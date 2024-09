La retraite du faucheur / UNBOX

© f/8

Description textuelle fournie par les architectes. Dans la campagne sereine de Vaiyampatti, nichée au milieu d’une vaste étendue de rizières, se dresse une ferme modestement placée, qui respire la grâce tranquille et l’élégance rustique. C’est un cadre parfait qui rappelle le « Solitary Reaper » de William Wordsworth. La nature basse et étalée de la maison la rend humaine et en harmonie avec l’environnement, offrant une réponse esthétique appropriée au cadre. Bien que cette maison soit conçue comme une maison de cour classique et simple, issue du souvenir du client de sa maison familiale, elle combine les principes traditionnels et les associe sans effort aux besoins des habitants modernes.

D’un point de vue architectural, il s’agit d’une grille précise de 3×3 inspirée de la maison traditionnelle Naalukettu, avec des murs stratégiquement positionnés uniquement là où ils sont essentiels pour accueillir des fonctions spécifiques, permettant au plan ouvert de fonctionner de manière transparente par ailleurs. Le noyau de la maison étant la cour, occupe la grille centrale. Tout autour, un couloir au toit en pente orné d’avant-toits complexes conçus pour canaliser le ruissellement des eaux de pluie dans le bassin biologique. Le trop-plein du bassin biologique est collecté dans le réservoir de récupération des eaux de pluie qui a été planifié et intégré de manière fonctionnelle lors des étapes de fondation. Le couloir se déploie en un salon spacieux au nord, une salle à manger au sud, un salon d’accueil et une cage d’escalier à l’ouest et à l’est respectivement, le salon d’accueil étant le premier espace rencontré à l’entrée.

Cette entrée présente un portail inspiré des portes hautes et opulentes des temples du Tamil Nadu, qui sert de geste grandiose et invitant. Positionné sur l’axe central, il révèle une vue enchanteresse de la salle de pooja, encadrée par l’étang biologique au premier plan lorsqu’il est ouvert. L’alignement fait écho à la conception des temples, où la divinité et le portail principal font face au soleil levant. Le portail haut et majestueux est mis en valeur par des fenêtres en verre flanquées de chaque côté, faisant la transition vers une enveloppe Jali en brique au niveau du linteau, qui forme la façade à l’extérieur et un salon thermiquement confortable avec lumière et air filtrés à l’intérieur.

La géométrie épurée du béton et de l’acier, associée à une palette de matériaux raffinés tels que les tuiles de toit de Mangalore, les briques et les pots en argile faits à la main pour la dalle de remplissage, ainsi que la juxtaposition de granit poli et non poli aux côtés de tuiles athangudi vibrantes, créent une expérience tactile et pleine d’âme. Malgré la variété des explorations de toiture allant des dalles plates en béton aux dalles de remplissage et aux toits en tuiles inclinés, et aux styles de fenêtres allant du verre aux grilles et persiennes, la combinaison est équilibrée de manière optimale pour un attrait visuel et climatique.

Lors de la conception de la maison du Reaper, l’évitement délibéré du « blanc », généralement perçu comme parfait et artificiel, reflète le profond respect du designer pour les imperfections inhérentes à la nature. Cette intention fondamentale a conduit au choix de tons naturels créant un caractère authentique et sincère, en résonance avec son environnement, vivant ainsi selon la tranquillité du « Arrêtez-vous ici ou passez doucement !