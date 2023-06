La retraite de Zlatan Ibrahimovic marque la « fin d’une époque » dans sa ville natale

Un héros local et une source d’inspiration ou une figure de division qui a tourné le dos à sa ville natale ? Quoi qu’il en soit, la retraite de Zlatan Ibrahimovic du football, tout comme sa carrière, laisse peu de monde dans son Malmo natal insensible.

« C’est très triste qu’il prenne sa retraite. C’est la fin d’une époque », a déclaré à l’AFP Mohammad Salem, 18 ans, devant le stade Eleda, domicile de l’équipe locale Malmo FF, où « Ibra » a débuté sa carrière professionnelle en 1999.

Un flux constant d’hommages a afflué après que la star du football de 41 ans a annoncé dimanche soir qu’il se retirait du sport.

Janne Andersson, entraîneur de l’équipe nationale du pays, l’a surnommé « le plus grand joueur suédois de tous les temps ».

« L’athlète et sportif Zlatan est quelque chose qui sort de l’ordinaire, un footballeur unique et je suis reconnaissant qu’il ait choisi de revenir dans l’équipe nationale comme il l’a fait en 2021 », a déclaré Andersson dans un communiqué.

– ‘Modèle’ –

Dans une publication sur les réseaux sociaux, le Premier ministre suédois Ulf Kristersson a qualifié l’attaquant de « fierté zuédoise ».

« Merci Zlatan ! Au revoir », a déclaré Kristersson, faisant référence au panneau affiché lors du dernier match de la saison de l’AC Milan dimanche, où Ibrahimovic a annoncé qu’il raccrochait ses chaussures de football.

« J’ai suivi Zlatan tout au long de sa carrière et bien sûr, il comptait beaucoup pour moi et mes enfants. C’est une grande star et un grand modèle pour les enfants, donc il va nous manquer maintenant quand il prendra sa retraite, bien sûr », a déclaré à l’AFP Johan Lund, 38 ans, habitant de Malmö et employé municipal.

Si les habitants de Malmö interrogés par l’AFP ont exprimé beaucoup de révérence pour le footballeur emblématique, ils n’ont pas tardé à constater que son image avait été ternie.

Ses supporters ont longtemps estimé que le footballeur emblématique ne pouvait pas faire de mal, mais beaucoup se sont sentis trahis par la décision d’Ibrahimovic fin 2019 d’investir dans le club de Stockholm Hammarby IF, un club rival évoluant dans la même ligue que Malmo FF.

Une statue de bronze érigée à l’extérieur du stade Malmo FF a été dégradée et vandalisée à plusieurs reprises, et même renversée, ce qui a conduit la ville à l’entreposer pour des réparations où elle est restée en attendant la décision de la ville pour un nouvel emplacement.

Fils d’un Bosniaque et d’un Croate, Ibrahimovic a grandi à Rosengard, un quartier ouvrier difficile de Malmö avec une forte population immigrée.

– ‘La haine et l’amour’ –

Rosengard est l’endroit où il a lancé son premier ballon de football, entouré de bâtiments en béton en décomposition. C’est aussi le lieu où sa légende s’est forgée pour la première fois.

Au-dessus d’un tunnel, à quelques centaines de mètres de la maison dans laquelle il a grandi, une de ses citations a été affichée : « Vous pouvez sortir un gars de Rosengard. Mais vous ne pouvez pas sortir Rosengard du gars. »

Mais suite à l’investissement de Hammarby, un ajout à la citation a été ajouté dans la peinture en aérosol : « Mais le gars peut acheter sa sortie. »

Pour Lund, les sentiments envers Zlatan à Malmö sont un « mélange de haine et d’amour ».

« Bien sûr, la plupart des gens l’aiment, mais il y aura toujours des ennemis et je pense que Zlatan a eu un bon moyen de s’occuper des ennemis tout au long de sa carrière », a déclaré Lund.

Dans un indice qu’une certaine amertume subsistait, le club de football Malmo FF a marqué l’occasion avec une déclaration relativement modérée sur Twitter.

« Une longue et fructueuse carrière a commencé à Malmö et s’est terminée à Milan. Bonne chance dans la vie en dehors du football », a tweeté le club, le PDG Niclas Carlnen déclarant à l’agence de presse TT qu’aucune autre célébration n’était prévue à ce stade.

« Les fans inconditionnels du Malmo FF ne lui pardonneront probablement pas, mais, dans mon cœur, il est toujours le garçon de Malmo, donc ce n’est pas un problème pour moi », a déclaré Anton Kallholm, 22 ans.

Salem, qui travaille au stade Malmo FF, a reconnu que Zlatan avait irrité beaucoup de ses fans, mais a déclaré qu’il était toujours très populaire « parce qu’il l’a fait, tellement pour cette équipe ».

« Je l’aime toujours parce que c’est un bon joueur », a déclaré Salem.

