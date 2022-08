La retraite de Serena Williams met en évidence un double standard dans le sport

La légende du tennis Serena Williams a été une ardente défenseure de l’égalité des sexes sur et en dehors du terrain – et lorsqu’elle a annoncé sa retraite du sport mardi matin, elle a fait un point important sur les sacrifices uniques que les femmes doivent faire dans leur carrière.

En vogue article, Williams, qui aura 41 ans le mois prochain, a déclaré qu’elle prendrait sa retraite après l’US Open, qui débutera fin août. Une victoire au tournoi la lierait au record de Margaret Court de 24 titres du Grand Chelem.

“Je n’ai jamais aimé le mot retraite”, a écrit Williams dans l’article, qui a été transcrit de sa conversation avec le contributeur de Vogue, Rob Haskell. “Peut-être que le meilleur mot pour décrire ce que je fais est évolution. Je suis ici pour vous dire que j’évolue loin du tennis, vers d’autres choses qui sont importantes pour moi.”

Williams a cité sa famille comme la principale raison pour laquelle elle s’éloignera du sport, écrivant que sa fille de 4 ans, Olympia, veut être une grande sœur. Williams est mariée au fondateur de Reddit Alexis Ohanian depuis 2017.

Le désir d’agrandir sa famille, cependant, ne mettrait pas fin à sa carrière si elle était un homme, souligne Williams.

“Croyez-moi, je n’ai jamais voulu avoir à choisir entre le tennis et une famille”, a-t-elle écrit. “Je ne pense pas que ce soit juste. Si j’étais un gars, je n’écrirais pas ceci parce que je serais là-bas en train de jouer et de gagner pendant que ma femme faisait le travail physique pour agrandir notre famille.”

“Peut-être que je serais plus un Tom Brady si j’avais cette opportunité”, a écrit Williams, pointant du doigt la légende du football Brady, 45 ans, qui a trois enfants et a joué dans la NFL pendant 22 saisons avant d’annoncer sa retraite en février, avant de changer son esprit et annonçant qu’il reviendrait pour sa 23e saison dans la NFL un mois plus tard.

“Ne vous méprenez pas : j’adore être une femme et j’ai adoré chaque seconde d’être enceinte d’Olympia”, a-t-elle déclaré, ajoutant qu’elle était “l’une de ces femmes ennuyeuses qui adoraient être enceintes” et qu’elle a travaillé jusqu’à son terme. date, qui comprenait sa victoire à l’Open d’Australie en 2017 alors qu’elle était enceinte de deux mois.

Williams a subi de graves complications de santé après la naissance de sa fille, notamment une embolie pulmonaire qui l’a laissée alitée pendant plusieurs semaines et une dépression post-partum.

Avant son 41e anniversaire, Williams a réalisé qu’elle avait une fenêtre étroite pour retomber enceinte. “Je ne veux absolument pas être à nouveau enceinte en tant qu’athlète”, a-t-elle déclaré. “De nos jours, si je dois choisir entre construire mon CV de tennis et construire ma famille, je choisis ce dernier.”

Sa retraite témoigne d’un défi plus large auquel les mères qui travaillent continuent de faire face aux États-Unis : Recherches antérieures a montré que les femmes sont le plus souvent celles qui ajustent leurs horaires de travail et subissent d’importantes interruptions et revers de carrière afin de subvenir aux besoins de leur famille.

Dans le monde du sport professionnel, cette différence devient encore plus prononcée — dans un article pour The Conversation, les professeures de sport Margie Davenport et Tara-Leigh McHugh écrivent que “la fenêtre de performance maximale et la fenêtre de fertilité pour les athlètes féminines se chevauchent dans la vingtaine et la trentaine”, laissant souvent les athlètes féminines qui veulent avoir des enfants avec “un choix.”

À ce jour, Williams compte 73 titres en simple en carrière, 23 titres en double en carrière et plus de 94 millions de dollars de gains en carrière, rapporte CNBC. En plus de se concentrer sur sa famille, la star du tennis a déclaré qu’elle avait hâte d’agrandir Serena Ventures, la société de capital-risque qu’elle a lancée en 2019 pour soutenir les femmes, les personnes de couleur et les jeunes entrepreneurs.

Bien que Williams ait hésité à réfléchir à son héritage, reconnaissant que la question la bloque toujours, elle a dit qu’elle aime penser qu’elle “a traversé des moments difficiles en tant que joueuse de tennis professionnelle afin que la prochaine génération puisse l’avoir plus facilement” – et espère que “les athlètes féminines sentent qu’elles peuvent être elles-mêmes sur le terrain” grâce à sa carrière.

“Ils peuvent jouer avec agressivité et pomper leurs poings. Ils peuvent être forts mais beaux”, a-t-elle écrit. “Ils peuvent porter ce qu’ils veulent et dire ce qu’ils veulent, botter des fesses et être fiers de tout.”

Mais elle souhaite également que son héritage transcende le sport qui a fait d’elle un nom connu. “Au fil des ans, j’espère que les gens en viennent à penser que je symbolise quelque chose de plus grand que le tennis”, a écrit Williams. “J’aimerais que ce soit: Serena est ceci et elle est cela et elle était une grande joueuse de tennis et elle a remporté ces chelems.”

