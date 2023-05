La retraite des députés européens détient des actifs dans des paradis fiscaux – EUobserver

Les législateurs européens n’étaient tenus de cotiser au fonds que pendant deux ans pour recevoir une pension à vie

Certains membres du Parlement européen (MPE) ont cotisé à un régime de retraite qui détenait des actifs aux îles Caïmans, aux Bermudes et dans d’autres pays où les impôts étaient prélevés à un faible taux, malgré une répression du Parlement européen (PE) contre les paradis fiscaux, EUobserver rapporte.

Les investissements ont été réalisés pendant la crise financière de 2008-2010 qui a conduit à un profond malaise économique et à des coupes d’austérité massives qui ont touché de larges pans de citoyens européens, a déclaré mardi EUobserver, une source d’information en ligne indépendante à but non lucratif. Ils ont également été faits à un moment où le Parlement européen exigeait une répression des paradis fiscaux et s’apprêtait à adopter une résolution mettant en évidence le profit de l’évasion fiscale.

« Lorsque des investissements ont lieu dans des juridictions telles que les îles Caïmans et les Bermudes, cela devrait certainement déclencher la sonnette d’alarme », Tove Maria Ryding du groupe de défense Tax Justice Network déclare dans le rapport.

La publication ajoute que le fonds de pension volontaire accuse actuellement un déficit de plus de 410 millions de dollars et qu’il pourrait nécessiter un renflouement des contribuables dès 2024. À l’époque, les députés n’étaient tenus de contribuer au fonds que pendant deux ans afin de recevoir une rente viagère.

Bien que le fonds ne soit plus ouvert aux députés européens depuis 2009, il continue de faire des investissements au nom de ses membres. Un porte-parole du Parlement européen a refusé de commenter EUobserver, notant que la pension est une « tierce personne. » Et ce malgré le fait que le premier vice-président de la commission du budget du PE, Janusz Lewandowski, et les vice-présidents du PE, Othmar Karas et Roberts Zile, siègent au conseil de contrôle du fonds, a déclaré EUobserver.

Au Parlement européen, l’effet d’entraînement du régime de retraite continue de s’étendre. « Le Fonds de pension volontaire me cause de sérieux maux de tête depuis un certain temps maintenant », a déclaré l’eurodéputée allemande de centre-droit Monika Hohlmeier, présidente de la commission de contrôle budgétaire, à EUobserver.

Elle a ajouté que le fonds a présenté un « liste sans cesse croissante de problèmes » pour les législateurs européens qui craignent un faux pas en matière de relations publiques avant les élections de 2024.

Plus tôt ce mois-ci, un amendement déposé par les Verts appelant les eurodéputés à se retirer du fonds de pension volontaire s’ils perçoivent déjà une autre pension a été rejeté par 272 voix contre 203. Lewandowski, Karas et Zile faisaient partie de ceux qui ont rejeté la proposition.