de morts et beaucoup de disparus, militaires et civils”, a-t-il déclaré, alors que les habitants de Chkalovske se rassemblaient pour recevoir l’aide récemment livrée. « Maintenant, nous essayons de réparer l’infrastructure, l’électricité et le gaz. La nourriture est apportée parce que les gens n’avaient pas de nourriture.

Pendant l’occupation russe, Myronenko et ses voisins se sont regroupés pour nettoyer le sous-sol de leur immeuble et le transformer en abri. Avec leurs appartements détruits, il reste leur maison.

Ils ont trouvé quelques tuyaux métalliques et les ont coincés entre le sol et le plafond, espérant que cela l’empêcherait de s’effondrer alors que le bâtiment tremblait à cause des explosions, a déclaré l’un des quatre, Oleh Lutsai, âgé de 70 ans. Ils se sont aventurés à l’extérieur pour planter des pommes de terre malgré les bombardements incessants, sachant qu’ils avaient besoin de nourriture pour survivre.

“Bien sûr, c’était effrayant, c’est très effrayant pour tout le monde, quand tout tremble ici”, a déclaré Lutsai. Une lampe à huile était accrochée au mur, jetant une douce lueur dans la pièce exiguë. Une bouilloire sifflait doucement sur un poêle à bois construit par Lutsai et ses voisins.

Partir n’était pas une option pour lui. « J’ai 70 ans, je suis né ici, dit-il. « Même si je devais mourir ici – mais évidemment je veux vivre – je veux juste mourir en Ukraine ukrainienne, pas celle de (le président russe Vladimir) Poutine. … Alors pourquoi devrais-je m’enfuir d’ici ?

Elena Becatoros, Associated Press